Kimaxolja sikerműsorát az RTL, dupla évaddal veti be Az Árulókat

Rengeteg nevetést ígér az RTL az őszi szezonra, amelyre hétköznap esténként könnyed szórakoztatást nyújtó tartalmakkal melegítenek be szeptember elején. A Kalandra fal! első adásában a csatornához visszaigazoló Majoros Pétert is rögtön bevetették, akit szombatonként az X-Faktorban láthatnak a nézők. Az ősz első napján már a Sztárbox is elstartolt, ami a szakma megítélése szerint az év műsora lett 2023-ban, pont úgy, mint Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című reality, amely szintén képernyőre kerül idén újra. Az RTL Magyarország tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese, Kolosi Péter az Indexnek elárulta: Árpa Attila műsorából az őszi szezonban dupla évadot láthatnak a nézők.

Teljes gőzre kapcsoltak a kereskedelmi televíziók az őszi szezonra, amelyre mindkét csatorna egy csomó szórakoztató műsorral készült. Az Index megkeresésére Kolosi Péter elmondta, a visszatérő formátumok közül az RTL-en többet teljesen megújítottak, de olyan tartalom is várható, amely annyira régen volt képernyőn, hogy talán már nem is emlékeznek rá a nézők. A tavalyi esztendőben az év műsorainak választott formátumok sem maradnak ki a sorból: a Sztárbox már elstartolt, kérdésünkre pedig az RTL Magyarország tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese megerősítette, hogy

Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban dupla évaddal jelentkezik ősszel.

A szakemberrel szeptember első hetében beszélgettünk többek között arról, hogy

hogyan értékeli az év első felének eredményeit;

milyen stratégia alapján választották ki az őszi szezont beindító műsorokat;

mit szól a Sztárbox és a Kalandra fal! teljesítményéhez;

mi az erőssége az idei X-Faktornak;

miért cserélték le Istenes Bencét az Álarcos énekes című műsorban;

Sárközi Ákos „menesztésén” túl milyen változások lesznek A Konyhafőnökben;

miért gondolták úgy, hogy jó ötlet dupla évadot forgatni Az Árulók című realityből;

mekkora az érdeklődés az RTL+ felületén hamarosan induló BL-közvetítésekre;

és hogy a műsorok frontján ő maga mire számít az őszi szezonban.

Tavaly decemberben nagyon bizakodó volt az idei terveikkel kapcsolatban. Mennyire elégedett az év első felével? Az elvárásainak megfelelően teljesítettek a műsorok?

A bizakodásom továbbra is hasonló jellegű, mint amilyen decemberben volt, mert nem elég, hogy megnyertük az év eddigi nyolc hónapját, ezt úgy tettük, hogy az első nyolc hónapból a TV2-höz képest hatban jobbak voltunk, ebből öt hónapban pedig vezettük a piacot. Két hónap volt, nevezetesen a június és a július, amikor a foci Eb miatt az M4 Sport volt a legnézettebb csatorna. Úgyhogy én nagyon örülök az idei eredményeinknek, és nem csak az RTL, mint csatorna szempontjából, hiszen a most már 12 csatornásra bővült portfóliónk is piacvezető volt főműsoridőben ebben az időszakban. Ráadásul a kábelcsatornák tekintetében ez egy 6-7 éves csúcsnak számít, így ezen a területen is nagyon elégedett és büszke vagyok az teljesítményünkre. Egy csomó nagyon sikeres műsorunk volt az elmúlt időszakban, de azokban a hónapokban is jól teljesítettünk, amikor a televíziózásban inkább a sporté volt a főszerep.

Most nem tartottak külön sajtótájékoztatót arról, hogy az őszi szezonra milyen műsorokkal készülnek, de azért többnyire lehet sejteni, néhány produkció pedig már az első napokban elstartolt. A tavalyi évben nagyon sikeres Sztárboxszal egy héttel be is előzték azt a műsort, ami a későbbekben az ellenfele lesz a TV2-n – ez egy taktikai húzás volt?

