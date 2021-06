Fotó: Max Mumby/Indigo / Getty Images Hungary

Ahogy mi is megírtuk Meghan Markle írt egy gyerekkönyvet. Aztán jött is azonnal a botrány, és elterjedt, hogy plagizálta a történetet. Szerencsére a szóbeszéd alaptalannak bizonyult, a könyv pedig ma meg is jelent.

De, ahogy a Daily Mail is kiszúrta nem nagyon ugrott meg az eladás, a kötet meg sem közelítette a bestseller lista élét. Az Amazon brit listáján a 205. helyig jutott, a gyermekkönyvek között pedig jelenleg a 67. helyen áll.

Az értékelések sem záporoztak kifejezetten, habár 5-ből 4 csillagot kapott, írásos visszajelzést az oldalon csak 20-an hagytak.

(via: Page Six)