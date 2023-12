A realitysztár ma már a stúdióban ült.

Mint ismert, Vadon János igencsak meglepte a rádióhallgatókat azzal, hogy úgy döntött: 15 év után felhagy a rádiózással. A Rádió 1-en futó Balázsék című műsortól januártól búcsúzik el, ezért még néhány napig lehet hallani a hangját az éterben, megüresedő helyére azonban már van jelentkező, például az egykori valóságshow-szereplő, Nagy Alekosz személyében, aki úgy látta, meg kell ragadnia ezt a soha vissza nem térő alkalmat.

Még aznap bejelentkezett Vadon helyére, hogy kiderült, hogy a rádiós elbúcsúzik a csapattól. A közösségi oldalán el is magyarázta, miért tartja alkalmasnak magát arra, hogy Sebestyén Balázshoz és Rákóczi Ferihez csatlakozzon. Nem kellett több, ma reggel be is hívták a stúdióba, ahol a „castingján” elmondhatta, mit tudna hozzátenni a műsorhoz.

Köszönjük, hogy itt voltál, tartunk egy nyilvános castingot, hadd gondolkodjunk el rajtad

– mondta a realitysztárnak Sebestyén, kiemelve, hogy nem kell feltétlenül tényként kezelni, hogy egy harmadik személy csatlakozik majd az adásokhoz, mire Vadon – szokásához híven – viccelődve odavetette:

Ha valaki komolyan gondolja, hogy Alekosz, akkor inkább visszajövök!

Az adás ide kattintva hallgatható vissza.