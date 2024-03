Ezt nem teszik zsebre.

Nagyot megy a Facebookon az a bejegyzés, amelyet Kasza Tibi osztott meg ritkán látott feleségével, Darai Andreával kapcsolatban. A Szerencsekerék házigazdája pontosabban azoknak címezte posztját, amelyre eddig több mint 11 ezren reagáltak, akik nyomdafestéket nem tűrő módon kritizálják a nejét a testalkata miatt.

A műsorvezető a jelek szerint azért látta szükségesnek, hogy felszólaljon, mert a minap kirakott néhány közös képet gyermekei anyjával, aki emiatt kapott hideget-meleget. A házaspár a JustClear szakmai díjátadóra volt hivatalos, ahol ismét díjazták Kasza Challenge nevű diétaprogramját.

„Adok válaszokat 2 miért-re! Miért kötöttem össze az életem a számomra legcsodásabb nővel a világon már 12 éve, mert megtaláltam benne a társat akiről mindig álmodtam, aki támogat, helyretesz, bátorít, leteremt ha kell, a saját teljesítményével inspirál, és nem csak a szerelmem, de a legjobb barátom is. A két csodás gyermekem édesanyja, akik isteni ajándékként érkeztek az életünkbe. És egy másik miért,

miért hagytuk ott a »nagy« Facebook-ot, és az Instagram-ot? Az ott eldurvult hangnem miatt, amiért elég volt egyetlen kép tegnap, és ismét szomorkodni láttam a feleségem, hogy jöttek a kommentek arctalan profilokról hogy anorexiás, adjál már ennek a lánynak enni stb... Ez az »anorexiás« kihordott és megszült két csodás gyermeket, még arra se mond rosszat aki szemtől szembe bántja őt, nélkülözésből jött és a saját kreativitásából birodalmat épített, és az ő harca bizony az hogy szeretne hízni, de nem tud. És én szeretem, szeretem soványan, kövéren, alacsonyan, magasan, nekem mindig ő lesz a legszebb! És tud valamit amit egyre kevesebben az internet eltorzult világában, jó ember.

Miközben a túlsúly legyőzésére tanítalak meg benneteket, arra is biztatlak hogy olyan testben éljetek ami számotokra örömöt okoz, ne akarjatok megfelelni senkinek és semmilyen elvárásnak. És ne legyen elfogadott dolog a sovány emberek megalázása sem az internet világában, mert ezeknek az embereknek nincs zajos közössége, aki azonnal testkép szégyenítést kiállt. Ők némán kell hogy tűrjék, a »csontokkal játszanak a kutyák« megjegyzéseket a könnyüket nyelve, miközben számtalan komoly oka, felszívódási rendellenességek, hormonális problémák stb. lehetnek a háttérben. Szóval ez a miért, pontosabban ez is az egyik miért. Mert eldurvult ez a hely is, ooo emlekszem a régi szép időkre, játék volt a Facebook, az Instagram, mosolyogni jártunk oda. Mára csatatér. És a magam részéről még tudom hogy kell csatázni, csak már nem akarok. Mert látom mi lesz a vége, és ti is mind meglátjátok majd sajnos” –írta a Crystal egykori frontembere.