Pamela Anderson: Évtizedeken át depressziós voltam

Nem túlzás kijelenteni, hogy Pamela Andersont a Baywatchban szereplése helyezte fel a térképre. A 11 évadot megélt sorozatban ő alakította C. J. Parkert, akinek a tengerparton piros úszódresszben való szökellésére biztosan sokan emlékeznek. Bár sokan gondolhatnak vissza a szériára meleg szívvel és nosztalgikus érzésekkel, a színésznőnek nem csak boldog emlékei fűződnek a produkcióhoz. Legalábbis erről számolt be október elején a Zürichi Filmfesztiválon, amelyen neki ítélték oda a Golden Eye-díjat. Anderson az elismeréssel kapcsolatban úgy fogalmazott, soha nem gondolta volna, hogy egyszer ilyen kitüntetést kap, de legbelül mindig tudta, hogy többre képes, hozzátéve:

Nagyszerű érzés a popkultúra részévé válni, de ez egyszerre áldás és átok. Hiszen vannak emberek, akik egy fürdőruha miatt szeretnek beléd. Sok időbe telt, de végre a helyemen vagyok

– fejtette ki.

A színésznő elmondása szerint a díjat nézve olyan érzése támad, mintha a Baywatchból hirtelen a Broadwayre került volna – 2022-ben egyébként szerepelt a Chicago című musicalben, egy hónapja pedig megjelent a The Last Showgirl film, amiben Jamie Lee Curtisszel játszik együtt. Ugyanakkor szintén kiemelte, hogy azt követően, hogy a Baywatch 2001-ben véget ért, mentális gondokkal szembesült.

Nem tudom, mi történt közben, az egész egy nagy homály. Örülök, hogy itt lehetek ebben a pillanatban, mert évtizedeken át depressziós voltam

– tette hozzá, megjegyezve, valószínűleg nem tudta volna hitelesen alakítani a The Last Showgirlben ráosztott szerepet, ha nem megy át ennyi nehézségen az élete során, így végtére is megérte.

Anderson hasonló kijelentéseket tett a nemrég az amerikai Glamourral készült interjúja során is, kifejtve, nem tudja, hogy klinikailag is depressziósnak számított-e, viszont voltak sötét napjai. Hozzátéve, ezek olykor nem is napok, hanem hónapok, évek voltak, és időbe telt, mire újra összeszedte magát.

Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, 2023-ban jelent meg Anderson dokumentumfilmje, amelyben élete viszontagságos időszakairól számolt be. Felidézte például, hogy gyerekkorában több trauma is érte. Bébiszittere évekig molesztálta, és 12 évesen egy nála több mint tíz évvel idősebb férfi megerőszakolta. Emellett beszámolt a Mötley Crüe zenekar dobosával, Tommy Leevel való házasságáról, ami párkapcsolati erőszak miatt futott zátonyra – összesen egyébként hatszor ment eddig férjhez. Azt is kiemelte, hogy a kiszivárgott szexvideója lelkileg tönkretette őt, és azt hitte, soha nem tud majd megszabadulni ettől a bélyegtől.