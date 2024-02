Azt is elárulta, miben segít neki Sebestyén Balázs a legtöbbet.

Az elmúlt években szert tett némi rutinra a rosszindulatú kritika megszűrésében, ezért a hallgatók véleményére nem minden esetben fog adni Ráskó Eszter, a Balázsék című reggeli rádióműsor új műsorvezetője . Mint ismert, a hallgatók csütörtök estig szavazhattak arról, ki legyen a rádiózással 15 év után felhagyó Vadon János utódja, mely pozícióra összesen nyolc híresség pályázott, köztük Alekosz is. A szavazatok alapján az egygyermekes humorista került ki győztesként, aki – elmondása szerint – nem feszeng amiatt, hogy esetleg Vadonhoz fogják őt mérni a rádióhallgatók.

Én nem érzem, hogy volna rajtam nyomás. Bizonyosan lesz átfedés János és az én szimpatizánsaim közt, de ez kevésbé lényeges. Az biztos, hogy én nem Vadon Janinak vagyok a dublőre, Ráskó Eszter vagyok – olyan, amilyen. Nekem az fontos igazán, hogy a műsor legyen jó

– jelentette ki a 24.hu-nak a stand-upos, majd arra is kitért, mit kell még gyakorolnia.

Arra fogok rágyúrni, hogy ne váljak kellemetlenné, mert a humor sokszor mehet a komolyság kárára. Ehhez kell arányérzék, gyakorolnom kell. Olyasfajta tudatosság nincs bennem, mint amit a kérdésed feltételez – egyszerűen megyek majd az árral, és ez eleve egy csoportmunka, mindenkinek megvan a saját hangja

– magyarázta az édesanya, akinek Sebestyén Balázs egy fontos dologban a segítségére volt.

„Én még most sem értem, mi történik. Hezitálni sem volt nagyon időm: össze kell hangoljam azt a két utat, amin jelenleg járok, de az biztos, hogy Balázs nagyon sokat segített ebben. Tudja, milyen vagyok, nem próbál eltéríteni ettől, ő is szerette volna, hogy minden megmaradjon az a fajta hangulat, ami eddig is körüllengte az adásokat.”