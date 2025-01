Marilyn Manson ügyében az igazság továbbra is odaát van

Marilyn Manson mindig is egy különc figurának számított a zeneiparban, akinek művészete egyeseket inkább taszít, mintsem vonz. Ebből adódóan olykor a vele szembeni tűréshatár is magasabban van, mint más előadók esetében, akiktől nem a kicsapongó, vad és bizonyos értelemben gátlástalan viselkedést szoktuk meg. Az énekes ugyanakkor az elmúlt években nem emiatt került még inkább reflektorfénybe, hanem volt párja, Evan Rachel Wood miatt, aki fizikális, mentális és szexuális bántalmazással vádolta meg őt. Miután a színésznő a nyilvánosság elé állt a történetével, több nő is jelentkezett, akik hasonló tapasztalatokkal rendelkeztek Mansont illetően. A zenészt vádló nők többek között arról számoltak be, hogy Manson szívesen kötözte meg, verte, éheztette, vagdosta össze, égette meg és erőszakolta meg áldozatait. Sőt, az egykori alkalmazottja arról nyilatkozott, hogy az énekes szó szerint felkínálta őt az üzlettársainak, hogy szexeljenek vele.

A Trónok harca színésznője, Esmé Bianco – akivel egy párt alkottak – képeket is megosztott arról, hogy bánt el vele az énekes, sőt azt is kijelentette, hogy kínozta őt. 2021-ben egyébként ő szintén keresetet nyújtott be az előadó ellen, többek között szexuális zaklatással vádolva őt, és azt állítva, bezárta őt a lakása hálószobájába, és nem hagyta enni, sem aludni. Mint akkor kiemelte, az énekes verbálisan és fizikailag is bántalmazta őt, olykor megharapta, megvágta, áramütésnek tette ki, illetve megerőszakolta a kapcsolatuk két éve alatt. A felek végül 2023-ban jutottak egyezségre a kártérítés kapcsán, illetve ezzel együtt Manson megegyezett egy másik nővel is, aki szintén nemi erőszakkal gyanúsította. A polgári perek így még mindig zajlanak, az előadó viszont nem ismeri el az ellene felhozott vádakat.

Nyilvánvalóan a művészetem és az életem régóta vonzza a viszályokat, de ezek a közelmúltban rólam szóló állítások a valóság szörnyű eltorzításai. Intim kapcsolataim mindig is közös megegyezésen alapultak a partnereimmel

– jelentette ki az énekes az Instagram-oldalán még 2021-ben.

Az Evan Rachel Wooddal való jogi csatározásnak viszont csak 2024 novemberében lett vége, miután Manson ejtette a vádakat volt párja ellen, akit rágalmazással vádolt meg. Az előadó így beleegyezett abba, hogy kifizeti a 327 ezer dollárra, vagyis jelenlegi árfolyamon 130 millió forintra rúgó jogi költségeket annak érdekében, hogy négy évnyi jogi hercehurca után pontot tehessen élete ezen fejezetének végére. Mint megírtuk, Wood korábban egy dokumentumfilmmel is előállt, amelyben bővebben elmesélte élettörténetét, köztük a Mansonnal való találkozását és a kapcsolatuk alatt elszenvedett sérelmeit, ám a napokban egy újabb produkcióban tűnt fel. Annak ellenére ugyanis, hogy az énekes ügyvédje még a tavalyi év végén kijelentette, az összes még függőben lévő követelését és fellebbezését hajlandó ejteni, az ügye továbbra is sok kérdést vet fel annak kapcsán, hogy az őt vádló nők igazat mondanak-e vagy sem.

Vélhetően a felmerült kételyek eloszlatásaként indította útjára a brit Channel 4 csatorna a Marilyn Manson: Unmasked című, háromrészes sorozatot. A szériában ismét felelevenítik a történteket egészen a kezdetektől, további bizonyítékok után kutatva, ám sok új információval nem tudnak szolgálni. Részben Evan Rachel Wood még 2022-ben megjelent HBO Max-os sorozata miatt, amelyben á-tól cettig elmesélték kettejük történetét, így a színésznő kapcsán viszonylag kevés részlet van, ami eddig még derült ki. Ugyanakkor megszólaltatták azt az áldozatot, Bianca Allaine-t, aki tavaly nyáron vállalta fel először a nyilvánosság előtt a történetét. Manson – aki nem tűnik fel a sorozatban – ügyvédje, Howard King pedig továbbra is minden felmerült vádat tagad.

