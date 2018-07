Mindjárt elfogy a sör, a hús és a kóla

Szén-dioxid-hiány fenyegeti az Egyesült Királyság élelmiszer-ellátását, holott ez feltétlenül szükséges a sör, a szénsavas üdítők és a húsfélék gyártásához. A British Poultry Council (Brit Baromfi Terméktanács) közölte a brit kormánnyal és a beszállítókkal, hogy ha nem kapnak prioritást a beszállítói láncban, az az élelmiszer-ellátás összeomlásához vezethet. Ugyanerre hivatkoztak a sörgyárak, a palackozóüzemek, a vágóhidak és az üdítőgyártók is.

És ez nem hiszti: az üzleti folyóirat, a Gas World cikke szerint

évtizedek óta nem voltak ilyen súlyos szén-dioxid-ellátási nehézségek Európában.

A krízis ma még csak az Egyesült Királyságot érinti. Az európai igényeket nagyjából lefedte a három legnagyobb brit szén-dioxid-gyártó üzem, de ezek karbantartás miatt zárva vannak, és csak egy nagy létesítmény működik.

Nem kell műtrágya, úgyhogy kólát se iszunk

Az élelmiszeriparban használható (food grade) szén-dioxid gyártásával több európai nagyüzem is foglalkozik, de ezekből legalább öt a nyári karbantartás miatt leállt. A kiesés miatt mind a szénsavas üdítők, mind a sör, mind a húsfélék gyártása és forgalmazása lehetetlenné válik. A jó minőségű szén-dioxid ugyanis az ammóniagyártás mellékterméke, de az ammónia alacsony piaci ára nem ösztönzi a gyártókat a termelés gyors újraindítására.

A hiány oka elsősorban a szénsavas termékek iránti kiugró kereslet. A nyári hőségben mindig többen isznak sört és szénsavas üdítőket, mint mondjuk decemberben, de idén még a szokottnál is nagyobb volt rájuk az igény. A világ sportrajongói a futball-világbajnokság meccseit bámulva literszám döntik magukba a sört otthon, a kocsmákban, a meccsnéző bárokban és a lelátókon.

De ha előre lehetett tudni, hogy focivébé lesz, miért nem készültek fel a gyártók a kiugró keresletre? Azért, mert az élelmiszerekhez használható szén-dioxid ammóniagyártás során keletkezik, az ammónia pedig elsősorban a műtrágyagyártáshoz kell. A gyártók azért időzítették nyárra a karbantartási műveleteket, mert a műtrágya iránti kereslet télen a legmagasabb.

A helyzet áprilisban vált kritikussá, amikor a bioetanollal és más vegyi anyagok gyártásával foglalkozó üzemek is bezártak a karbantartás miatt. A kereslet augusztustól márciusig a legmagasabb, utána visszaesik; a gyártók nem vállalnak nagy kockázatot, ha ekkorra időzítik a rendszerszintű karbantartásokat.

Az Egyesült Királyságnak csak egy, ma is működő szén-dioxid gyára van, de a szükségleteik ennél jóval magasabbak: a szükséges gázmennyiség harmadát Európából importálják. Bár a műtrágyagyárak és a töményszesz-lepároló üzemek egyik mellékterméke a szén-dioxid, ezekből nem jön össze annyi, hogy fedezzék az igényeket, és az egyetlen brit bioetanolgyár is zárva tart.

Mivel az ammónia piaci ára az utóbbi időben csökkent, az ammóniagyártáshoz szükséges földgázé viszont nőtt, a szén-dioxid gyártása már nem olyan jó üzlet, mint korábban volt. Ha a gazdaságossági szempontokat nézzük, érthető, hogy a gyártók inkább a hosszabb zárva tartás mellett döntöttek. Viszont ennek most mi isszuk meg a levét, bubimentesen.

Állatkínzás vagy húsevés, válasszatok

A nyersanyaghiányt nemcsak az ital-, hanem a húsgyártás is megszenvedi. Sőt, elsősorban ők. Az egyik legnagyobb skót vágóhíd, a Quality Pork Ltd. kedden jelentette be, hogy felfüggesztik a működésüket a szén-dioxid-hiány miatt. A húsipar ugyanis rendszeresen használja a gázt, és nemcsak hűtőgázként, a húsok tartósításához. A vágóvonalra kerülő állatokat is ezzel kábítják el, és a leölésükhöz használt eszköz is szén-dioxidot használ hajtógázként.

Bár a módszer humánusságával kapcsolatban vannak kétségek, szén-dioxid nélkül nincs vágás. Legalábbis egy darabig. Ne legyenek kétségeink: ezeket az állatokat azért tenyésztették, hogy megegyük őket, így nem ússzák meg élve. A kérdés csak az, hogy vágás előtt mennyit szenvednek.

A Quality Pork brechini vágóhídján nagyjából 6000 sertést vágnak le minden héten. Az ügyvezető igazgató, Andy McGowan szerint a nyersanyaghiány állatjóléti problémákat okozhat (bármilyen groteszknek tűnik ez egy mészárszékkel kapcsolatban), mivel vágás nélkül túl sok sertés zsúfolódhat össze ugyanakkora helyen. Ezen még az sem segítene, ha az angliai Tulipban található vágóhídra szállítanák őket, mert ők is szén-dioxid-hiánnyal küszködnek.

