Tóth Gabiék „kaptak a pofájukra rendesen”, egy hajszálon múlott a könnyes búcsú

Szombat este elstartolt a TV2-n a Dancing with the Stars ötödik évada, méghozzá mindjárt egy izgalmas fordulattal, ugyanis a műsor elején kiderült, kik csatlakoznak a már korábban bejelentett párokhoz tizedikként. Az első adás azonban ezt követően is több komoly meglepetést tartogatott, Mihályfi Luca, WhisperTon és Törőcsik Franciska is komoly tánctudással rukkolt elő, Tóth Gabi és PSG Ogli azonban nem tette zsebre egykönnyen, amit a zsűritől kaptak. Az est folyamán az első kiesőnek is búcsút intettek, Kamarás Norbert és táncpartnere, Sebesi Daniella a jövő héten már biztosan nem bizonyíthat.

Egyesek még ki sem tudták normálisan aludni magukat a múlt héten véget ért Sztárban Sztár All Stars-finálé okozta éjszakázás miatt, a TV2 újabb egész estés show-műsorral örvendeztette meg a nézőit, szombaton ugyanis elstartolt a Dancing with the Stars ötödik évada.

A táncos formátum a tengerentúlon az egyik legnépszerűbb sztárokkal teletűzdelt show-műsornak számít, ami hazánkban is megvetette már évek óta a lábát – bár kétségkívül nehéz versenyezni az Egyesült Államokban levetített 33 évaddal... Ennek ellenére a TV2 igyekszik tartani a lépést a nagy testvérrel, és a csatorna egyik zászlóshajójává vált produkcióval immáron négy sikeres évadon is túl van a gyártóbrigád.

A szombat esti show nézői meglehetősen sok ismerős arccal találkozhattak tegnap is, hiszen az előző évadok győztes profi táncosai közül egyedül az Ázsia Expresszben szerencsét próbáló Mikes Anna nem vállalta ezúttal a műsorban való szereplést. A korábbi szériák nyertesei egyébként Gelencsér Tímea és Hegyes Bertalan, Tóth Andi és Andrei Mangra, Csobot Adél és Hegyes Bertalan, illetve Krausz Gábor és Mikes Anna voltak.

Nem ő volt azonban az egyetlen hiányzó tegnap, ugyanis a korábban bejelentett kilenc pár mellett a mezőnyhöz szombaton egy tizedik is csatlakozott, az ő kilétükre azonban egészen a műsor első két percéig kellett várnia a nézőknek. Végül igaznak bizonyultak a korábbi pletykák, és a börtönből nemrég szabadult Galambos Lajos számára nem engedélyezték a szereplést, így a csatornán jelenleg is futó Séfek séfe csapatát erősítő Vomberg Frigyes vette át a mulatós sztár helyét, akinek a rivális csatornán korábban futott Szombati esti lázban megismert Südi Iringó lett a párja.

Így az alábbi párok állhattak parkettre szombat este:

Szabó Zsófi és Andrei Mangra

Kucsera Gábor és Stana Alexandra

Mihályfi Luca és Hegyes Berci

PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna

Törőcsik Franciska és Baranya Dávid

Kamarás Norbert és Sebesi Daniella

Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence

WhisperTon és Tóth Katica

Hosszú Katinka és Suti András

Vomberg Frigyes és Südi Iringó

A kezdeti izgalmakat követően végre a táncé lett a főszerep, amihez láthatóan minden versenyző kellő felkészültséggel és alázattal állt hozzá, még akkor is, ha ez a zsűriasztalnál ülő Ördög Nóra, Szente Vajk és Juronics Tamás kritikáiból és pontszámaiból sokszor nem feltétlen tükröződött tisztán. Volt, akit talán indokolatlanul is kemény kritikával illettek, de akadt olyan is, aki amiatt kapott a megérdemeltnél alacsonyabb pontszámot, mert korábban már tanult táncolni...

WhisperTon, Mihályfi Luca és Törőcsik Franciska mindenkit letáncolt

Az estét Szabó Zsófi és Andrei Mangra tangója nyitotta, amely láthatóan elnyerte a zsűri tetszését, azonban a pontozásuk már ekkor előrevetítette, hogy szombaton bizony tízes számmal ellátott táblácskára aligha számíthatunk majd. Ennek ellenére az általuk 30-ból kapott 24 pontot bizonyára sokan megirigyelték volna – köztük Kucsera Gábor és Stana Alexandra is, akik a szambájukkal elnyert 18 ponttal már két produkció után is tetemes hátrányra tettek szert a zsűri értékelését tekintve.

