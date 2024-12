Ahogy arról az Index is beszámolt, P. Diddy szeptember 17. óta a New York-i Metropolitan Detention Center börtönben van. Bár az ügyvédei próbálják elérni, hogy óvadék ellenében helyezzék őt házi őrizetbe, a bíróság ezt eddig nem hagyta jóvá. Az értesülések szerint legalább 150 szexuális áldozata lehetett, de az idő előrehaladtával egyre több csontváz kezd kiesni a szekrényből. Mint megírtuk, a napokban egy újabb nő vádolta meg őt – és Jay-Z-t – szexuális erőszakkal, aki a történtek idején csak 13 éves volt. Bár az előadó arra számított, hogy a súlyos vádak ellenére ügyvédei hamar elintézik, hogy szabadlábra helyezzék, erre még nem került sor. A Daily Mail információi szerint ugyanakkor annyira mélyen érintette P. Diddyt, hogy az ünnepeket is a börtönben kell töltenie, hogy összeomlott.

A lap úgy értesült, a rapper még csütörtökön esett pánikba, és könyörgött az őröknek, hogy vigyék át a börtönkórházba megfigyelésre, mivel tartott attól, hogy közel jár az összeomláshoz. Az egyik forrás kiemelte, az őrök megtagadták a kérését.

Az ünnepeket a börtönben tölteni egy rémálom volt a számára. Végül sikerült megnyugtatnia magát azzal a meditációs technikával, amelyet azóta alkalmaz, amióta rácsok mögött van. Kellett neki néhány óra mély lélegzetvétel és összpontosítás, hogy kirángassa magát a rossz állapotból, amelyben volt, de végül sikerült neki

– mondta.

Míg egy másik bennfentes arról számolt be, az előadó továbbra is próbál erős maradni a börtönben, annak ellenére, hogy karácsonykor nagyon hiányzott neki a családja. A Daily Mail kiemeli, P. Diddy nincs a legjobb formájában, mivel a jelentések szerint lefogyott, és még jobban megőszült. A testsúlycsökkenése ugyan nem túl meglepő, mivel rendszerint megtagadja az étkezést. A tárgyalását viszont május 5-re tűzték ki, így addig szinte biztosan rácsok mögött marad.

Rengeteg az áldozat

Mint ismert, P. Diddy 2017 óta néz szembe különböző vádakkal, amikor is volt szakácsa, Cindy Ruela szexuális zaklatás miatt jelentette fel őt, majd 2019-ben sikerült peren kívül megegyezniük. Ezt követően 2023 novemberében volt párja, Cassie Ventura keresetet nyújtott be ellene, miszerint P. Diddy az együtt töltött 12 évük alatt rendszeresen megverte és megfélemlítette őt. Azóta nők és férfiak tucatjai számoltak be hasonló élményekről vele kapcsolatban – legalább 150 szexuális áldozata lehetett, köztük kiskorúak is. Az előadónál még idén március végén tartottak házkutatást a szövetségi belbiztonsági nyomozók és más bűnüldöző szervek, majd végül szeptember 16-án tartóztatták le, miután vádat emeltek ellene.

A vád szerint 2008 óta „bántalmazta, fenyegette, illetve kényszerítette a nőket és a körülötte lévőket arra, hogy teljesítsék szexuális vágyait, megóvják jó hírét, és eltitkolják a viselkedését”. Emellett a vádiratban kiemelik, hogy a férfi az alkalmazottait, az erőforrásait és a befolyását a zeneiparban egy bűnözői vállalkozás létrehozására használta fel, amelynek tagjai és munkatársai többek között szexuális célú emberkereskedelmet, kényszermunkát, emberrablást, gyújtogatást és megvesztegetést folytattak, illetve akadályozták az igazságszolgáltatást. Tekintve, hogy többek között szexuális célú emberkereskedelemmel, kényszerített prostitúcióval, valamint csalással vádolják, legalább 10–15 év börtönbüntetés szabható ki rá, de akár az életfogytig tartó börtön sem kizárt.