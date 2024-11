Nem káprázott a szeme annak, aki halloweenkor valódi szellemeket látott

A természetfeletti jelenségek létezésében sokan hisznek, a csütörtök éjjeli halloween miatt pedig többen bizonyára az utcán is szembetalálkozhattak egy-két kísértettel. Minderre persze általában csak legyintenek az emberek, hiszen ezek a paranormális jelenségek minden ész érvvel szembe mennek, pedig a tudomány szerint valóban megeshet, hogy szellemeket látunk. Több esetben az agyunk játéka állhat a látomások mögött, ugyanis az alvásparalízis, amely során az ember éber, ám mozgásképtelen, gyakran félelmetes hallucinációkkal jár. Emellett bizonyos agyi területek stimulációja is kísértetszerű élményeket válthat ki, ezért fordulhat elő az is, hogy sok gyászoló azt állítja, megtapasztalta elhunyt szerettének jelenlétét.