Az ember, aki megvette a Simicska-birodalmat

Nyerges Zsolt szolnoki üzletember, Simicska Lajos egykori jobbkeze vette meg Simicska Lajos minden érdekeltségét. Körülbelül másfél hónapja, nem sokkal a választások után indult meg egy pletyka, amely szerint a Simicskával és Orbánnal is jó viszonyt ápoló Nyerges Zsolt közreműködésével kerül pont a nyilvános Orbán Viktor kontra Simicska Lajos háborúra.

Most valóban történt egy bejelentés, amellyel kapcsolatban kerestük Nyergest, de az üzletember arra hivatkozva, hogy még nagyon friss a vásárlás, elhárította kérdéseinket.

Mindenesetre Nyerges, miközben látványosan sohasem szakított Simicskával, már régóta nyilvánosan is jóban volt Orbán Viktorral.

Orbán és Nyerges a nyilvánosság előtt

A miniszterelnök személyesen jelent meg például Nyerges Zsolt szolnoki sportbirodalmában, a felújított szolnoki labdarúgó stadion avatóünnepségén, sőt, állítólag kifejezetten sok időt töltött el ott, és elismeréssel beszélt a stadion speciális energiaellátási rendszeréről.

A Nyerges által felkarolt szolnoki sportegyesületek, így az „Olaj”, vagyis a magyar bajnok kosárlabdacsapat és a Szolnoki Dózsa, korábban „Közgép”, vagyis a BL-győztes vízilabda csapat is új szponzort kapott, mégpedig a Mol személyében. Anélkül, hogy ennek a támogatási szerződésnek a mozgatórugóit ismernénk, abban biztosak lehetünk, hogy a részben állami tulajdonú olajcég nem volt olyan bátor magától, hogy a Simicska-birodalmat szponzorálja.

Ez a támogatás is azt jelezte, hogy a Nyergesnek fontos érdekeltségek nem lettek feketelistásak.

Nyerges élete

Nyerges Zsolt 1967-ben született Szolnokon, de a család eredetileg Békés megyei. Az apai ágnak Békésszentandráson volt szőnyegüzeme, az anyai ági felmenők a mezőgazdaságban dolgoztak. Édesapja szülész-nőgyógyász volt, édesanyja fogorvos, a család Szolnokon telepedett le. Nyerges Zsoltnak egy testvére van, Attila, aki állatorvos, de egy időben szintén felbukkant a politikában: a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban volt nagy hatalmú tanácsadó.

Nyerges 1986-ban érettségizett a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumban, ami azért érdekes, mert itt végzett Orbán Viktor felesége, a szintén szolnoki és Nyergeshez hasonlóan szintén jogi végzettségű Lévai Anikó is. Sőt, 1987 és 1989 között Orbán Viktor is Szolnokon élt, de úgy tudjuk, ekkor még nem ismerte az üzletember a miniszterelnököt és feleségét.

Később azonban igen, mert Nyerges egyik legjobb barátja, Ökrös Imre, aki Nyergessel együtt a szolnoki kosárcsapat vezetésében is megfordult, Lévai Anikó testvérét vette el feleségül. Ez a családi szál alighanem segített a bizalom megteremtésében is, de talán abban is, hogy Nyerges igazán sohasem esett ki a pikszisből.

Szegedi évek

Visszatérve az üzletember életrajzára: Nyerges Szegeden tanult, 1992-ben szerzett diplomát az Állam- és Jogtudományi Karon, közben kosárlabdázott (ez családi hagyomány, édesapja is NB1-es játékos volt már), illetve vízilabdázott.

Majd visszatért Szolnokra, ahol két évig ügyvédjelöltként, majd 1994-től önálló ügyvédként dolgozott. Óriási előnye volt kollégáival szemben, hogy jól beszélt angolul, így a környék Magyarországon éppen csak megtelepedő multijai is szívesen alkalmazták. 1999-től kezdődött intenzívebben az ügyvéd üzletemberi karrierje. Nyerges mindig is jóban volt Szolnok legismertebb vállalkozóival, az Axon-cégcsoport vezetőivel, de eleinte csak ügyvédként dolgozott nekik.

A Várhegyi-per

Aztán az Axon vezérigazgatója, Kun Zoltán belekeveredett abba a szolnoki fideszes politikai perbe (régen még ilyen is volt), amely végül Várhegyi Attila fideszes politikus (1991 és 1998 közötti szolnoki polgármester) bukásához vezetett. Nyerges Kun Zoltánt védte a szabálytalan támogatásról és hűtlen kezelésről szóló ügyben, amelynek a végén Várhegyi Attila felfüggesztett börtönt kapott, és bár Várhegyi azóta is benne maradt a nagypolitika első vonalában (például a köztévé ügyeiben), munkáját azóta hivatalos politikai posztok nélkül kénytelen végezni.

Ebben az időszakban, vagyis az első Orbán-kormány alatt bukkant fel először, a később nagy hatalmú szolnoki üzleti kör az állami cégeknél. Nyerges Zsolt egy másik szolnoki üzletemberrel, Pomázi Csabával bekerült az ISD Dunaferr Zrt. (vagyis az egykori Dunai Vasmű) igazgatóságába is.

