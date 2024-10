P. Diddy egy 16 éves fiút bántalmazhatott szexuálisan

Ahogy arról a korábbiakban az Index is beszámolt, Sean Combs, azaz P. Diddy már 2017 óta néz szembe különböző vádakkal. Akkor volt szakácsa, Cindy Ruela szexuális zaklatás miatt jelentette fel őt, majd 2023 novemberében egykori párja, Cassie Ventura nyújtott be keresetet ellene, miszerint együtt töltött 12 évük alatt rendszeresen megverte és megfélemlítette őt. Azóta több csontváz is kiesett már a szekrényből, így nők és férfiak tucatjai számoltak be hasonló élményekről vele kapcsolatban. Az előadónál még idén március végén tartottak házkutatást a szövetségi belbiztonsági nyomozók és más bűnüldöző szervek. Combs akkor boszorkányüldözésnek nevezte a történteket, ám az elmúlt hónapokban egyre több őt terhelő vallomás került napvilágra.

A rappert végül szeptember 16-án tartóztatták le, miután vádat emeltek ellene. A vád szerint 2008 óta „bántalmazta, fenyegette, illetve kényszerítette a nőket és a körülötte lévőket arra, hogy teljesítsék szexuális vágyait, megóvják jó hírét, és eltitkolják a viselkedését”. Emellett a vádiratban kiemelik, hogy a férfi az alkalmazottait, az erőforrásait és a befolyását a zeneiparban egy bűnözői vállalkozás létrehozására használta fel, amelynek tagjai és munkatársai többek között szexuális célú emberkereskedelmet, kényszermunkát, emberrablást, gyújtogatást és megvesztegetést folytattak, illetve akadályozták az igazságszolgáltatást.

Azt követően, hogy P. Diddyt letartóztatták, újabb nők jelentkeztek a történetükkel. Az egyikük kérte a neve elhallgatását, a másik viszont Thalia Graves névvel vállalta traumatikus múltját, amelyben a rappernek is nagy szerepe volt. Állítása szerint az előadó a biztonsági szolgálatának vezetőjével együtt megerőszakolta, amit videóra vettek. Míg a másik nő arról számolt be, hogy többször is bedrogozták és megerőszakolták őt a rapper otthonában. Az egyik alkalom után ráadásul teherbe is esett, majd elvetélt. Elmondása szerint a férfi amúgy is nyomást gyakorolt rá, hogy vetesse el a gyermeket. Mint kiderült, a rappernek legalább 120 szexuális áldozata lehetett, bár továbbra is ártatlannak vallja magát.

A CNN információi szerint ezúttal újabb hat keresetet nyújtottak be vele szemben, a felperesek a nevük elhallgatását kérték. Az előadót szexuális zaklatással és nemi erőszakkal vádolják, illetve hogy az érintettek italába drogot kevert. A dokumentumokban az áll, hogy ezen incidensek közül legalább kettő 1998 és 2006 között történhetett a férfi White Party rendezvénysorozatainak valamelyikén. A felperesek mind kártérítést követelnek, míg P. Diddy ügyvédei a hír hallatán úgy reagáltak: „soha senkit nem bántalmazott szexuálisan – sem felnőttet, sem kiskorút, sem férfit, sem nőt”.

Ahogy arról az egyik felperes, egy akkor 16 éves fiú beszámolt, 1998-ban részt vett a rapper White Partyján, ahol arra utasította őt, hogy dobja le a nadrágját. Azzal érvelt, ez egy rítus, amit meg kell tennie annak érdekében, hogy sztárrá válhasson, illetve hogy bebizonyítsa, hogy egyáltalán ezt az utat akarja. Az érintett úgy fogalmazott, végül ráismert arra, hogy a rapper szexuálisan bántalmazta őt, kihasználva azt, hogy valóban híresség szeretett volna lenni. Míg egy másik, neve elhallgatását kérő érintett elmondása szerint 2006-ban a biztonsági személyzet tagjaként dolgozott az előadó White Partyján, ahol Diddy adott neki két italt, amelyekbe kábítószert kevert, majd kényszerítették, hogy beszálljon egy furgonba, ahol szexuálisan bántalmazta őt. Ezután otthagyta a bulit, majd elmondta a főnökének, hogy mi történt.

