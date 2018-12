Így nézett volna ki a szocialista Instragram

Tartós hullám, élénk rúzs, a dolgozó nő is lehet kacér. A Sütőpor Gyár elvtársnői nem félnek megmutatni csáberejüket, hiába van híre a Tolnai Lajos (volt Conti) utcának az ott lebzselő rosszlányok miatt, a szocialista erkölcs megvédi a magyar nők becsületét. Hallotta Szabó elvtársnő, hogy K. Kocsisra, a kis technikusra 10 forintért tukmálta volna magát a szajhája? Ha néha meg-meg is botlik egy elvtárs, a szándék már él bennük a jóra, és ez a fontos, hiszen a dialektikus materializmus tanítása szerint a tudat meg is előzheti a létet. (Fotó: ALBUM027 / FORTEPAN)