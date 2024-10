Galambos Lajost nem engedték szerepelni, kiderült, ki táncol helyette a Dancing with the Starsban

A Dancing with the Stars új évada ma este startolt el a TV2-n, a nézők azonban egészen a műsor kezdetéig izgatottan várhatták, hogy a korábban már bejelentett kilenc pár mellett ki csatlakozik tizedikként a mezőnyhöz. Az évad nagy meglepetése korábban egyesek szerint Varga Judit volt, azonban végül egyre többen Galambos Lajos nevét említették, aki július 1-jén szabadult a börtönből, de a büntetés-végrehajtás engedélye nélkül nem vehetett részt a műsorban. Végül a csatorna bejelentette, hogy a Séfek séfjéből ismert Vomberg Frigyes és Südi Iringó lesz a 10. páros, míg a zsűriben és a műsorvezetői székben ezúttal nem történt változás.

Ahogyan korábban az Index is beszámolt róla, nagy televíziós visszatérés volt készülőben Galambos Lajossal, aki július 1-jén szabadult a baracskai börtönből, azóta pedig reintegrációs őrizetben van otthonában, amelyet csak külön engedéllyel hagyhat el. A TV2 ezen felbuzdulva azonnal lecsapott az előadóművészre, és felkérte, hogy szerepeljen a csatorna nagyszabású táncos show-műsorában, a Dancing with the Starsban.

Mindez azonban titokban történt, mivel a büntetés-végrehajtás parancsnokságától akkor nem kaptak engedélyt arra, hogy a mulatós sztár hétvégenként a csatorna stúdiójában táncoljon. Helyére emiatt egy másik hírességet voltak kénytelenek felkérni a feladatra, akinek kilétére egészen a Dancing with the Stars szombat esti első adásáig kellett várniuk a tévénézőknek.

Korábban ugyan még Varga Judit neve is felmerült, a 10. páros kilétével kapcsolatban azonban már egy ideje azt rebesgették, hogy a Séfek séfjéből ismert

Vomberg Frigyes és Südi Iringó lesznek a befutók.

A csatorna szombat esti bejelentése pedig az ezt sejtőknek nem is okozott csalódást, ugyanis hivatalossá vált, hogy ők az idei mezőny tizedik táncpárosa.

A többi szereplő kilétére ezzel szemben már szeptember 16-án fény derült, ahogyan az is biztossá vált, hogy az előző évadhoz hasonlóan a zsűritagok Ördög Nóra, Juronics Tamás és Szente Vajk, míg a műsorvezetők Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András lesznek. Újdonság, hogy a korábbi évadokban még a parketten bizonyító Lissák Laurát a műsorban ezúttal online riporterként láthatják.

