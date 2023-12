Roy Jones Jr. a Sztárbox győzteseit is motiválná a példájával

Fiatalkori motivációjáról és példaképeiről, a Sztárbox győzteseire váró nemzetközi rendezvénysorozatról, illetve zenei és filmes karrierjéről is szót ejtett lapunknak adott villáminterjújában a profik között korábban négy kategóriában is ökölvívó-világbajnoki címet nyert Roy Jones Jr. Az 54 éves egykori bokszoló a századik ökölvívó országos bajnokság díszvendégeként érkezett hazánkba.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, minden idők egyik legnagyobb ökölvívója, Roy Jones Jr. a jelenleg is zajló budapesti századik ökölvívó országos bajnokság díszvendége. Az 54 éves amerikai bokszoló – akit a Hell Energy Magyarország hívott meg hazánkba – a jövőre elstartoló Hell Boxing Kings eseménysorozat nagykövete is, azé az eseményé, amelynek keretein belül az RTL Sztárbox idei győztesei egy nemzetközi mezőnyben is megmérethetik magukat a celebkategóriában.

A Hell csütörtöki sajtótájékoztatóján a küzdelemsorozat apropóján a projekt megálmodói és hazai képviselői, Mádi Tamás és Kovács Kokó István elmondták, hogy a Hell Boxing Kings keretein belül négy különböző kategóriában méretik meg majd magukat az ökölvívók, akik tíz országból érkeznek a gálákra.

Az eseménysorozat különlegessége, hogy a versenyzők között nem lesz külön amatőr és profi kategória, mindenki egy szintről indul. Ami pedig a szabályokat illeti, a kezdeti fázisban még amatőr rendszer szerint megküzdő felek a verseny egy pontjától kezdve már a profiknak előírt szabályok szerint öklöznek majd.

Ezen az eseményen lesz lehetősége elindulni az RTL Sztárbox győzteseinek is, akik egyenként 15 millió forintot kaptak arra, hogy a legjobb körülmények között tudjanak felkészülni a megméretésre, amelynek győztesei

100 ezer dollárral (nagyjából 36 millió forinttal) gazdagodhatnak, és a pénz mellett szakmai támogatást is kapnak majd.

A sajtótájékoztatón emellett arra is lehetőség nyílt, hogy interjút készítsünk Roy Jonesszal, a profik között négy kategóriában, középsúlyban, nagyközépsúlyban, félnehézsúlyban és nehézsúlyban is világbajnoki címet nyert ökölvívó pedig örömmel válaszolt az Index kérdéseire.

Leengedett kézzel ütötte szét a világot

A korábbi világbajnok – aki elárulta, hogy először jár Magyarországon, és nagyon örül annak, hogy végre itt lehet – karrierjét a bokszban járatos érdeklődőknek aligha kell bemutatni. Ám a sikerek ellenére arról csak ritkán beszél, hogy a gyerekkorára jellemző nehéz körülmények dacára, vagy éppen pont ezek hatására miért döntött úgy már egészen fiatalon, hogy az ökölvívást profi szinten szeretné űzni.

Mint profi bokszoló Muhammad Ali volt az első számú példakép számomra, ő a legnagyobb ikon ebben a sportágban. Gyerekként azonban nemcsak egyfajta követendő példát vagy elérni kívánt célt lát maga előtt az ember. Természetesen kamaszként az első példa, amit maga előtt lát az ember, az az édesapja, engem pedig fiatalon az nyűgözött le a legjobban, hogy őt mennyire lenyűgözi az, amikor Muhammad Alit látja bokszolni

– mesélt lapunknak a kezdetekről a korábbi ökölvívó.

„Emiatt kezdtem el az ökölvívást én is, olyan akartam lenni, mint ő. Amikor láttam a meccseit, feltűnt, ahogy hergelte, heccelte az ellenfelét a ringben, kihasználva annak haragját. Mert amikor az ember elveszti a fejét, akkor hibázik. Ő sokkal inkább ésszel és szívvel küzdött, mintsem erővel, én pedig pontosan ilyen próbáltam lenni. Úgy gondoltam, erre én magam is képes vagyok, édesapám pedig szülőként és edzőként is mindent megtett azért, hogy a sportban maradjak, és egyszer profi legyek” – tette hozzá Roy Jones.

Ahogyan a legtöbb sporttársa, ő maga is meglehetősen egyedi stílusban küzdött a ringben, lábmunkája, alapállása és kéztartása egyik kortársáéval sem volt összehasonlítható. Elmondása szerint ez visszacsatolható oda, hogy mindig próbált ésszel harcolni, nem pedig a megszokott sémákat követve, erőből.

