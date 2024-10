Robbie Williams is elbúcsúzott egykori mentoráltjától, Liam Payne-től

Robbie Williams, a One Direction egykori X-faktoros mentora is elbúcsúzott a héten meghalt fiatal énekestől, Liam Payne-től. Payne Argentínában zuhant ki a hotelszobája erkélyéből, állítólag drog és alkohol hatása alatt – bár nem volt titok, hogy a sztár küzdött démonjaival. Williams párhuzamot lát saját és Payne élete között, és csak Istennek vagy a vak szerencsének köszöni, hogy ő még életben van. Az egykori One Direction-tag halálával kapcsolatban az öngyilkosság is felvetődött.

Robbie Williams egy szenvedélyes posztban tisztelgett a One Direction egykori énekese, Liam Payne előtt, aki a héten halt meg, miután lezuhant egy Buenos Aires-i szálloda erkélyéről. Williams a One Direction mentoraként tűnt fel, amikor a banda 2010-ben a The X Factorban versenyzett, és a műsor után is barátságot ápolt Payne-nel és a csapattal – írta meg a The Guardian.

Azt írta, „sokkoló volt, elszomorított és összezavart” Liam Payne halála, majd felidézte, hogyan találkozott vele és bandatársaival.

Mindannyian pimaszok és kedvesek voltak. Élveztem a könnyed ugratásokat, és arra gondoltam, hogy hányszor voltam én is az a pimasz kifigurázó az előttem járó popsztárokkal, amikor a Take Thatben voltam. Azóta is keresztezik egymást az útjaink, és mindannyiukat szeretem. Liam megpróbáltatásai nagyon hasonlóak voltak az enyémekhez, ezért éreztem helyénvalónak, hogy felajánljam, amit tudok. Így is tettem

– írta a popsztár közösségi oldalán.

Liam Payne hotelszobájában kábítószer-kiegészítőket találtak, és korábban nyíltan beszélt arról, hogy küzd az alkohollal és a drogfogyasztással. Williams a saját függőségi múltjából merített a tisztelgés során. „31 évesen még mindig megvoltak a démonaim” – írta. Payne halálakor pont ennyi idős volt. „Visszaestem. Fájdalmaim voltak. Fájdalmas okok sokasága miatt estem vissza. Emlékszem Heath Ledger halálára, akkor arra gondoltam, hogy »én leszek a következő«. Isten kegyelméből és/vagy a hülye szerencsének köszönhetően még mindig itt vagyok” – fogalmazott Williams.

„Hús-vér emberek”

Robbie William több kedvességre és empátiára szólította fel a nyilvánosságot azon híres személyiségek iránt, akik esetleg nehézségekkel küzdenek a magánéletükben, mondván „még a híres idegeneknek is szükségük van az együttérzésre.”

Nem tudjuk, mi történik az emberek életében. Milyen fájdalmakon mennek keresztül, és mi készteti őket arra, hogy úgy viselkedjenek, ahogy viselkednek. Mielőtt ítélkeznénk, egy kis lazaságra van szükség. Mielőtt bármit is lerísz az interneten, gondolkodj el: »Tényleg meg kell ezt osztanom mindenkivel?« Mert ez az, amit teszel. Közzéteszed a gondolataidat, hogy bárki elolvashassa. Még akkor is, ha nem igazán hiszed, hogy a hírességek vagy a családjaik léteznek. Kurvára léteznek. Hús-vér emberek és mérhetetlenül érzékenyek

– tette hozzá csupa nagybetűvel kiemelve.

A halottkém jelentése megállapította, hogy Payne a harmadik emeleti erkélyről való lezuhanás következtében szerzett sérülésekbe halt bele, és hogy halálakor egyedül volt. A rajongói gyászhullám mellett egykori zenekari társai is elbúcsúztak Payne-től.

Később nyilvánosságra hozták azt a telefonbeszélgetést, amely szerda este, közvetlenül Liam Payne, a One Direction korábbi énekesének halála előtt zajlott a Buenos Aires-i CasaSur Palermo Hotel főrecepciósa és a 911 operátora között. A személyzet két hívást intézett a mentőszolgálathoz a hírességre leselkedő veszélyről, mielőtt az énekes lezuhant hotelszobájának erkélyéről.

Lehetséges öngyilkosság

Mindeközben a TMZ képeket közölt Payne hotelszobájából, amelyeken az látszódik, hogy a helyet feldúlták, a berendezést összetörték és a hely tele volt kábítószerhasználati kellékekkel. A rendőrség szerint – és a fent említett telefonhívás szerint – Liam Payne valószínűleg egy erős drog hatása alatt állt, amelyről ismert, hogy pszichotikus rohamokat és hallucinációkat okoz.

A Buenos Aires-i rendőrség a portálnak elmondta, hogy Liam a „cristal” nevű anyagot használhatta, és a droghasználat lehetett az oka annak is, hogy a szobája ilyen rendetlen volt.

Ezzel összefüggésben még az öngyilkosság lehetőségét is megemlítették, hiszen a szer hatására az ember nagy hullámvölgyeket élhet át az eufória mellett.

Pár évvel ezelőtt maga Liam árulta el a portálnak, hogy öngyilkos gondolatai voltak annak idején, amikor a drogok rabja volt és a One Directionnel turnézott. 2024 elején viszont arról beszélt az énekes, hogy már józan életet él.

A portál arról is beszámolt később egy frissítésben, hogy a cristal jelenlétét még nem erősítették meg a szakemberek, továbbra is várják a vizsgálat eredményét, hogy az énekes szobájában talált gyógyszerek és drogok pontosan mit tartalmaztak.