Persze ezekből sok minden még nem feltétlen szűrhető le, hiszen egyes párok között hatalmas tánctudásbeli különbség van. Ennek ellenére Csóró Lali, azaz Kamarás Norbert és Sebesi Daniella jive-ja, a csupán 17 napot készülő Vomberg Frigyes és Südi Iringó bécsi keringője, és az est egyik legjobban várt párjának tánca, azaz Hosszú Katinka és Suti András quickstepje kétségkívül ugyancsak tartogatott szórakoztató és kedves pillanatokat is a maratoni adást követő nézők számára.

Az első igazán kiemelkedő táncot mégis a korábban az RTL tehetségkutatójában, az X-Faktorban feltűnt Mihályfi Luca és Hegyes Berci vitte parkettre, akik annak ellenére mutattak be közel tökéletes salsát, hogy az énekesnő elmondása szerint korábban sosem táncolt. Ez azonban a mozdulataiból és magabiztosságából korántsem tükröződött a parketten, ahol párjával, egyedül és egy tánckarral együtt is bebizonyította, hogy van helye a versenyben. Ebben az ítészek is egyetértettek, Szente Vajk szerint ráadásul Mihályfi olyan jó táncos, hogy nagy esélyese lehet az idei évadnak.

Hasonló visszacsatolást kapott a Z generáció körében ismert, ám az idősebbek többsége számára bizonyára még ismeretlen tartalomgyártó, WhisperTon azaz Strenner Antal is, aki Tóth Katicával egy show-tánc keretein belül mutatta meg, hogy akár a táncművészek között is lenne keresnivalója, ha valamiért nálunk is betiltják a TikTokot.

WhisperTon talán az egyedüli a mezőnyből, aki korábban már tanult táncolni – évekig balettozott, ám a szigorú tanítási módszerek miatt végül felhagyott a gyerekkori álmával. A zsűri szerint ezt igencsak rosszul tette, hiszen a mozdulatain érzékelhető volt az a finomság, amit tanítani sem lehet feltétlenül, így nemcsak hogy a versenytársait, de táncművészeket meghazudtoló módon szerepelt szombaton.

A pozitív szavak ellenére bizonyára több néző is felhúzta a szemöldökét, amikor Juronics Tamás kijelentette, hogy ő profi táncoshoz mérten fogja értékelni a tartalomgyártó teljesítményét, emiatt pedig csupán 8 pontot kapott a versenyző a táncművésztől, pedig némelyik, a látottaknál jóval amatőrebb produkcióra is közel ilyen pontszámot osztogattak.

Az első adás legjobbjai közé szintén betáncolta magát a színésznő Törőcsik Franciska, aki Baranya Dávid oldalán a beszédes elnevezésű slowfox stílusban lassúzott. Nem is akárhogyan, a táncot követően még a pontozóknak is elakadt a szava egy pillanatra, ám miután magukhoz tértek, egyöntetűen megegyeztek abban, hogy Törőcsik a már parkettre lépett előadókhoz hasonlóan remek táncos, így szintén elnyerheti a Dancing with the Stars trófeáját is.

Az alázattal készülő PSG Oglit nagyképűnek titulálták, Tóth Gabi „bántott lány” karakterét unta a zsűri

A kiemelkedő táncosok mellett persze akadtak olyanok is, akiken jobban érezhető volt, hogy korábban leginkább csak a barátok esküvőin, a szalagavatón, vagy a Dirty Dancinget nézve találkozhattak a tánccal. Azonban olyan versenyző ezúttal sem lépett színpadra, aki túl nagy mellénnyel vagy kellő alázat nélkül állt volna a szerepléshez.

Pedig a Kőgazdag fiatalok című reality gyakran feliratot igénylő, ám jószívű fenegyerekétől, PSG Oglitól előzetesen sokan pont a tőle megszokott, laza és flegma hozzáállást várták. De már a porondra lépése előtt levetített kisfilmből is jól látszott, hogy Papp Olivér és táncpartnere, Szőke Zsuzsanna kellő komolysággal, keményen készült a megméretésre.

Az persze vitathatatlan, hogy egy alapvetően táncolni nem tudó személyt a rendelkezésre álló hónapok alatt sem biztos, hogy fel lehet arra szintre húzni, hogy ne tűnjön fel egy-egy mozdulatnál az esetlensége, PSG Ogli viszont annak ellenére is kifejezetten erős és indokolatlanul kemény szavakat kapott a zsűritől, hogy mindent beleadott a parketten. A legkevesebb pontszámot is neki adták, mégsem ez volt, ami igazán fájhatott a közösségi média hazai hercegének.