A bokszban már akkor is olyan volt a kultúra, hogy védekezésnél végig fent volt az ember keze, hogy takarja a fejét, ezzel megelőzve azt, hogy kiüssék. Igen ám, de rájöttem, hogy azok a srácok, akik nem tartják fent a kezüket, sokkal kevesebb ütést kapnak, mivel az ellenfelük csak a fejüket próbálja meg eltalálni, a testre mért ütések szinte teljesen elmaradnak. Ha fent tartom a kezem, az ellenfél csukott szemmel tudja, éppen hol vannak, és emiatt hova kell helyette ütnie. De ha a kezem nincs ott, sokkal kiszámíthatatlanabb, hogy mit fogok csinálni. Ezeket a tapasztalatokat összekapcsoltam, és rájöttem, leengedett kézzel sokkal könnyebb bokszolni

– árulta el a különleges taktikájának titkát.

A Sztárbox győzteseinek is motiváció lenne

Mivel számára is rendkívül fontos volt, hogy legyen egy követendő példa az életében, így örömmel vállalta, hogy a Hell Boxing Kings arca lesz, mivel ő maga is szeretne példakép és motiváció lenni az amatőr ökölvívók számára.

Amikor fiatal voltam, én is olyanná akartam válni, mint Muhammad Ali. A többségük már nem látta Alit bokszolni, viszont láttak engem, ismerik a nevem. Miattam megkapják azt a vágyakozást, amit én éreztem fiatalon, azt, hogy én is ilyenné akarok válni. Szóval miért is ne tennénk eléjük valakit, aki megtette azt, amit ők szeretnének elérni? Adni kell valakit, akit követhetnek, akire felnézhetnek, akinek a pályája miatt elhiszik, hogy bármilyen nehézségből fel lehet állni, és el lehet érni a céljaikat. Nekik a krémek krémjét kell adni. Ne az átlagosra célozzunk, mert akkor ők is az átlagosságra fognak törekedni

– magyarázta az egykori kiválóság.

De vajon mi kell ahhoz, hogy valaki, akár a Sztárbox egyik kiválósága megnyerhesse a Hell Boxing Kings fődíját, a százezer dollárt?

„A kemény munkát nem lehet elkerülni, de a ringben az tud győzni, aki szívből harcol, tiszta fejjel. Aki jobban akarja, és nem csak fejetlenül megy előre. Nekem ez a felfogás mindig segített, ezért ezt érdemes a Hell Boxing Kings versenyzőinek is észben tartani” – vélekedett Roy Jones.

Hollywoodot nem szívleli, de a filmes és zenei pályáját nem adja fel

A világ elsősorban a bokszban elért sikereiről ismeri Roy Jonest, a korábbi ökölvívó azonban a ring mellett is komoly babérokra tört: a zeneiparban és a filmiparban is hallatta a hangját. Rapperként több albumot és kislemezt is kiadott már. Az egyik legismertebb dala a Y'all Must've Forgot, amely 2001-ben jelent meg. A dal a szövegével és Jones energikus stílusával vált slágerré, dalai pedig sokszor kapcsolódnak a ringben látott kemény, magabiztos személyiségéhez.

Akárcsak a filmszerepei, ugyanis több ökölvívókról szóló alkotásban is feltűnt, hol magát alakítva, hol más karakter bőrébe bújva. A lehetőségek ellenére azonban úgy gondolja, Hollywood világa nem neki való, ő ugyanis túl öntörvényű ahhoz, hogy elviselje, hogy bárki megmondja neki, mit hogyan csináljon.

Szeretem a filmet és a zenét, de a filmekkel az a problémám, hogy Hollywood akarja eldönteni, hogy én mit csináljak. A zenében az a jó, hogy a közösségi médián keresztül azt csinálhatok, amit csak akarok. Tehát továbbra is készítek számokat, mert pontosan azt tehetem, amit csak szeretnék. Idén is több kislemezt kiadtam, nem állok le. A filmekkel már inkább hadilábon állok, mert sosem fogom bevállalni, hogy egy bábu legyek

– zárta a beszélgetést.

„A HELL Boxing Kings tíz ország legjobb bokszolóit keresi négy súlycsoportban, valamint celebkategóriában három súlycsoportban. A súlycsoportok győztesei 100-100 ezer dollárt kapnak, beleértve a celebsúlycsoport győzteseit is” – mondta el Mádi Tamás, a Hell Box Promotion ügyvezetője.