A falhoz csapta

A másik incidens a Macy’s egyik New York-i áruházában történt – így nemcsak a rapper, hanem a cég ellen is pert indítottak –, amelynek raktárában egy férfi elmondása szerint összefutott az előadóval és két biztonsági őrével. Diddy megütötte, majd szexuálisan bántalmazta, letérdeltette és orális szexre kényszerítette őt.

Miután végzett, Combs félretolta a felperes fejét, és azt mondta, hogy »fogd be, vagy megöllek«

– áll a vádiratban.

A felperes kiemelte, a támadást jelezte a Macy’s biztonsági szolgálatának, akik nem nyomoztak az ügyben. Sőt, három héttel később némi vezetői nyomásra – miután a cég többmilliós szerződést írt alá a rapper ruhamárkájával, a Sean John Clothinggal – kirúgták őt a munkahelyéről.

Két másik eseteben nemi erőszakról számoltak be az érintettek, köztük egy lány, aki 19 éves volt a történtek idején. Elmondása szerint 2004-ben az egyik barátnőjével együtt meghívták őket egy fotózásra, majd egy afterpartira abba a szállodába, ahol a rapper megszállt. Odaérkezve a férfi megparancsolta a barátnőjének, hogy orális szexet hajtson rajta végre, különben mindkettejüket megöli, és egyre agresszívebbé vált. Egy másik nő pedig azt idézte fel, hogy 1995-ben az előadó egy klipforgatást követő bulin kezdett vele csókolózni, amitől kényelmetlenül érezte magát, így arra kérte, hogy lassítson, mert azt hitte, csak beszélgetni fognak. Hozzátette, a férfi ezután egyre durvábban viselkedett, megütötte őt, a falhoz csapta a fejét, így a padlóra esett, ahol megerőszakolta őt.

A fentieken felül két férfi is panasszal élt, egyiküket a rapper egyik buliján drogozták be 2021-ben New Yorkban. A kábítószert az italába keverték, majd visszaemlékezése szerint egy hálószobába vitték. Csak homályosan emlékszik a történtekre, az viszont megmaradt neki, hogy nem tudott mozogni és beszélni.

A felperes megbénult – úgy érezte, hogy a saját testében rekedt. Egyértelműen emlékszik arra, hogy a támadás során egy ponton Combsot látta maga fölött meztelenül

– áll a dokumentumban, amelyben azt is hozzátették, ez idő alatt legalább három férfi próbált anális szexet kezdeményezni.

Még vár a tárgyalásra

P. Diddy szeptember 17. óta a New York-i Metropolitan Detention Center börtönben van. Az ügyvédei próbálják elérni, hogy óvadék ellenében helyezzék őt házi őrizetbe, amit a bíróság eddig nem hagyott jóvá. Mint megírtuk, a harmadik óvadék iránti kérelmét jelenleg tárgyalják, ezúttal szexkereskedelem ügyében. A körzeti bíró elutasította a rapper azonnali szabadlábra helyezését, így az óvadék elfogadásáról egy háromtagú bírói testület dönt majd. Addig is a rapper biztosan rácsok mögött marad, a tárgyalását május 5-re tűzték ki.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenes hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (H., K., CS., P. 18:00-22:00, K. 8:00-12:00, Sze. 12:00-14:00). További információ az Egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.

(Borítókép: Sean Combs a Killing Them Softly premierjén a 65 éves cannes-i filmfesztiválon a Fesztiválpalotában 2012. május 22-én, Cannes-ban. Fotó: Gareth Cattermole / Getty Images)