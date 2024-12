Denzel Washington megkeresztelkedett, és rögtön lelkésznek is állt

A színész a hétvégén egy New York-i templomban keresztelkedett meg, illetve lelkészi engedélyt kapott, így akár papként is tevékenykedhet a jövőben.

Bár Denzel Washington a legtöbbünknek olyan filmekből lehet ismerős, mint Az 54. hadtest, a Malcolm X, a Kiképzés vagy az Amerikai gengszter, a legújabb hírek szerint már nem csak színészi minőségében találkozhatunk majd vele.

A Page Six közlése szerint ugyanis Washingtont szombaton megkeresztelték a New York-i Kelly Temple Church of God templomban, valamint lelkészi engedélyt kapott, ami nagy örömöt jelenthet a számára, mivel december 28-án tölti be 70. életévét, és ezt a mérföldkövet még azelőtt szerette volna elérni.

A ceremónián részt vett a színész felesége, Pauletta is, akivel már több mint négy évtizede alkotnak egy párt. Washington el is pityeredett, miközben hallgatta neje érzelmes beszédét, amelyben azt mondta:

Nagyon büszke vagyok rád, te vagy az otthonunk lelke, és nagyszerű példát mutattál gyermekeinknek, akik ma már felnőtt gyerekek, de látják a különbséget, mert mi mutattuk meg nekik

– tette hozzá.

Christopher Bryant érsek elmondása szerint Washington azt fejtette ki beszédében, hogy ugyan beletelt egy kis időbe, de végre ott van, ahol lennie kell. Hozzátéve, ha Isten ezt meg tudta tenni érte, akkor nincs olyan, amire ne lenne képes másokért, a határ a csillagos ég. A színész nemrég az Esquire magazinnak beszélt vallásos nézeteiről, kiemelve, mindent kihozott magából, amit tudott, és amivel a Teremtő felruházta őt. Mint mondta, egyáltalán nem tart semmitől, és nem érdekli, ki mit gondol. Továbbá arról is szót ejtett, hogy Hollywood általában a vallásos beszéd elnyomására törekszik, mivel így nem lehet Oscar-díjakat nyerni.

Már szabad vagyok. Ebben a városban nem beszélnek erről. Nincs róla szó. Nem divat. Nem szexi. De ez nem jelenti azt, hogy az emberek Hollywoodban nem hisznek

– mondta, kijelentve: már önmagában a Hollywood kifejezéssel gondjai vannak, mivel számára csak egy Hollywood Boulevard nevű utcát jelent.