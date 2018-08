Több százmilliós bírságot kaphat a Ryanair, ha nem szedi magát össze

Százmilliókban mérhető bírságra számíthat az a légitársaság, amit a közelmúlt botrányai után hivatalból kezdett el vizsgálni a kormányhivatal, mert még nem is reagált az eljárás indítására. A másik fapados légitársaság ellen is indítottak eljárást, ők viszont 8 nap haladékot kértek az ügyben - derült ki a TV2 I/I Azurák Csabával című műsorából.

György István, Budapest Főváros kormánymegbízottja a műsorban elmondta, hogy egymillió forintos eljárási bírságra biztosan számíthat az a légitársaság, amelyik nem válaszol időben a fogyasztóvédelmi vizsgálatot folytató kormányhivatal megkeresésére. A vizsgálatot kezdeményező hatóság vezetője szerint a kommunikáció hiányával csak ront a helyzetén a cég, mert ha nem működik együtt, magasabb bírságra is számíthat. Ez akár több százmillió forint is lehet – mondta György István. A kormánymegbízott azt is elmondta, hogy a hallgatásba burkolózó vállalatnak nincs magyar nyelvű ügyfélszolgálata. Ebből kiindulva, és a vállalat eddigi kommunikációját ismerve a Ryanair lehet az a társaság, amelyik még nem is reagált semmit, a Wizz Air pedig, amelyik haladékot kért.

Az elmúlt hetekben két fapados légitársaság ellen indult hivatalból fogyasztóvédelmi eljárás Magyarországon. A Ryanair többször csomagok nélkül szállított utasokat a Kanári-szigetekre, a Wizz Air egyes járatai pedig utasfelvételi problémákra hivatkozva sokat késtek az elmúlt időszakban, ráadásul néhány esetben túlfoglalásra hivatkozva az utasok fel sem szállhattak arra a repülőgépre, amelyikre jegyük volt.

A kormánymegbízott azt mondta, hogy a törvény szerint 60 nap áll a hivatal rendelkezésére, de ők szeretnének minél hamarabb pontot tenni az ügy végére. Hogy ez sikerülhet-e, az függ attól is, hogy az egyelőre a hallgatást választó légitársaság mikor válaszol – ha válaszol egyáltalán – a kormányhivatal megkeresésére.