Lekoppintotta egy sikeres ruhamárka nevét Meghan Markle

Meghan Markle új életmódmárkája, az As Ever, már a bejelentése után nap port kavart, mivel az új brand nevét egy New York-i ruházati vállalkozás is használja. A névegyezés miatt a cég alapítója jogi lépéseket fontolgat, miközben a közösségi médiában többen kritikával illették az időről időre botrányt okozó hercegnét.

Harry herceg felesége, Meghan Markle hercegné nemrégiben jelentette be új életmódmárkáját, az As Evert, amely rövid időn belül már a közbeszéd középpontjába került. A márkanév ugyanis megegyezik egy New York-i ruházati vállalkozás nevével, amely 2017 óta működik. Az ügy azonban nemcsak jogi kérdéseket vet fel, hanem a közösségi médiában is élénk reakciókat váltott ki.

A bejelentés hétfőn történt Markle hivatalos Instagram-oldalán, ahol a hercegné elárulta, hogy az új brand célja a mindennapi élet szépségeinek bemutatása, beleértve az étkezést, kertészkedést és a tudatos életvitelt. Kiemelte, hogy a projekt szívügye, és személyes értékeit tükrözi. Az As Ever hivatalos indulását 2025 tavaszára tervezi, de már most komoly figyelmet kapott – nem csupán az érdeklődők, hanem a kritikák miatt is.

A bejelentés másnapján, kedden ugyanis a New Yorkban és New Jersey-ben működő As Ever ruházati márka közösségi oldalán reagált a hírre. A cég társalapítója, Mark Kolski posztjában megköszönte a támogatást azoknak, akik kiálltak a kis családi vállalkozás mellett, és jelezte, hogy semmilyen kapcsolatuk nincs Markle márkájával. Kolski a Daily Mailnek adott interjújában elmondta, hogy egy ismerősétől értesült a névegyezésről, és jelenleg jogi szakértőkkel konzultál a további lépésekről.

A helyzet a közösségi médiában is nagy visszhangot váltott ki. Több felhasználó is bírálta Markle-t, amiért nem végzett alapos piackutatást a névhasználat előtt. Egy X- (korábban Twitter)-felhasználó például így fogalmazott: „Az As Ever márkanév New Yorkban már ismert a divatrajongók körében. Meghan Markle ellopta a nevüket! Nem végzett piackutatást?” Egy másik hozzászóló pedig azt kifogásolta, hogy a hercegné egy már védjegyezett brand nevét próbálta felhasználni, hogy a saját vállalkozását sikerre vigye.

Az erről folyó élénk diskurzus különös figyelmet kapott, mivel Markle Netflix-sorozata, a With Love, Meghan is hamarosan debütál a streamingplatformon. A sorozat premierjét eredetileg januárra tervezték, ám a Los Angeles-i erdőtüzek miatt március 4-re halasztották.

Az ügy fejleményei továbbra is nagy érdeklődésre tartanak számot, mivel nem kizárt, hogy Markle végül kénytelen lesz megváltoztatni a brandje nevét.

(Borítókép: Aaron Chown – PA Images / Getty Images Hungary)