A Marics Peti és Valkusz Milán alkotta Valmar az egyik hangja a fiatal generációnak, akiket ők tudnak megmozgatni igazán. Az Úristen című dalt jegyző páros ugyanakkor a zenei porond mellett a televíziózással is kacérkodik egy ideje, és már volt lehetőségük megmutatni tehetségüket a képernyőkön. Míg Valkusz Milán az Ázsia Expressz mellett a Sztárban sztárban bizonyíthatott, ősztől az X-Faktor mentori székében ülhet, addig Marics Peti a Sztárban sztár versenyzőjéből lett a korábbi évadban a műsor egyik zsűritagja. Az énekest Majka és Pápai Joci TV2-től való távozásának eredményeképp érhette az a megtiszteltetés, hogy a Zsákbamacska egyik műsorvezetőjének választották, Pető Brúnóval karöltve, akivel régi ismertség köti össze. A másik duót pedig T. Danny és Szente Vajk alkotja.

A Zsákbamacska legújabb részeit április 27-től követhetik nyomon a tévénézők, aznap este 20 órakor egy VIP különkiadással jelentkeznek, majd április 29-től minden hétköznap 20 órától lesznek láthatóak az adások. A műsor kapcsán szervezett sajtóeseményen az Index is interjút készíthetett a Zsákbamacska egyik arcával, Marics Petivel, aki többek között arról számolt be:

Nézte korábban a Zsákbamacskát?

A Majka-féle verzióból láttam rövid videókat, főleg a TikTokon.

Mi fogta meg leginkább benne?

Szerintem izgi a tematikája, mint egy élő társasjáték ezernyi verzióban. Folyamatosan a szerencse a kérdés, ami minden embert foglalkoztat. Ez alapján működnek a szerencsejátékok is.

Ha már említette Majkát, gyakran hasonlítják hozzá, mit szól ehhez?

Ezzel semmi problémám nincs, mert Majka egy példaként volt a szemem előtt. Amikor fiatalabb koromban láttam őt, és elkezdtem zenével foglalkozni, tudtam, hogy erre a szintre szeretnék majd eljutni, ilyen utat szeretnék bejárni. Alapvetően nagyon tetszik, ahogy a zenével foglalkozik. Amikor megvan a nyári koncertszezon, utána áttér másra, tévézik, műsort vezet, mást csinál, akár szereplőként tűnik fel műsorokban. Én a Marics Petis változatban csinálok mindent, de hát MVP (gamer szleng: Most Valuable Player, azaz legértékesebb játékos – a szerk.) mindkettő.

Zsűritagként már szerepelt a Sztárban sztárban, de műsorvezetőként még nem tűnt fel egy műsorban sem. Mennyire tartja nagy falatnak ezt a feladatot?

A Zsákbamacska egy szabadabb koncepció. Nagyon ment nekünk. Szerintem akkor lenne problémám a műsorvezetéssel, ha telefonszámokat kellene megjegyeznem és egymás után sorolgatni őket, mert akkor lehet, hogybeletörne a bicskám. Ezt viszont meg tudtam oldani.

Hagyták, hogy magukat adják a műsorban, vagy részt vettek valamilyen képzésen?

Ez attól függött, hogy a castingon hogy szerepeltünk. Már ott észlelték, hogy meg tudjuk lépni. Nem igazán vettünk részt ilyen képzésen. Minden adás előtt a játékokat átbeszéltük, hogy mik az alapvető szabályok, de a végére már beletanultunk, tudtuk, mit csinálunk. Nagyon fogékonyak voltunk, és beolajozott gépezetként működtünk a Brúnóval.

Milyen kapcsolat fűzi a többi műsorvezetőhöz? Hogyan ismerték meg egymást?

A Dancing with the Stars-ban együtt voltunk a Danival meg a Vajkkal, csak ő ott a pult mögött volt. Jó viszonyban vagyunk, de nagyon sok átfedés nem volt köztünk adásfelvétel szempontjából. A Danival egy szakmában vagyunk, zenélünk mind a ketten, egy csomó fellépésen találkozunk és baráti viszonyt ápolunk. Vajkkal kevesebbszer találkoztam, kevesebb melónk volt még közösen, a Dancing with the Stars-on kívül nem is volt más, így vele távolabbi a viszony, de szimpatizálunk egymással. Őt színházban láttam, Brúnóval pedig öt éve ismerhetjük egymást.

Brúnóval került egy párba a műsorban. Kacérkodott a gondolattal, mi lett volna, ha Valkusz Milánnal rakják össze? Hogyan működött volna a párosuk?