A forgatás lélekölő volt

A sorozatban újra bemutatják többek között azon felvételeket, amelyekben Manson tartozéknak nevezett két nőt, és azzal kérkedik, hogy szex közben kedveli a fojtogatást, mivel izgalommal tölti el, hogy nem tudja, a másik fél csak elájult vagy meghalt. Ahogy azt az interjút is levetítik, amiben az énekes azt állítja, a nemi erőszak gyáváknak és lustáknak való, mivel ő inkább mentálisan addig gyötör egy nőt, amíg nincs más választása, mint alárendelni magát. A sorozatból az is leszűrhető, hogy a rajongók az akkori kijelentéseit a művészetének egy elemeként fogták fel, mintha csak viccelne. A produkcióban pedig azt szintén újra hallhatjuk, ahogy Evan Rachel Wood feleleveníti a Mansonnal való kapcsolatát, különösképp kihegyezve a Heart-Shaped Glasses című dal klipforgatására, ahol állítása szerint durva bántalmazást szenvedett el.

Wood úgy fogalmazott, 18 éves volt, amikor egy rendezvényen megismerkedett Mansonnal, aki akkoriban még Dita Von Teese férje volt. Mint mondta, nem gondolt arra, hogy bármikor is romantikus szálak fűzhetik őket egymáshoz, egyrészt amiatt, mert az előadó házas volt, másrészt 20 évvel idősebb is nála. Hozzátette, végül mégis érzelmet kezdtek táplálni egymás iránt, majd a kapcsolatukat 2007-ben vállalták a nyilvánosság előtt.

Tényleg azt hittem, hogy ez valami igazán különleges, hogy ő szeret engem, biztonságban vagyok, és nagyon szerencsés

– fejtette ki, majd áttért a Heart-Shaped Glasses című dalra, amit Manson róla írt, így szerette volna, ha a hozzá készült klipben is szerepel.

A színésznő megjegyezte, ekkor még csak 19 éves volt, és annak ellenére, hogy előre közölték vele, lesz szexjelenet a videóban, biztosították őt afelől, hogy olyan gyorsan követik majd egymást a jelenetek, hogy csak elmosódva fog látszani. További részletként említette meg, hogy az előadónak mindig volt egy pohár piros abszint a kezében, amit együtt ittak meg, ez így történt a forgatás napján is. Hozzátette, a dolgok gyorsan eszkalálódtak, és azt érezte, mintha álmodna. Felidézve, Manson egyre agresszívebb lett, csókolózás közben szinte felfalta az arcát, majd elkezdte levetkőztetni őt, és nem állt le. Wood ekkor a karjaival próbálta takarni magát, de párja nem hagyta.

Csak ültem az ágyon meztelenül és sírtam. Annyira megsértve éreztem magam, de nem neveztem nemi erőszaknak a történteket még sok-sok éven át

– mondta.

Kijelentései kapcsán Manson ügyvédje, Howard King szólalt meg a sorozatban, kifejtve, bizonyíthatóan hamis az az állítás, hogy az előadó megerőszakolta Woodot, mivel a klipet egy stúdióban forgatták, és legalább tíz ember volt ott az ágy körül, amin feküdtek. Úgy fogalmazott, az énekesen ráadásul ruha volt, de azt is különösnek véli, hogy a forgatáson dolgozók egyike sem jelentkezett tanúként, hogy beszámoljon az esetről. Ahogy azt is kiemelte, valójában nem történt szex a felek között, csak szimulálták.

Rajongóból lett szerető

Evan Rachel Wood mellett a Channel 4-nek sikerült interjút készítenie Bianca Allaine-nel, az énekes egyik rajongójával, aki 16 éves korában találkozott vele először. Mint ismert, Allaine még tavaly nyáron állt először bíróság elé és vállalta fel névvel a történetét – ő még egyik Mansonról készült produkcióban sem szerepelt. Elmondása szerint akkor ismerkedtek meg egymással, amikor a 16. születésnapját az előadó egyik koncertjén ünnepelte, aki akkoriban volt 26 éves. Először ment el bulizni a szülei nélkül, majd egyből a zenekar turnébuszában találta magát, ahol Manson vette el a szüzességét.

Ahogy a sorozatban fogalmazott, a buszban előbb Manson bandájának tagjai aláírták a jegyzetfüzetét, majd az énekes arról kezdte el kérdezgetni, milyen osztályba jár, mi a levelezési címe, illetve mi a telefonszáma, mivel merch-öt szeretett volna küldeni neki. Kiemelte, el volt ragadtatva attól, hogy ennyi figyelmet kapott tőle, ám az érzései hamar megváltoztak, miután Manson megcsókolta őt, aztán arra kérte, hogy orális szexben részesítse. Allaine elmondta, azt sem tudta, hogy mit csinál, majd a történteket követően úrrá lett rajta a szégyenérzet.

Manson ügyvédje, Howard King viszont azt állítja, a nő állításai Woodéhoz hasonlóan nem felelnek meg a valóságnak, mivel sosem találkoztak egymással. Erre a sorozat készítői is utalnak, miszerint Allaine korábban is tett már olyan kijelentéseket, amelyek ellentmondanak a keresetében megfogalmazottakkal, így fennáll az esélye annak, hogy máskor sem volt őszinte. Marilyn Manson ügyében így az igazság továbbra is odaát van.

(Borítókép: Marilyn Manson 2019. december 10-én Los Angelesben. Fotó: Kevin Winter / Getty Images)