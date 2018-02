Sorra mondják fel a fegyverlobbival kötött együttműködéseiket az amerikai cégek

Két nagy légitársaság, egy kiberbiztonsági cég, hat autókölcsönző, egy lakásbiztonsági vállalat, egy bank és még több másik cég – így sorolja a CNN cikke, hogy milyen szervezetek szakították meg az együttműködéseiket az amerikai fegyverlobbi csúcsszervével, a Nemzeti Lőfegyverszövetséggel (NRA).

Döntésüket annak hatására hozták meg, hogy a múlt héten a floridai Parkland város iskolájában 17 embert agyonlőtt egy korábbi diák, ami hatalmas felháborodást keltett országszerte, ennek ellenére az NRA ellene van a fegyvervásárlás és -tartás mindenféle szigorításának.

Az egyik legnagyobb amerikai bank, az omahai székhelyű First National Bank, és az autókölcsönzéssel foglalkozó legnagyobb vállalat, az American Enterprise már csütörtök este Twitter-üzenetben jelezte, hogy felülvizsgálja üzleti kapcsolatait a fegyverszövetséggel – írta az MTI. "Ügyfeleink visszajelzései késztettek arra bennünket, hogy áttekintsük kapcsolatainkat az NRA-jel" - írta a bank, majd újabb Twitter-bejegyzésben közölte, hogy a továbbiakban nem bocsát ki olyan Visa-kártyát, amelyen az NRA szerepel. A First National a 15 legnagyobb amerikai bank egyike. Az Enterprise Holdings pedig, amely az Enterprise, az Alamo, és a National kölcsönzőket működteti, valamennyi vállalatánál azonnali hatállyal megszüntette az NRA-tagoknak eddig nyújtott kedvezményeket.

Ezután újabb vállalatok jelentették be, hogy megszakítják, vagy alacsonyabb szintre csökkentik kapcsolatukat a fegyverlobbival. Így tett például a Hertz autókölcsönző. A Chubb biztosítótársaság közölte: nem köt biztosítást fegyvertulajdonosokkal, és hasonlóképpen megszüntette az NRA-tagoknak nyújtott diszkontprogramját a MetLife biztosító. A Norton vírusírtót fejlesztő Symantec cég minden üzleti kapcsolatot megszakított a szövetséggel. A Wyndham és a Best Western szállodahálózatok Twitter-oldalukon közölték, hogy nem adnak kedvezményeket NRA-tagoknak, és nincsenek üzleti kapcsolatban a szövetséggel. A lista a Delta Air Linesszal és a United Airlinesszal bővült tovább. Ezek a légitársaságok is az kedvezményprogramjaikat állították le.

Delta is reaching out to the NRA to let them know we will be ending their contract for discounted rates through our group travel program. We will be requesting that the NRA remove our information from their website.