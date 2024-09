Egykor sztriptíztáncosokat fuvarozott, most a lábai előtt hever a világ

Új filmmel jelentkezett Brad Pitt, aki ugyan jelenleg az F1-et forgatja, régi pályatársával, George Clooney-val is ismét összeállt egy produkció erejéig. A Két magányos farkas című akciódús vígjátékról van szó, amelynek premierje kapcsán most Pitt-tel kapcsolatban mérjük fel olvasóink tájékozottságát.

Brad Pitt azon színészlegendák sorába tartozik, akikről könnyen gondolhatjuk, hogy mintha már vagy ötven éve űznék a szakmát, annyi produkcióban szerepeltek. Fiatal korában viszont egyáltalán nem volt még egyértelmű, hogy színészettel fog foglalkozni. Az 1963. december 18-án született Pitt édesapja egy szállítócég tulajdonosa volt, míg édesanyja középiskolai tanácsadó. Két testvérével Springfieldben nőttek fel és konzervatív baptista neveltetésben részesültek. A színész a középiskolában előbb a sportok szerelmese lett, majd az egyetemen marketinget tanult. Már csak két hét volt hátra addig, amíg megszerzi a diplomáját, ám egy hirtelen ötlettől vezérelve otthagyta az iskolát, és inkább Los Angelesbe utazott, hogy ott színészetet tanuljon.

Később, amikor erről a húzásáról kérdezték, úgy fogalmazott, az egyetem végéhez közeledve azt látta maga körül, hogy a barátainak már biztos állással kecsegtetnek, viszont ő még a családalapításra sem állt készen. Elmondása szerint mindig is szerette a filmeket, amelyeket különféle világokba vezető kapuknak nevezett.

Egyszer csak belém hasított a felismerés: ha a filmek nem jönnek el hozzám, nekem kell utánuk mennem

– jegyezte meg.

A sikerhez vezető út viszont elég hosszú volt, és mielőtt még kapós színésszé vált volna, sok olyan munkakörben dolgozott, aminek köze nem volt későbbi szakmájához. Foglalkozott például sztriptíztáncosok fuvarozásával, de még hűtők szállításával is. Kezdő színészként a 80-as években jelent meg először tévés sorozatokban vendégszereplőként, köztük a Dallasban, ami a legemlékezetesebb alakításának bizonyult ebből az időszakból. Az áttörést 1988-ban sikerült elérnie, amikor megkapta első főszerepét az A hold fia című filmben, ami végül csak 1996-ban debütált. Pitt viszont még ezelőtt bemutatkozott az 1991-es Thelma és Louise című filmben, majd feltűnt többek között a Folyó szeli ketté és az Interjú a vámpírral produkciókban is.

Első Golden Globe-jelölését a Szenvedélyek viharában által nyerte el, és a 90-es évek közepére már a kritikusoktól is dicséretet kaptak az alakításai, a 12 majom nevezetű filmért pedig megszerezte élete első Oscar-jelölését. A nagyközönség főleg a Harcosok klubja, a Trója, a Mr. és Mrs. Smith, a Blöff, a Becstelen brigantyk, a Volt egyszer egy Hollywood és az Ocean's Eleven-filmekből ismerheti őt. Filmes karrierje során eddig többek között két Oscar-, Golden Globe- és BAFTA-díjat zsebelhetett be, ám hosszúra lehetne nyújtani az elismeréseiről szóló listát. A sikeres pályafutása mellett viszont a magánéletét illetően is legalább ennyire hangos tőle a sajtó, mivel párkapcsolatok terén voltak mellélövései.

A legnagyobb port Angelina Jolie-tól való elválása jelentette, ami hosszas jogi procedúrát eredményezett, hogy meg tudjanak egyezni a gyerekek felügyeleti jogáról, illetve közös tulajdonaikról. A válás óta csak találgatni lehetett, hogy Pittre rátalált-e a szerelem, amire most már igennel felelhetünk, mivel a színész két éve alkot egy párt Ines de Ramonnal, akivel a nyilvánosság előtt is többször megjelent már. Bár a magánéletét nézve sínen van, a munka nem állt le, jelenleg az F1 című filmet forgatja, aminek keretében a magyar Hungaroringen is járt. Továbbá szeptember 20-án, azaz ma van az amerikai megjelenése a Két magányos farkas nevezetű produkciónak, amelyben George Clooney-val együtt tűnik fel – szeptember 27-től az Apple TV+-on is elérhető. A premier kapcsán egy kvízt állítottunk össze Brad Pitt-tel kapcsolatban, így ha további érdekességekre kíváncsi az életét illetően, tippelje meg a válaszokat az alábbi kvízben.