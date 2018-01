Soron kívül vizsgálja az ügyészség az Elios-ügyet

Soron kívül vizsgálja az Európai Unió Csalás Elleni Hivatalának jelentését a Pest Megyei Főügyészség. Ők döntenek arról, hogy elrendelik-e a nyomozást az Elios Zrt.-t érintő közbeszerzések ügyében, hangzott el a csütörtöki RTL Híradóban.

cikkéből kiderült, csalás gyanújára figyelmeztette az Elios közbeszerzései miatt Magyarországot az uniós pénzek elcsalása elleni független hivatal, az OLAF.

Az OLAF nagyjából 12 milliárd forintot (40 millió eurónyi uniós pénzt) kérne vissza a 2011-2015 közti megbundázottnak tűnő vonatkozó magyar közbeszerzések miatt. Ez egyrészt tényleg sok pénz, másrészt az ügynek komoly politikai szálai is vannak. Tekintve, hogy Orbán veje és bizalmasa, Hamar Endre tulajdonosként is (Tiborcz több mint négy évig vezetőként is) feltűntek a cégben, annak legaktívabb időszakában.

