Ott bukkant fel a Jóbarátok sztárja, ahol senki nem számított rá

Ugyan már húsz éve annak, hogy a Jóbarátok utolsó évada is véget ért, a sorozatot övező érdeklődés nem hagyott alább. Például a Warner Bros. burbanki stúdiótúráján sok rajongó éppen a széria miatt vesz részt, amikor is megtekinthető a szökőkút előtt álló legendás piros kanapé is, amin a főszereplők láthatók a Jóbarátok minden epizódjának kezdetén. A napokban szintén egy turistacsoport látogatott el a stúdióba, ám arra valószínűleg nem számítottak, hogy két hírességgel is összefutnak majd. Mint ismert, bár a Warner Bros. látogatható a nagyközönség számára, a csarnokokban folyamatosan forog a kamera, így van rá esély, hogy valaki éppen egy világsztárba botlik. Ez esetben Ray Romano és Lisa Kudrow lepte meg a rajongókat – utóbbi Phoebet játszotta a sorozatban.

Ahogy a Kudrow és a No Good Deed, illetve a Halott vagy sorozatok alkotójának, Liz Feldmannak Instagram-oldalán megosztott videóból kiderül, előbb Romano sétált oda a piros kanapénál pózoló fanokhoz, kijelentve: mindenki megfeledkezik róla, hogy a Szeretünk, Raymond szitkomot is a csarnokok egyikében forgatták.

Nem minden a Jóbarátokról szól. A mi csarnokunk kettővel lejjebb van. Azt is meg kéne látogatnotok

– jelentette ki.

Erre a végszóra megjelent Lisa Kudrow is, aki hozzátette:

Menj és ülj le a saját műsorod kanapéjára. Csak amiatt jön ide, mert nagyobb figyelemre vágyik.

A turistacsoport hamar felismerte, hogy a Jóbarátok színésznője áll velük szemben, így képet is kértek tőle. Mint kiderült, a videó promócióként szolgált Romano és Kudrow új sorozatához, a No Good Deedhez, amely december 12-én jelent meg a Netflixen.