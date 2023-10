Hazugságviharba keveredett Harry herceg és Meghan Markle?

A sussexi pár csapatának levelezését hozta nyilvánosságra a Daily Mail, amelyből többek között az derül ki, milyen előkészületek előzték meg érkezésüket 2021-ben egy New York-i állami iskolába – ahol jeleneteket vettek fel a netflixes dokusorozatukhoz. A levelezés szerint többekkel még egy titoktartási nyilatkozatot is aláírattak, miszerint nem illethetik negatív jelzővel sem a projektjüket, sem pedig a herceget és a hercegnét.

Harry herceg és Meghan Markle a királyi kötelezettségekről való lemondásuk óta már eleve nincsenek túl kedvező helyzetben, mivel a szigetország egy része megorrolt rájuk az időközben megjelent netflixes sorozatuk, majd a Tartalék című önéletrajzi könyv miatt. Bár érdemes megjegyezni, hogy népszerűségük csökkenéséhez nagyban hozzájárul az is, hogy a brit lapok naponta ekézik őket.

Egy nemrég végzett felmérés szerint a megkérdezettek 40 százaléka vélte úgy, hogy III. Károly királynak nem szabad engednie, hogy a sussexi pár újra a királyi család berkein belül hivatalos teendőket teljesítsen. A kutatásból szintén kiolvasható volt, hogy ennek ellenére egyelőre nem Harry herceg és neje számítanak a legkevésbé népszerűnek a famíliában, hanem a kegyvesztett András herceg, akit szexuális zaklatással vádolt meg Virginia Roberts Guiffre – akivel nemrég peren kívül megállapodást tudtak kötni –, így II. Erzsébet megfosztotta őt királyi címeitől.

A Daily Mail által megszerzett e-mail-halmaz azonban könnyen fordíthat ezen az álláson, és még az eddigieknél is rosszabb színben tüntetheti fel a sussexieket. A portál ugyanis olyan levelekhez jutott hozzá, amelyekben többek között a pár csapata vitatja meg, hogyan bonyolítsák le egy New York-i állami iskolában tett látogatásukat, amire még 2021-ben kerítettek sort. Ekkor forgatták a netflixes sorozatukat is, és a kiszivárgott sorok szerint mindent elkövettek annak érdekében, hogy se az intézmény diákjai, se a dolgozók ne tehessenek nekik keresztbe.

Megtiltották a posztolást

Ahogy a portál megírta, az információs szabadságról szóló amerikai törvény révén jutottak hozzá a dokumentumokhoz, amelyekben az olvasható, hogy a pár produkciós cégének, az Archewell Productionsnek az alkalmazottai igyekeznek minél előnyösebben feltüntetni a sussexieket. A pár 2021 őszén részben amiatt érkezett New Yorkba, hogy az ENSZ felkérésére beszédet mondjon a koronavírus elleni vakcina fontosságáról, és felszólaljon a Global Citizen nevezetű eseményen, ám némi kitérőt tettek egy állami iskolában is. Ez idő alatt folyamatosan egy stáb követte őket, mivel még zajlott a Harry & Meghan című netflixes sorozatuk forgatása – a produkcióért az értesülések szerint 100 millió dollárt kaphattak.

Mint az a nyilvánosságra került levelekben áll, a látogatásukat már hat hónappal korábban, 2021 áprilisában kezdték el megszervezni Toya Holness vezetésével. New Yorkban töltött második napjukon ellátogattak a Ps 123 Mahalia Jackson elnevezésű, Harlem kerületben álló állami iskolába, ahol a hercegné a szabadban olvasott fel a gyerekeknek The Bench című könyvéből. Az intézményben 91 százalékban színes bőrű és spanyol anyanyelvű diákok tanulnak, akiknek a 95 százaléka ingyenesen vagy kedvezményes áron jut hozzá az ebédhez hátrányos helyzete miatt. Az e-mailekben az áll, hogy a pár csapata három nappal az érkezésüket megelőzően vette fel a kapcsolatot a helyi oktatási hivatallal, hogy jelezzék forgatási szándékukat.

