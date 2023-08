Mint mondta, nagy vágya volt a fricskás fiúkkal együtt dolgozni.

Komoly fordulatok következtek be az utóbbi időben Tóth Gabi magánéletében, s mostanra talán nincs is olyan az országban, aki ne hallott volna arról, hogy az énekesnő házassága zátonyra futott. A válás hírét a férje, Krausz Gábor hozta nyilvánosságra a minap, sokat sejtető kiírása pedig elindította a találgatásokat, miszerint az énekesnő a Fricska táncegyüttes egyik tagjával léphetett félre. Papp Máté Bence neve merült fel először, s már az első közös fotó is felkerült az internetre: Pócs János országgyűlési képviselő osztotta meg azt a közösségi oldalán.

Most előkerült egy régebbi videó is, melyből kiderül, hogy Tóth tavaly decemberben ismerhette meg Pappot, amikor az énekesnő elkezdtett dolgozni a táncegyüttessel.

Két hónapja a fricskás fiúkat felkértem, nagyon nagy vágyam volt velük egy közös produkció. Nagyon tisztelem az ő munkásságukat, világszinten is megmutatták magukat, és nagyon szép eredményt értek el. Olyan energia volt bennük, meg hát azért kihajtották belőlem a szuflát rendesen, tehát nem volt megállás

– magyarázta az énekesnő a Blikknek adott villáminterjújában, amely a TikTokra került fel.