A ValóVilágból kölcsönözve a kifejezést, azt gondolom, mindkét kereskedelmi tévé „taktikázik”, amikor az ősszel kapcsolatos döntéseit meghozza. Én ezt egyáltalán nem tartom ördögtől valónak, hiszen ez a dolgunk, de az is igaz, hogy amikor ránéztünk a naptárra, és láttuk, hogy szeptember 1-je idén vasárnapra esik, az több szempontból is adta magát. Az RTL-en azért olyasmi sosem történt, hogy szeptember elején ne kezdjük el a hétvégi nagy műsorainkat. Az előfordult, hogy az X-Faktort később indítottuk, és előtte A mi kis falunk című sorozatot sugároztuk először, illetve vasárnap elkezdtük a Cápák között epizódjait is adni, tehát szeptember első vasárnapjától kezdve mindig képernyőre került egy nagyobb szabású gyártott műsor. Idén is logikusnak tűnt a bevett gyakorlatot követni, hiszen ez már egy olyan vasárnap volt, amikor a családok a kánikula ellenére valószínűleg este már otthon voltak, egyszerűen azért, mert másnap kezdődött az iskola.

És milyennek találja a Sztárbox teljesítményét? Az első adással ugye két reality ment szemben, és ha jól tudom, az Ázsia Expressz azért kemény ellenfélnek bizonyult. Bár az is igaz, hogy a meccsek csak azután kezdődtek el önöknél, hogy véget ért az Ázsia adása a túloldalon. Szándékosan engedték el a műsor elejét, amikor átfedésben voltak?

Át kellett gondolni, hogy mennyire korán érdemes elkezdeni a konkrét mérkőzéseket egy olyan vasárnapon, amikor az emberek még lehet, hogy hazafele mennek – aki aznap délután a Balatonról jött, pontosan tudja, mennyi időt kellett az autópályán tölteni ebben az időszakban. Én két dolgot szeretnék elmondani az eredményekkel kapcsolatban: az egyik, amit említett, hogy a Sztárboxban az első mérkőzés 20 óra 15 perckor kezdődött, addigra pedig az Ázsia Expressznek már vége volt. A másik, amit érdemes tudni, hogy a Sztárbox első epizódjának közönségaránya valamivel magasabb volt, mint tavaly ősszel az első adásé. Úgyhogy mi teljes mértékben elégedettek vagyunk a műsor nézettségével.

Másnap este rögtön két formátumot is elindítottak. Az egyik a Kalandra fal!, amelynek az első adása Majka és Sebestyén Balázs műsorvezetésével erős startnak ígérkezett. Mégsem bírt az Ázsia Expresszel – ezt hogyan értékeli?

Soha nem az a célunk, hogy egy műsor egy másikkal „elbírjon”. Mi a nézettséget az egész hónap, illetve az egész év tekintetében akarjuk megnyerni, épp ezért én nem műsorokat, hanem napokat, heteket meg hónapokat tudok értékelni. A Kalandra fal! kvázi egy bemutatkozó műsor Majkáékkal, ráadásul egy régi formátumunk visszahozataláról van szó, ami nem is kifejezetten abból a célból készült, hogy hosszú ideig adásban legyen – ez csupán az ősz kezdete. Mi arra számítunk – ami egyébként bőven látható is –, hogy ebben az időszakban még messze nincs annyi tévénéző a képernyők előtt, mint a későbbi hetekben. Ezért ilyen a struktúra, és köszönjük szépen, azzal a 18 százalékkal, amit az első adással elért a műsor, nagyon jól megvagyunk. Szerintem aki a képernyő előtt tölti ezt az egy órát, nagyon jól szórakozik. Az első két héttel tulajdonképpen semmi más célunk nincs, minthogy könnyed szórakozást adjunk a nézőknek, és gyakorlatilag beköszönjenek Majkáék az RTL képernyőjén, amit a Kalandra fal! tökéletesen teljesít. Az tehát, hogy nem a legerősebb reality műsorainkkal indítjuk a szezont, tudatos döntés eredménye.

Egy újdonságot is bedobtak: szeptember 2-án a Kabát FC című reality is elindult. A focis tematikát azért domborítják, hogy ráhangolják a nézőket a hónap közepén induló UEFA BL-meccsekre, amelyeknek a közvetítési jogai önöknél vannak, vagy teljesen független egymástól a kettő?

Nyilván a mi gondolatainkban is előbb kerül elő a foci mostanában, mint ahogy az az elmúlt években átlagosan történt, de szerintem egyébként is nagyon adja magát. Sokat gondolkodtunk, mert szerettünk volna valami hasonló tematikájú műsort csinálni, de hogy végül miként állt össze, azt azért nehéz elmondani, mert egy olyan koncepció, amit nem külföldről vásárolunk, hanem teljes egészében mi találunk ki, általában nagyon hosszú ötletelés eredménye. Mi jónak találtuk, ráadásul Sebestyén Balázs és Kabát Peti között a Nyerő Párosnak köszönhetően egyébként is van egy olyan viszony, amiből tulajdonképpen az következik, amit az első adásban láthattak a nézők. Mint mondtam, az a célunk, hogy szeptember elején kifejezetten könnyed szórakozást nyújtsunk az egész családnak, és ne olyan műsorokat adjunk, amelyekben sok a konfliktus, hanem amiken sokat lehet nevetni.

