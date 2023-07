Reszkethet a Marvel, tényleg érkezik a Mattel-univerzum!

Egy hete robbant be a mozikba a Barbie, ami sorra dönti meg a különböző rekordokat. A filmet rég nem tapasztalt érdeklődés övezi, ami természetesen anyagilag is elég jövedelmező, így zöld utat kapott a Mattel korábban belengetett, saját játékokból álló univerzuma. Az UNO és Hot Wheels-filmekkel is kecsegtető sorozat egyik első, hivatalosan is megerősített produkciója a Polly Pocket lesz, amelyhez már főszereplőt és rendezőt is talált a cég az Emily Párizsban sztárja, Lily Collins-, valamint Lena Dunham személyében. A Mattel filmes osztályát vezető Robbie Brenner csupa pozitív jelzővel illette a színésznőt: okosnak és produktívnak nevezte Collinst, aki a jelek szerint könnyen megkapta a szerepet.

Azt egyelőre nem tudni, pontosan mit is fog majd kihozni a cég a virág-, szívecske vagy csillagformájú, valóban zsebnyi méretű babaházak történetéből, mindenesetre a Barbie után nem túlzás kijelenteni, már semmin sem lepődünk meg.

Akinek esetleg nem derengene a Polly Pocket, itt egy kis nosztalgiavideó a 90-es és a 2000-es évek népszerű, gyűjthető játékairól: