Sokat utazik, hogy láthassa a férjét.

Orosz Barbara idén március óta éli a boldog házasok életét, de nem teljesen hétköznapi értelemben: mivel a műsorvezető férje francia, a kezdetektől fogva távkapcsolatban élnek. A Mokka háziasszonya azt is elárulta , hogy szerelme, Flor diplomataként dolgozik, ezért most is a világ egy távoli pontján tartózkodik, de havonta egyszer mindig sort kerítenek egy találkozóra, aminek minden percét igyekeznek kihasználni.

„Többet vagyunk külön, mint együtt, de mi ezt vállaltuk. Eddig is kétlaki életet éltünk, és ezután is azt fogunk. Mi több, ha lejár Flor kiküldetése – amiből már fél év le is telt –, akkor is több bázisunk lesz. Nem kérdés, ha tehetnénk, minden szabad percünket együtt töltenénk. De mi

annak is örülünk, hogy minden hónapban láthatjuk egymást élőben is, nem csak az esti videóhívásokban. Egyébként mindig tudjuk, merre jár a másik, mit csinál éppen. Az pedig mindig rettentő izgalmas, hogy mely ország mely városában lesz a következő 'randink'. Igaz, a légitársaságok egy vagyont kaszálnak rajtunk.

Azonban minden pénzt megér, hogy lássuk egymást. Ráadásul az utazások alkalmával annyi közös élményt szerzünk, annyi időt töltünk együtt – és most a minőségi időről beszélek –, amiért csakis hálásak lehetünk” – fogalmazott a Best magazinnak Orosz.