A hónap első szombatjára időzítették az X-Faktort, ami az RTL egyik legerősebb brandje. Bár én első körben azt feltételeztem, hogy a műfajazonosság miatt a Megasztár lesz az ellenfele, a TV2 úgy döntött, a Sztárban Sztárt indítja rá. Mi az, ami miatt ön szerint érdemesebb az RTL műsorát választaniuk a nézőknek?

Az X-Faktor minden szempontból nagyon megújult. A műsor ugye a legelején felvett epizódokkal indul, amelyek közül jómagam már kettőt is megnéztem – ahogy az előbb is mondtam, a szeptembert úgy kezdjük, hogy sokat lehet majd nevetni, ami ezek alapján a szombat estékre is igaz lesz. Az X-Faktor most tényleg azt hozza, amit a legjobb korszakában – nyilván egy nagyon megújult mentorcsapattal indul, ami már önmagában jót tesz a műsornak. Természetesen ennek megfelelő eredményeket várok majd a produkciótól.

A megújult mentorcsapatból Majkát, Tóth Andit és Valkusz Milánt tavaly még a konkurenciánál láthattak a nézők, de a műsorvezetőtársként debütáló Pápai Joci is onnan érkezett. Korábban a TV2-re volt inkább jellemző, hogy elvitték az RTL arcait, idén mintha ez megfordult volna. Gelencsér Tímea, akiről sokáig nem lehetett tudni biztosat, szintén az RTL-en tér vissza – a Hell Boxing Kingset vezeti majd Árpa Attilával. Ő hogy került képbe?

Nyilván ez egy közös döntés a Hell csapatával, mert – bár természetesen van közünk hozzá –, a Hell Boxing Kings elsősorban az ő műsoruk. Ne felejtsük el, hogy ez egy nemzetközi produkció, ahol nagyon lényeges szempont az is, hogy valaki képernyőképesen beszéljen angolul, mert ott vannak kifejezetten angol nyelvű műsorvezetői feladatok is, tekintettel arra, hogy maga a versenyzői gárda nemzetközi. Ezeket a szempontokat összesítve tartottunk castingokat, és a Hell-lel együtt döntöttünk el, kik vezessék a műsort. A mentorok közül pedig igaz, hogy többen tavaly még a TV2-n voltak láthatók, de azért ne feledjük, hogy Majka karrierjét a ValóVilág indította el az RTL-en, Tóth Andiét meg az, hogy megnyerte az X-Faktort.

A következő nagy dobásuk a szeptember 16-án startoló Fort Boyard – Az erőd lesz. Ez a formátum már képernyőre került valamikor nagyon régen a konkurenciánál. Én nem igazán emlékszem rá, de ha jól tudom, csak egy évadot élt meg. Mennyiben lesz most más?

Az már olyan régen volt, hogy azóta azok is leérettségiztek, akik akkor még meg sem születtek, épp ezért azt gondolom, hogy a nézők nagyon nagy részének ez a műsor teljesen új lesz majd. Őszinte leszek, én sem emlékszem az akkori adásokra, bár amikor kitaláltuk, hogy műsorra tűzzük, több kollégám is említette, hogy annak idején dolgozott a produkcióban. Ami képernyőre kerül, az eredeti formátum felújított változata – de nem csak mi, más országok is ezt használják. Maga a műsor egyébként nagyon vicces és mozgalmas – én már megnéztem néhány adást, és nem vagyok benne biztos, hogy képes lennék megcsinálni azokat a feladatokat, amiket a szereplők, mert az akadálypályákon igen komoly fizikai teljesítményt kell nyújtani. Ez is ugyanabba a csomagba illik, amelybe az összes többi őszindító műsorunk – egy nagyon vidám, a víznek köszönhetően kicsit még nyári hangulatot idéző formátumról van szó, ahogy tulajdonképpen a Kalandra fal! csobbanásai is részben erre szolgálnak. Az elmúlt évek egyébként is azt igazolták, hogy ebben az időszakban olyan időjárásra lehet számítani, amihez illenek az ilyen jellegű tartalmak. Az erőd szerintem egy új színfolt lesz a magyar televíziózásban, mert ilyen típusú tartalmat az elmúlt húsz évben nem nagyon lehetett látni. Remélem, hogy a nézők is legalább annyira szeretni fogják, mint én – a műsor készítését egyébként a kollégáim is nagyon élvezték.