A paso doblét táncoló internetes celebnél ugyanis nem feltétlen a tánctudásának hiányát hozták fel, hanem az alázat hiányáról beszéltek a zsűri tagjai, nagyképűnek titulálva a színpadi megnyilvánulásait. Az értékelésnél sokkal inkább az volt érzékelhető, hogy a versenyzőről előzetesen kialakított kép kapott pontokat, nem pedig az előadás és az a munka, amit a páros belefektetett a felkészülésbe, és amit több táncosnál viszont – tánctudás ide vagy oda – egyébként pontszámokban kimutathatóan is értékelt a zsűri.

Nem Ogli volt azonban az egyetlen, akinek hamar kedvét szegték a tánc után. Hozzá hasonlóan Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence sem főként arról hallhatott véleményt, hogy milyen volt a bemutatott táncuk, sokkal inkább a páros ellen folyó bulvárhadjáraton, az elmúlt évek párkapcsolati hercehuráin és annak következményein lamentáltak Szente Vajkék.

Annak ellenére is, hogy a néptáncos Papp Máté Bence jóval nagyobb hátrányból indult a versenytáncos kollégákkal szemben, hiszen a műsorban látható stílusokban korántsem annyira jártas, mint ők. Épp ezért amellett, hogy a koreográfiát be kellett tanítania, saját magát is fejlesztenie kellett a produkció bemutatásához.

Nyilvánvalóan láthattak jobb produkciót a nézők szombat este, Ördög Nórát leszámítva a zsűri mégis inkább úgy döntött, hogy a bemutatott rumba helyett másra tereli a szót.

Tóth Gabinak azt javasolták, hogy ideje lenne kiszállnia a bántott lány szerepéből, mert hiába mondta el többször is, hogy szeretnék maguk mögött hagyni ezt a felhajtást, továbbra is mindent erre hegyeznek ki. Ezt pedig unják.

A kritika igazságtartalmát persze nem feltétlen kell vagy lehet megkérdőjelezni, az azonban mindenképpen szembetűnő volt, hogy a tánc részletesebb értékelése helyett pont az ítészek voltak azok, akik továbbra is ezen a témakörön rugóztak.

Nem véletlen, hogy a produkció után a páholyban a műsorvezető Stohl András a

„kaptatok a pofátokra rendesen”

felkiáltással köszöntötte a párost...

Egy hajszálon múlt csak, hogy Tóth Gabiék maradnak

Ahogyan azt a legtöbb show-műsor esetében már megszokhattuk, a képernyőn látható pontozók szava az építő jellegű tanácsokon kívül mit sem ér, ugyanis az általuk adott pontszámok a többnyire nem befolyásolják jelentősen a rangsor alakulását – továbbra is az emelt díjas hívások döntenek a versenyzők sorsáról. Emiatt a Dancing with the Stars idei első adásában végül nem is olyan párok sodródtak közel a kieséshez, akiknek az ítészek a legkevesebb pontot adták.

A szavazatok alapján az első körben könnyedén továbbjutott a remeklő WhisperTon, Mihályfi Luca és Törőcsik Franciska trió, de a nézők továbbra is szeretnék táncolni látni Szabó Zsófit, Vomberg Frigyest és az élesen bírált PSG Oglit is.

A műsor szabályai szerint a maradék párosok közül, azaz Hosszú Katinkáék, Kamarás Norberték és Tóth Gabiék hármasából a zsűri egy személyt megmenthetett, a választásuk pedig a korábban hasonló tévés szereplést nem vállaló Hosszú Katinkára és partnerére esett. Nagy meglepetésre tehát a műsor ezen pontján még az is benne volt, hogy Tóth Gabi és párja búcsúzik.

A csatorna arcai azonban végül – mit ad isten – kaptak még egy esélyt, így a Dancing with the Stars első kiesője a lehetőségért egyébként rendkívül hálás Kamarás Norbert és táncpartnere, Sebesi Daniella lettek.

A táncos show a jövő héten is tovább ostromolja majd a tévénézőket, amikor is egy különleges tematikában táncolnak majd a párosok – halloween szellemében állnak majd a parkettre. Jelentsen ez bármit.

(Borítókép: Tóth Gabi és PSG Ogli. Fotó: TV2)