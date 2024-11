Kolosi Péter: Piacvezetők vagyunk – Teljesen felforgatja műsorrendjét az RTL

Idén november 4-ére időzítették a Big Picture szakmai konferenciát, ahol a legújabb hazai és nemzetközi tartalmi, nézettségi és reklámpiaci trendeket mutatják be minden évben. Az eseményen a hagyományos televíziózás és a streamingszolgáltatások közötti egyre dinamikusabb versenyre, illetve az AI térhódítására helyezték a fókuszt a szervezők, de a konferencia résztvevői átfogó képet kaphattak a következő évi televíziós kínálatról és a piac várható alakulásáról is.

Ehhez mérten a szakmai előadások mellett a hazai piac legfontosabb résztvevői és csoportjai is beszámoltak az idei év eredményeiről, a TV2 Csoport után pedig a rivális kereskedelmi óriás RTL is lerántotta a leplet a 2025-ös terveiről.

A csatorna képviseletében a tavalyi évhez hasonlóan Kolosi Péter, az RTL Magyarország tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese értékelte az idei év eddigi teljesítményét, illetve számolt be a jövőre várható újdonságokról.

Célcsoportváltás az RTL-nél

Igazán formabontó prezentációval rúgta be a Big Picture ajtaját Kolosi Péter. A szakember meglehetősen szokatlan módon tette meg a bejelentéseit: a közönséget egy drón repítette el az RTL egyes stúdióiba, illetve 2025-be is.

Kolosi Péter rögtön az elején emlékeztetett arra, hogy tavaly azt mondta, nem érdemes eldobni a televíziókészülékeket, az RTL ugyanis még rengeteg érdekességet tartogat – elsősorban a Sztárbox, az Árulók és a Nyerő Páros miatt pedig vélhetően senki sem bánta meg, hogy hallgatott rá.

A szakember kiemelte, mivel a piac és a tévénézési szokások változnak, erre a csatornának is reagálnia kell, ezért

2025 januárjától a 18–59-es korosztály lesz a csatorna célcsoportja.

Kolosi Péter szerint elég csak ránézni a magyar korfára, és világossá válik, miért logikus, és miért most történik ez a lépésük. A jövő évben lép az utolsó igazán nagy lélekszámú generáció az ötvenes éveibe, így a csatorna is kénytelen változtatni, ami a műsorrend alakításán is érzékelhető lesz: a korábban megszokottakkal ellentétben januártól a 18 és 23 óra közötti idősáv fog főműsoridőnek számítani a csatornánál.

Kolosi Péter kiemelte, hogy ez a változtatás leginkább az infotainment típusú műsorokat érinti majd, amelyek zászlóshajója továbbra is az RTL Híradó. A műsor januártól már a Reggeli című napindítón belül is látható lesz, emellett pedig 13 órától élő híradóval jelentkezik majd a csatorna. További változás, hogy az eddig félórás műsoridő helyett a Házon kívül című hírmagazin is hosszabb lesz, jövőre már egyórás részeket tekinthetnek meg a nézők.

Fontos, hogy legyen egy olyan műsor, ami segíti a tisztánlátást

– hangsúlyozta az RTL Híradó piaci fontosságát Kolosi, odaszúrva némileg a sokszor kritizált rivális Tényeknek.

A jól bevált recepten nem kell változtatni, de érkeznek új ízek is

A jó szakács ismérve, hogy a bevált recepten sosem változtat, azonban a korábbi sikerek mellett mindig van valami újdonsága is ahhoz, hogy megtartsa a vendégeit. Ezen elv mentén gondolkodik az RTL is, Kolosi Péter ugyanis megerősítette azt, amit már eddig is tudtunk: érkezik a celebmentes Árulók, azaz az RTL egyik legsikeresebb műsorának hétköznapi szereplőkkel tűzdelt változata, de hamarosan újra látható lesz az Álarcos énekes és a teljesen új brigáddal felálló Cápák között is. Az már ismert volt, hogy jövőre visszatér az X-Faktor és a Sztárbox is, a szakember viszont most azt is elárulta, hogy

2025-ben ismét képernyőre kerül az árulók, a Házasodna a gazda, a Való Világ és a Nyerő Páros is.

Még idén adásba kerül a Konyhafőnök új évada, amelyben Sárközi Ákos helyét két új Michelin-csillagos séf veszi át a zsűriben – Kaszás Kornél, a Babel Budapest étterem rock 'n' roll vezetője, és Tóth Szilárd, a SALT étterem vezetője és társtulajdonosa.

Fikciós sorozatokból sem lesz hiány: új részekkel jelentkezik jövőre a Gólkirályság, A mi kis falunk és A renitens is, illetve több új sorozat is bekerül a kínálatba. Hamarosan érkezik Dobó Kata és Árpa Attila főszereplésével a Pokoli Rokonok, de A király sikerén felbuzdulva,

Bróker Marcsi életét is képernyőre viszi az RTL.

Vetélkedőkkel is készül a csatorna: 2025-ben visszatér a The Floor és a Kalandra fal!, és újdonságként érkezik a külföldi licensz alapján készülő Öt aranykarika. Az Árulókhoz hasonló izgalmakat ígérő Pandóra szelencéje című reality, és 13 híresség méretteti meg magát A hatalom című stratégiai játékban.

A Nyerő Páros visszatérése mellett ezúttal jóval problémásabb sztárpárokat is láthatunk majd a csatornán, az Exek csatájában a hazai celebritások volt párjukkal együtt igyekeznek majd megoldani a feladatokat.

A show-műsorok esetében egyelőre komolyabb újításról nem számolt be Kolosi Péter, annyit viszont elárult, hogy az X-Faktort jövőre is Miller Dávid vezeti majd, illetve megerősítette a Sztárbox visszatérését.

A Bajnokok Ligája közvetítéséért már idén is felelő RTL jövőre sem tágít a futballpályák mellől, így összesen 192 meccs lesz elérhető a BL-kínálatból, de a csatorna élőben adja majd az elődöntőket és a finálét is. Emellett az Európa-liga és a konferencialiga rajongóinak sem kell szomorkodniuk, ugyanis csaknem száz meccs lesz látható a két másik kiírásból is.

Kolosi Péter ugyan drónnal bejárta a székházat, a sorozatok forgatási helyszínét, és még a Sztárbox arénájába is benézhettünk, beszédében jóval kevesebbszer említette meg a rivális TV2-t, a mondandóját mégis egy kisebb odaszúrással zárta.

Piacvezetők vagyunk, az RTL 24-ben az első.

– jelentette ki, hozzátéve, hozhatott volna diagramokat ői is, amelyiknél az egyik csík valamivel hosszabb, mint a másik, de ezek elemzésével nem akarta húzni az időt, egy QR-kódot prezentálva adta meg a lehetőséget a résztvevőknek, hogy megtekintsék, ha kíváncsiak rá.