Rendre visszatérő formátumokkal is készülnek, bár a kezdési időpontját még nem mindnek lehet tudni. Érkezik a Házasodna a gazda, de a hírek szerint lesz Nyerő Páros és Álarcos énekes is, utóbbit viszont már nem Istenes Bence vezeti. Miért cserélték le a műsorvezetői posztról?

Ez ki fog derülni a műsorból. Nem szeretnék még túl sok titkot elárulni, de nem csak az említett változtatások történtek a produkcióban – egyébként lesz majd szerepe Istenes Bencének is, de most csak annyit mondhatok, hogy megváltozott a nyomozócsapatunk is. Úgyhogy én azt javaslom, hogy mindenki nézze az Álarcos énekest, nyilván ez egy olyan műsor, ahol a nyomozókon kívül mást nem fogunk előre bejelenteni – a szereplőket pont úgy, ahogy korábban, még az RTL székházába is inkognitóban hoztuk be, és az eredményhirdetésnél ugyanúgy, ahogy eddig, kiküldtük a közönséget a felvételek alatt. Nagyon érdekes lesz a műsor, ráadásul most már viszonylag hosszú ideje nem került hasonló jellegű formátum képernyőre a piacon. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy visszatér, mert visszagondolva, ha a Covid-időszakban valami mosolyt fakasztó és könnyed szórakozást nyújtott, az szerintem pont az Álarcos énekes volt.

Főzős tartalomból sem lesz hiány. Visszatér A Konyhafőnök, ami az utolsó időszakában talán már megérett a pihentetésre – korábban ezt említette is. A hírek szerint viszont Sárközi Ákos már nem szerepel a séfek között.

A Konyhafőnök is teljesen megújult. Sárközi Ákos ebben az évadban valóban nem lesz zsűritag, de ez nem jelenti azt, hogy a jövőben ne találkozhatnának még vele a nézők akár ebben a szerepkörben, hiszen az ítészek köre bővül. Be fogjuk mutatni az új csapatot – annyit elárulhatok, hogy több személyi újdonság is lesz benne, és a műsor szerkezete is megváltozott. Az RTL-es ritmust tekintve viszonylag régen, utoljára egy éve volt képernyőn a formátum, egyébként még zajlanak a felvételek, és ahogy hallom, az epizódok kifejezetten érdekesek és izgalmasak lesznek.

Amiről nem beszéltünk, az Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című reality, ami a Sztárboxhoz hasonlóan tavaly a nézők és a szakma körében is nagy sikert aratott. A Sorozatwiki korábban azt írta, tudomásuk szerint két évadot is leforgattak belőle. Ezt meg tudja erősíteni?

Igen, meg tudom erősíteni. Az első évad sikere után ráadásul úgy ítéltük meg – és nem utolsó sorban a nézői reakciók miatt kezdtünk el ezen gondolkodni –, hogy ez tipikusan az a formátum, ami valószínűleg civilekkel is érdekes tud lenni. Ez a műsor ugyanis alapvetően a játékosok személyiségéről szól, hiszen más igazából nincs is benne. A celebeket ugye idézőjelben legalább ismerjük, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy mindenkiről van valamiféle benyomásunk, és ezzel együtt nézzük őket a játékban. Így is nagyon érdekes, ezt már megtapasztaltuk az első évadban, és látni fogjuk idén is,

A celebes lesz ugyanis az első, ami adásba kerül, de emellett elkészült egy másik évad is, amit egy nagyon nagyszabású casting után civilekkel forgattunk le, és szintén leadunk még ősszel.

Nagyon érdekes, hogy mennyire más, amikor celebek, és amikor civilek szerepelnek a műsorban – még a hangulatuk is különböző. Remélem, sokan lesznek, akik pont emiatt követik majd mindkét változatot. Ha valaki mindkét évadot megnézi, bár ugyanazt a formátumot, két nagyon különböző műsort lát majd.

