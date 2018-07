Kamatemelés jöhet?

Váratlanul elkezdett komolyan erősödni a forint, míg reggel kilenc után még 330 forint felett volt egy euró, fél 11-kor már csak 328,22 forintba került, írja az MTI. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi történhetett.

A Portfolio.hu piaci forrása szerint a kamatemelési várakozások erősödtek, amire az is utal, hogy a kötvényhozamok is emelkedtek. Ahogy az is egyedi okokra utal, hogy a régiós devizák közben némileg tovább gyengültek. Nagy Márton az MNB alelnöke és erős embere tegnap még nem mondott semmit arról, hogy milyen lépéseken gondolkozik a jegybank.

Azt viszont lehet tudni, hogy az MNB-n belül komoly vita van arról, hogy mit lépjenek a gyengülő forintárfolyamra. Egyébként pár nagy tranzakció is elmozdíthatta akár az árfolyamot ilyen rövid távon. Mi tudjuk a legjobban, hogy már az is, ha valaki csak kikotyog valami érdemi jövőbeli változtatást.