Az engedélyt végül megkapták, miszerint későbbi felhasználás céljából rögzíthetik a látogatás pillanatait, azonban az irathoz csatoltak egy titoktartási záradékot, ami megtiltotta, hogy a diákok vagy a tanárok negatív kijelentéseket tegyenek a projektről. Sőt, a dokumentumot aláírók nem is tehettek közzé semmilyen bejegyzést a közösségi médiában a forgatással kapcsolatban.

Elfogadom, hogy nem teszek negatív, lekicsinylő vagy egyéb kedvezőtlen, becsmérlő és rágalmazó kijelentéseket a felekről

– olvasható az iratban.

Ugyan az iskola képviselői megkérdezték, a felvételek pontosan milyen célból készülnek, a pár PR-csapata kissé ködösítve úgy felelt: archív tartalmakat rögzítenek jövőbeli felhasználásra. Ezt követően Danielle Filson iskolai sajtótitkár arra figyelmeztette őket, hogy a gyerekek semmilyen, reklámcélból készült felvételen nem szerepelhetnek, mire az Archewell egyik vezetője, Chanel Pysnik már bevallotta, egy dokumentumfilmben használhatják majd fel a képsorokat, nem promóciós jelleggel. Később pedig igyekezte arra bírni az iskolát, találják meg a legjobb módot a kérvényük elfogadására.

A hercegnének akartak kedvezni

A levelezésben az előbbieken kívül szintén nyomon követhető, ahogy a hercegné könyvét kiadó Penguin Random House és az Archewell cég az iskolai rendezvényről vitatkoztak. Az intézmény játszóterén egy sátrat állítottak fel az esemény céljából, amelybe szőnyeget, párnát és egyéb dekorációkat helyeztek el a kiadó kontójára, hogy az enteriőr a hercegnéhez illő legyen. Emellett nyilvánosságra kerültek a sussexiek PR-csapatának feje, Toya Holness által írt észrevételek a pár látogatásáról szóló sajtóközleménnyel kapcsolatban. Danielle Filson iskolai sajtótitkár ugyanis kivette belőle a Markle könyvéről írt részleteket, mivel nem akarta, hogy túl reklámszagú legyen, ám Holness úgy vélte, nem mutat jól, ha minden adatot kihagynak a nyilatkozatból.

Holness ezenkívül kifogásolta, hogy felolvasásnak nevezték a közleményben, hogy a hercegné a saját könyvéből olvas majd fel részleteket – bár ez a megfogalmazás tökéletesen fedte a programot –, ám a sussexiek csapata ennél tartalmasabb leírást képzelt el. Holness azt javasolta, nevezzék a közösség művészeti értelemben vett támogatásának. A Penguin Random House képviselője emellett mást is átírt a nyilatkozatban, amelyben kezdetben azt taglalták, a hercegné hozzájárulásával olvasósarkot létesítettek öt New York-i iskolában. Az öt helyett viszont a több kifejezést használták, hogy jobb színben tüntessék fel a párt.

Brit újságírók kitiltva

Harry herceg és Meghan Markle New York-i látogatásával kapcsolatban egyéb komoly rendelkezéseket is hoztak, mivel szigorúan ellenőrizték az újságírók listáját, és főleg a politikailag baloldalra húzó lapokat részesítették előnyben. Az eseményeken így jelen volt például a The Huffington Post, a New York Magazine, a The New York Times, az Oprah Daily és a Vogue képviselője, ám a brit újságírók ki lettek tiltva. New Yorkban a pár első útja a One World Trade Center tetejére vezetett, ám az ideérkezésük is szigorú keretek között zajlott.

Semmi esetre sem engedünk be senkit a négy brit bulvárlaptól (Daily Mail, Sun, Mirror és Express)

– írta Holness egy nappal azelőtt, hogy Harry hercegék megérkeztek volna New Yorkba.

Ahogy a Daily Mail kifejtette, egyik munkatársuk megpróbált részt venni az eseményen, ám megtagadták a belépését arra hivatkozva, hogy nem jelezték időben (előző estig) a részvételi szándékukat. Ez az állítás azonban szöges ellentéte annak, amit Holness állított az e-mailekben.