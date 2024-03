Denis Villeneuve a castingra is csak felkapott sztárokat hívott volna?

Magyarországra már február 29-én megérkezett a Dűne sokak által várva várt második része, egyik új karakterét, a pszichopata bérgyilkosként is emlegetett Feyd Rautha Harkonnent pedig Austin Butler alakítja – a kritikusok szerint igazán meggyőzően.

A szerep kapcsán, mint most kiderült, az Elvis sztárja mellett még több híresség neve is felmerült. A PopBuzz információi szerint Harry Styles is részt vett a válogatáson, aki énekhangja mellett már a Nincs baj, drágámban és a Dunkirkben is megmutatta színészi tehetségét, de a Saltburn kapcsán teljes reflektorfénybe került Barry Keoghan is megjárta a Dűne: Második rész castingirodáját.

„Ah, igen, nagyon élveztem azt a folyamatot. Nézzétek, nagy rajongója vagyok Timothée-nak, a Dűnének, és jó lett volna a részese lenni a dolog. De nem nekem való volt. Néha el kell ezt fogadnod. Néha nem neked való” – nyilatkozta Keoghan.