2010: a nagy visszatérés

Aztán jöttek a szocialista évek, kevesebbet lehetett hallani a szolnoki ügyvéd-üzletemberről, de amikor már mindenki biztosra vehette a Fidesz visszatérését, 2010 első hónapjaiban Simicska Lajos aktivizálta magát, és Nyerges Zsoltról úgy kezdtek beszélni, mint aki ebben a világban a második ember.

A következő években megszámlálhatatlan posztja lett az építőiparban, a médiában, a faktoringvilágban, mezőgazdaságban, energetikában. Üzlettársai is a Simicska-világ ismert prominensei voltak, vagyis Simicska Lajos mellett két ma már elfelejtett név: Petykó Zoltán, aki az egykori Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget vezette, valamint Baji Csaba, a Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt. korábbi vezetője.

Céges tisztségek

Felsorolni is nehéz lenne ezeket a vállalatokat mind, de kiemelkedett közülük a Nyerges és Petykó által áttételesen tulajdonolt E-OS Zrt. nevű, milliárdos árbevételű, áramot és gázt is forgalmazó független energiakereskedő cég, vagy a Nyerges és Petykó által együtt vezetett sárvári központú, mezőgazdasági profilú Mezort Zrt., a Simicska-birodalom egyik ékköve.

Meghatározó volt a médiabirodalom is, de a legfontosabb tisztség mindenképpen az építőipari Közgép elnöki posztja volt.

Ez a mélyépítő társaság 2010 és 2014 között mindent vitt a hazai út- és hídépítésekben, ráadásul volt egy hatalmas acélszerkezetgyára is. Nyerges nemcsak sokáig elnöke volt az emblematikus társaságnak, de korábban Nyergesék családi cége, a Med-Flex Kft. birtokolta is a Közgépet.

Nem látszott

Nyerges mindvégig a háttérben maradt, a sajtóban legfeljebb a sportról nyilatkozott, tárgyalásait diszkréten, a Radóc utcai MAHIR-központban, vagy a BAH-csomópontnál található budai Novotelben, a törzshelyén bonyolította.

Különösebben nem élt feltűnően, bár nagy dzsippel járt és előszeretettel élt hobbijának, vagyis szívesen járt ki az Egyesült Államokba, például NBA-meccseket nézni, de ő még nem volt olyan feltűnő jelenség, mint a mai NER-lovagok.

Média

Igazán még akkor sem exponálta magát, amikor a médiába is beszállt. Pedig országosan ekkor lett ismert. Stumpf István későbbi alkotmánybíróval együtt vette meg a miniszternek kinevezett Fellegi Tamás pakettjét az Infocenter.hu-ban, amely a Heti Válasz hetilapot és a Lánchíd Rádiót birtokolta és kísérletet tett az RTL Klub kereskedelmi tévécsatorna részleges megvételére is.

Ez végül nem sikerült Nyergesnek, de a Class FM vezető kereskedelmi rádiót megszerezte és sokáig birtokolta.

Kapcsolatok

Nyerges a háttérben a másik politikai oldallal is megtalálta a hangot, miközben Simicska Lajos Puch Lászlóval volt partner,

Nyerges például kifejezetten jó viszonyt ápolt Erős János korábbi baloldali kötődésű MFB-vezérrel.

Úgy tudjuk, hogy 2014 után az egyre nyíltabb Orbán–Simicska-konfliktus idején Nyerges sokáig hitt abban, hogy a viszony rendezhető. Azt gondolta, hogy csak valami Simicska-Habony-versenyfutás áldozatai, később másokat okolt, abban is összeesküvést látott, amikor alaptalanul elhíresztelték, hogy ő is szerepel az amerikai kitiltási listán (pedig éppen az Egyesült Államokban tartózkodott).

Visszavonult a szolnoki sportéletbe, ahol szép lassan a kosár és a vízilabda mellett a fociban is vezető szerepet szerzett, megvette a felnőtt- és az utánpótláscsapatot birtokló kft-ket is. Mindezzel úgy került kapcsolatba, hogy a fia focizott a klubban. Maga ekkor már nem kosarazott, inkább teniszezett, amihez a tiszaligeti teniszpályák kiadási jogait is átvette. Szolnokon mindig is nagyon erős ember maradt.

Finis

Az év eleje óta már arról pletykáltak Sicska Lajos környezetében, hogy az éles Orbán–Simicska-konfliktus le fog csengeni. A Közgép például peren kívüli egyezségben megkapott egy gigantikus, 45 milliárdos, addig ki nem fizetett számlát, és a választások után Simicska látványosan elengedte a médiabirodalmát is.

Hogy innen mi fog történni, azt pontosan még nem lehet látni. Pletykálnak arról, hogy a széthúzó NER-es oligarcha-világban támadt egyfajta igény a régi arcokra, de természetesen Simicska ezt a szerepet már nem töltheti be, Nyerges még talán igen. Ha ez a forgatókönyv igaz, akár újra megbízásokat is kaphatnak az építőipari érdekeltségek, vagy a közterületi médiacégek.

A jövőt nehéz megjósolni, de a Nyerges Zsolt birtokolta médiáról nehéz elképzelni, hogy gőzerővel ostromolnák tovább a Fideszt. Abban a speciális magyar médiahelyzetben, amikor a G-nap óta mindent a jobboldali oligarchák birtokolta, kormányt támogató média és a részben egy korábbi Fidesz-oligarcha, vagyis Simicska Lajos birtokolta ellenpólus határozott meg, valószínűleg újabb fordulat elé tekinthetünk. Ezzel sem a kritikus hangok fognak erősödni.