A Brit Húsfeldolgozók Szövetségének ügyvezető igazgatója, Nick Allen szerint

a frusztráció oka az információhiány. Úgy értesültünk, hogy néhány gyártó újranyitja a gyárakat és újraindítják a termelést, de az információszerzés roppant bonyolult, így viszont roppant nehéz lesz tervezni is.

A Brit Baromfi Terméktanács szerint a szén-dioxid hiánya valószínűleg nagy csapást mér majd a brit húsforgalomra. A Brit Húsfeldolgozók Szervezete (BMPA) is aggodalmát fejezte ki a nyersanyaghiány miatt. A brit Food Service Agency vezető állatorvosai arra kérték a szén-dioxid-gyártókat, hogy elsősorban a sertés- és baromfitartók igényeit tartsák szem előtt, mert szén-dioxid nélkül csak állatkínzás árán juthatunk friss húshoz.

A jelentések szerint a fagyasztott élelmiszerek gyártói is pánikban vannak. A húsfélék és a saláták hűtéshez szárazjeget használnak, amit szén-dioxid sűrítésével állítanak elő. A BBC úgy értesült, hogy a hatfieldi székhelyű online szupermarket, az Ocado a leszállított élelmiszerek szakszerű adagolásával próbálja elejét venni a szárazjégkészlet kimerülésének.

Viszlát, kóla, viszlát, sör

A Brit Üdítőitalok Szövetsége (BSDA) szerint a hiány az élelmiszerek és üdítőitalok széles választékát érintheti. És nemcsak a kisebb termelőket és beszállítókat, hanem olyan élelmiszer-ipari titánokat is, mint a Coca-Cola, akik ideiglenesen leállította egyes termékei gyártását. A beszállítást ez nem érinti, mivel a felhalmozott készletek kielégíthetik a keresletet.

A fő feladatunk, hogy megakadályozzuk, hogy [a hiány] komoly hatást gyakoroljon a termékeink hozzáférhetőségére. Ezalatt rövid időre átmenetileg felfüggesztjük egyes termékeink gyártását. Az ellátásban ez eddig nem okozott problémát, és továbbra is azon leszünk, hogy teljesítsük az ügyfeleink megrendeléseit. A beszállítóinkkal, partnereinkkel és ügyfeleinkkel szoros együttműködésben dolgozunk a megoldásokon, a helyzet alakulásának függvényében.

– áll a cég hivatalos közleményében.

A húszezer sörfőzőt és kocsmát képviselő szervezet, a British Beer and Pub Association (BBPA) vezetője, Brigid Simmonds szerint a CO₂-hiány a sörgyártás leállításához vezethet, de konkrét vállalatokat nem említettek. A britek kénytelenek lesznek importsörre fanyalodni, még ha ez nem is lesz kedvükre való - az országban elfogyasztott sörök 82 százaléka a helyi főzdékből kerül ki.

A szén-dioxid ráadásul nemcsak a palackozott italokhoz, hanem a kocsmai sörcsapok működtetéséhez is nélkülözhetetlen.

A Heineken brit leányvállalata, akik a John Smith's Extra Smooth és az Amstel söröket gyártják, elismerte, hogy nehézségei vannak, de dolgoznak rajta, hogy a vásárlók minél kevésbé érezzék meg a nyersanyaghiányt. A Grocer magazin viszont azt írja, hogy a Heineken kapcsolatba lépett több angol pubbal, és felhívta rá a figyelmüket, hogy kevesebbet rendelhetnek azokból a termékekből, amiket érinthet a szén-dioxid-hiány.

Úgy értesültünk, hogy a CO₂-beszállítóink komoly problémákkal szembesültek a brit raktárkészletekkel kapcsolatban.

– ismerte el a Heineken a problémát a hivatalos közleményben. Az egyik legnagyobb viszonteladójuk, az Egyesült Királyságban és Írországban működő Wetherspoons kocsmahálózat azt mondta, hogy még nem tapasztaltak ellátási nehézségeket, de

ez valószínűleg megváltozik a következő napokban, és nem úgy tűnik, hogy a helyzet jobbra fordulna [...] és ha ez a Wetherspoonst érinti, akkor mindenki mást is érinteni fog.

Simmonds a BBC-nek azt mondta, hogy már kapcsolatba lépett a szén-dioxid-beszállítókkal, és érdeklődött, hogy meddig tarthat az ínség. Eszerint a termelés július elejéig korlátozott lesz, legfeljebb utána lendülhet föl.

Segíthetnénk a briteken

A magyarországi sörellátást a szén-dioxid-hiány nem fenyegeti, az itthoni készletek nagyjából fedezhetik a keresletet. (Feltéve persze, hogy a vásárlók itthon gyártott márkákat kedvelik, mert az importsörök beszállítása problémás lehet.) Sőt, az sem elképzelhetetlen, hogy a britek Magyarországról vagy Romániából pótolnák a hiányzó szén-dioxidot – csakhogy ehhez speciális, nyomás alá helyezhető tartályok kellenek, ez pedig megnehezíti a szállítást Európa északi részébe.