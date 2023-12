Együtt ünnepel a család.

Tóth Vera családjában több változás is bekövetkezett idén: húga, Tóth Gabi és a sógora, Krausz Gábor nyáron jelentették be, hogy kapcsolatuk zátonyra futott. Az énekesnő ugyanakkor augusztusban férjhez ment Pauli Zoltánhoz, de közben a sztárséftől válófélben lévő testévre is megtalálta a boldogságot Papp Máté Bence néptáncos mellett. A Megasztár korábbi győztese most a hot! magazinnak adott interjút, melyben arról is mesélt, hogyan telnek majd náluk az ünnepek. – írja a Bors.

Mint kiderült, a házaspár már a szentestét megelőző napokban megkezdi az ünneplést, ráadásul nemcsak a család apraja-nagyját látják vendégül, hanem Palkonya lakóit is. A meghívottak között pedig értelemszerűen ott lesz Tóth Gabi és új kedvese, valamint az énekesnő kislánya, Hannaróza.

Egyik évben kis karácsonyt tartunk, a másik évben pedig nagy karácsonyt. A kicsi abból áll, hogy mi megyünk a családhoz, a nagy pedig abból, hogy hozzánk jönnek a többiek. Idén rajtunk van a sor, mi leszünk a vendéglátók. A húgom a párjával és Hannikával már 23-án lejön hozzánk, de másnap már mennek is tovább, őket pedig váltják a szüleink.

– ismertette az ünnepi programot az énekesnő, aki a szentestét kettesben tölti férjével, aminek nagyon örül, mert így lesz idejük, hogy egymással foglalkozzanak, kicsit meghittebb hangulatban.