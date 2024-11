Brasch Bence kétméteres szlovák influenszerrel kerül szembe a ringben

Vasárnap este az Álarcos énekes után az RTL-en elindul a Hell Boxing Kings versenysorozata sztárok és bajnokok főszereplésével. Az első gálán celeb kategóriában Brasch Bence, a tavalyi Sztárbox nehézsúlyú bajnoka is ringbe lép egy különleges versenyző ellen.

November 10-én startol az egymillió dollár összdíjazású Hell Boxing Kings, amelyen a neves ökölvívók mellett tíz ország hírességei is megmérkőznek egymással. Az RTL-en élőben követhető nemzetközi versenyre több mint 14 ezren jelentkeztek, közülük a kvalifikációs küzdelmeket követően a legjobb 32 bokszoló jutott tovább. A miskolci DVTK Arénában megrendezendő versenyen a súlycsoportok győztesei a 100 ezer dolláros – 37 millió forintos – fődíj mellett a WBO övét is hazavihetik.

A műsor házigazdája Szujó Zoltán lesz, miután Árpa Attila – akit a Sztárboxban éppen Brasch Bence ütött ki – egy forgatás miatt kénytelen volt visszamondani a felkérést.

A bokszolók mellett a celeb kategóriában hírességek is összecsapnak egymással, a magyarok közül Istenes Bence, Brasch Bence és Berki Mazsi osztja majd a pofonokat. Elsőként Brasch Bence húz kesztyűt, akinek a szombati mérlegelésén Roy Jones Jr., a profik között korábban négy kategóriában is ökölvívó-világbajnoki címet nyert bunyós is jelen volt, és aki a Hell Boxing Kings nagyköveteként segítette az előkészületeket.

Brasch Bence a mérlegelésen először nézett szembe a kétméteres szlovák TikTok-sztárral, Samuel Jeseterrel, aki a ringbeli ellenfele lesz.

Tudom, hogy oda kell figyelnem arra, hogy mennyit alszom és mit eszem a nap folyamán. A tőlem telhető legjobban készülök a meccsekre. A boksz kezd rutinná válni az életemben, és szó szerint mosolyogni kezdek sportolás közben

– árulta el korábban a magyar színész, aki az első perctől kezdve otthon érezte magát az edzőteremben: „Elkezdek bokszolni és röhögök. Annyira jó kedvem lesz tőle, nem tudom mit hoz ki belőlem, de nagyon szeretem!”

Brasch Bence vasárnap esti mérkőzése után november 24-én Istenes Bence a bosnyák influenszer, Nermin Rapkics ellen száll ringbe, Berki Mazsi pedig december 1-jén a román énekesnővel és rádiós műsorvezetővel, Giulia Anghelescuval mérkőzik meg.

(Borítókép: Brasch Bence és Samuel Jeseter a mérlegelésen. Fotó: Hell Boxing Kings)