Ez felmerülhetett sokak fejében, ő is felvetette. Jó kérdés, akkor hogy működött volna, valószínűleg káosz lett volna. Így egy fokkal rendezettebben és gyorsabban tudtunk haladni, lehet, hogy abban az esetben túlságosan elvitt volna mindkettőnket a hév, viszont úgy gondolom, hogy Brúnóval ez egy nagyon sikeres formáció kezdete.

A napokban derült ki, hogy Valkusz Milán az X-Faktor egyik mentora lesz, mit gondol erről?

Örülök neki, remélem, hogy jól fog sikerülni neki.

Lenne a helyében, mentorként?

Most nagyon elégedett vagyok azzal, amit csinálok, aztán majd lehet, hogy olyat is fogok.

Elvállalna egy ilyen felkérést?

Attól függ, hogy milyen időszakban van a felvétel, belefér-e, mennyire tetszik a műsor.

A Valmar zenei tevékenységére mennyire lesz hatással, hogy mind a ketten tévéznek?

Már megvannak a zenék, amiket ki fogunk adni, azokat tökéletesítgetjük. Ez a helyzet annak az újabb demonstrálása, hogy nem vagyunk sziámi ikrek. Attól függetlenül különböző személyekként létezünk, hogy van egy zenei formációnk közösen, és jó barátok vagyunk. A barátság megvan a mai napig, csak nem kézen fogva járkálunk a műsorokba. Az Ázsia Expresszben kézen fogva járkáltunk, a többibe külön mentünk.

Legutóbb a Dancing with the Stars című műsorban láthattuk, milyen szerepet tölt be a tánc jelenleg az életében?

Kísérget szépen. Egyrészt a színpadon, amikor freestyle-ozok, hülyéskedek, ahhoz is nagyobb lett a repertoárom. Az arénás koncertünkön is volt egy külön tánckar, amelyben részt vettem. Jót tett, hogy volt egy előképzettségem a Dancing with the Stars miatt, és lehet, hogy később is hasznát veszem majd annak, hogy meg tudok mozdulni a színpadon. Hozzátartozik az előadóművészeti tevékenységhez, és ugyanúgy csak színesíti az előadót, hogyha még táncolni is tud.

Ha már arénás koncert, terveznek még hasonló, nagyobb volumenű fellépést? Mik a tervek a Valmarral?

Hogy mik a tervek a Valmarral, azt még nem tudom, mert nem ültünk össze. A januári arénás koncert is olyan, mintha egy éve lett volna már. Most lesz egy Budapest Parkos fellépésünk. A dupla Budapest Park érkezik majd júniusban, azon kívül pedig még nem tudjuk.

Akár egy európai turnét is bevállalnának? Azahriah-nak bejött.

Szerintem ez nem azon múlik, hogy be merünk-e ilyet vállalni, de egyelőre még nem gondolkodtunk ilyenen.

A Valmar esetében már berögzült a kissé latinos, rock and rollos stílus, de sok műfajban csináltak már dalokat. Mivel próbálkoznának még szívesen?

Mindig meglepjük még magunkat is, hogy milyen zenéket csinálunk, úgyhogy én is várom, hogy mi lesz a következő. Van most is egy tök jó dal készülőben, de azért azt ne felejtsük el, hogy mi egy életvidám, bulizós formáció vagyunk, akiknek a fő profiljuk az ez. Nem letargikus, depresszív, szerelmes, elhagyós nótákat gyártó duó vagyunk, úgyhogy nyárra is jó hangulatú zenékkel készülünk.

Januárban jelent meg egy közös dala Radics Gigivel, mennyire fog a jövőben a szólókarrierre koncentrálni a Valmar mellett?

A Milán is készít egyedül zenéket, és amíg nem adtunk ki külön-külön dalokat, addig is csinálgattuk. Ha duóban vagytok, az olyan, mintha folyamatosan feat-elnétek. Néha jó csak az önmegvalósítás miatt a saját fejedből kiírni, megalkotni egy olyan zenét, ami a tied. Akár egy mélyebb dalt adsz ki, vagy épp a hangulatvilág olyan, hogy csak te szólsz bele, hogy milyen legyen. Minden duónál, formációnál bevett szokás, hogy kiadnak szólódalokat. Szerintem ezzel semmi probléma nincs.

Akár a zenélést vagy a tévézést illetően mibe vágna bele még szívesen?

Színészkedést vállalnék.

Mármint színházi színészként?

Nem, filmben. És most, hogy kimondtam, talán meghívnak valamibe, aztán meglátjuk.

(Borítókép: Marics Peti 2024. április 16-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)