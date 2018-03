Trump Kanadát és Mexikót is kereskedelmi háborúval fenyegeti

Donald Trump nem vetne ki importvámokat Kanadára és Mexikóra, ha a két ország hajlandó újratárgyalni az Egyesült Államokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodását, a NAFTA egyezményt - erre tett utalásokat hétfőn az éppen kereskedelmi háborúba kezdő amerikai elnök. Trump elnök a múlt héten jelentette be, hogy 25 és 10 százalékos vámot vezet be az acél és az alumínium importjára, majd amikor emiatt az EU vezetői tiltakoztak és hasonló vámokkal fenyegettek, az USA vezetője azt is mondta, hogy talán az európai autókra is vámot kellene kivetni.

Nagy deficitünk van Mexikóval és Kanadával. A NAFTA, amelynek újratárgyalása éppen most folyik, rossz megállapodás volt az Egyesült Államok számára

- írta a Twitteren az elnök, leszögezve, hogy acél- és alumíniumvámok csak akkor nem lesznek, ha "új és tisztességes" szabadkereskedelmi egyezményt írnak alá.

Donald Trump azt is leszögezte a Twitteren egy másik bejegyzésében, hogy "Kanadának jobban kell bánnia" az amerikai farmerekkel. Az amerikai elnök megítélése szerint Ottawa "nagyon megszorító" politikát alkalmaz az amerikai agrárvállalkozókkal, különösen a tejtermelőkkel szemben.

Üzent Mexikónak is. "Mexikónak sokkal többet kell tennie annak érdekében, hogy az Egyesült Államokat ne árasszák el a kábítószerek. Nem tették meg, amit kell. Emberek milliói (drog)függők és halnak meg." - írta.

Az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt (NAFTA) 1992 decemberében írta alá az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó. A megállapodás 1994 januárjában lépett életbe. Donald Trump választási ígéreteinek egyike a NAFTA újratárgyalása vagy felmondása volt, Trump ugyanis az amerikai munkaerőpiac számára és az amerikai kereskedelmi deficit miatt "katasztrofálisnak" minősítette az egyezményt.

A háromoldalú tárgyalások hetedik fordulója hétfőn fejeződik be Mexikóban, Robert Lighthizer amerikai kereskedelmi főképviselő, Chrystia Freeland kanadai külügyminiszter és Ildefonso Guajardo Villarreal mexikói gazdasági miniszter részvételével. A két miniszter feltehetően nyomást gyakorol majd az amerikai kereskedelmi főképviselőre, hogy részletesebben fejtse ki, miként kerülheti el Mexikó és Kanada a vámok kivetését.

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb acélimportőre, tavaly 35,6 millió tonnát hozott be külföldről. A teljes amerikai behozatalon belül Kanada részesedése a legnagyobb, 16,7 százalék. Mexikó 9,4 százalékkal a negyedik helyen áll.

Az amerikai elnök korábban azt ígérte, hogy ezen a héten véglegesíti és jelenti be hivatalosan a vámrendeletet. Peter Navarro, az elnök gazdasági főtanácsadója hétfőn a Fox News hírtelevíziónak azt mondta, hogy a következő két hét során teszik meg a hivatalos bejelentést. "25 százalék az acélra és 10 százalék az alumíniumra, nem lesz egyetlen ország sem kivétel, szigorú határt szabtunk".

Közben több fontos republikánus politikus, köztük Paul Ryan házelnök is aggodalmának adott hangot a kereskedelmi háború esetleges hatásai miatt. Ryan azt kérte, hogy ne vezessék be Trump terveit, amik alááshatják az adóreformmal elért eredményeket is, írja a BBC. Trump viszont a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, nem fog visszakozni.

Érdekes részlete a Trump-kormány vámemelésének, hogy arról valószínűleg Trump milliárdos barátai előre tudhattak, és igyekeztek kezdeni valamit ezzel az információval. A Trumpnak korábban tanácsokat is adó Carl Ichan befektető például egy nappal a vámok bejelentése előtt 30 millió dollár értékben adott el részvényeket egy darugyártó cégben, amely sokkal drágábban jut majd acélhoz az importvámok miatt. Az viszont, ha valaki bizalmas információkról tud és ez alapján ad-vesz részvényeket, bennfentes kereskedésnek számít, ami bűncselekmény.