A konkurencia tudásalapú vetélkedővel is készül az őszi szezonra. Az év első felében az RTL-en is volt ilyen típusú műsor, ugye Az ugrás és a The Floor, amelynek a castingfelhívását mintha mostanában újra láttam volna. Számíthatunk hasonló jellegű tartalmakra?

Megnyugtatok mindenkit, lesznek gameshow-k az RTL-en a továbbiakban is. Nem állítom, hogy az őszi szezonban, de annyit elárulhatok, hogy már most készítünk elő olyan újdonságot, amiről eddig még nem beszéltünk. A The Floor castingjának felhívója is elindult már valóban, mert olyan sikeres volt, hogy biztos lesz második évada, és persze Az ugrásról sem mondtunk le, de hogy ezek a műsorok mikor kerülnek adásba, arról majd később beszélünk.

Egy kérdés erejéig térjünk ki az UEFA Bajnokok Ligájára is, amelynek a jogai ugye az RTL-nél vannak, és jórészt a streamingfelületükön közvetítenek majd. Szeptember 17-én indulnak a mérkőzések – lehet már látni az előfizetéseken, hogy mekkora az érdeklődés?

A BL-re nagyon nagy az érdeklődés, igazából pont akkora, amekkorára számítottunk. Én nagyon javaslom egyébként mindenkinek, aki szereti a focit, hogy ne hagyja ki, mert rengeteg meccset láthat, és ahhoz, hogy a versenyt nézni tudja, szüksége van hozzáférésre az RTL+ felületén – lesznek nagyon érdekes és fontos mérkőzések – sőt, a legtöbb ilyen lesz –, amelyeket csak ott lehet követni majd.

Emberi erőforrás szempontjából egyébként mekkora terhet jelent, hogy végigvigyék ezt a projektet?

Amikor az ember hét meccset közvetít egyszerre, az azért elég komoly feladat. Zelenyánszky Balázs és csapata azok, akik ennek a műsornak a sportszakmai részéért felelnek, ami nyilván műszakilag, illetve technikailag is nagy előkészületet igényel. De nagyon jól haladunk, a nézők már meg is ismerkedhettek az új BL-stúdiónkkal, amely méltó helyszíne lesz a közvetítéseknek. Én egy nagyon izgalmas évadra számítok, és azok alapján, amiket a sajtóban olvasok, többen már a sorsolás után észrevették, hogy a BL nagyon megváltozott. Valaki azt írta, lehet, hogy a játékosoknak ez nem annyira jó, hiszen még több meccset kell játszaniuk, és még nehezebb lesz ez verseny, de az biztos, hogy a nézők számára pozitív irányú változások történtek, és számukra ez egy nagyon élvezetes UEFA Bajnokok Ligája lesz.

Visszatérve, láthatóan mindkét csatorna rákészült az őszre. Mit gondol, melyik lesz az a műsor, amely igazán kiemelkedően fog teljesíteni az RTL-en?

Nehezen tudnék választani, mert minden időszaknak meglesz majd a highlightja. Azért azt én is láttam, hogy szinte még haza sem értem a Riz Levente Sportcsarnokból, de már tele volt az internet a Sztárboxszal – biztos vagyok benne, hogy ez a műsor a tavalyi évhez hasonlóan nemhogy a tévé, hanem az ország egyik kedvenc beszédtémája lesz idén ősszel. Meg vagyok győződve róla, hogy az X-Faktor esetén is ugyanez lesz a helyzet, de elkezdhetném sorolni az összes többi műsorunkat is, mert például Az Árulók is nagyon érdekes heteket hoz majd, a nézők számára biztos, hogy izgalmas lesz, ahogy a Nyerő Páros és A Konyhafőnök megújult évadáról is ugyanez a véleményem. Szerencsére olyan sok műsorunk van, hogy nem tudok választani – amikor elindult a Kalandra fal! meg a Kabát FC, rohantam haza, hogy megnézzem, és azzal együtt, hogy korábban már láttam, nagyon jókat nevettem mindkettőn. Aztán lassan érkezik a Fort Boyard is, meg hát a hétvégékről se feledkezzünk meg. Az a helyzet, hogy kicsit azt látom, mostantól kezdve egészen karácsonyig minden nap izgalmas lesz a tévében, és ez jó.

Mi lesz a legnagyobb kihívás?

Maga a nézettségi verseny – de ahogy egy focimeccsnél sem az első félidő harmadik percében dől el az eredmény, erről majd az év későbbi részében lehet beszélni.

(Borítókép: Kolosi Péter 2023.12.14-én. Fotó: Kaszás Tamás)