Újabb rekordot döntött a munkaerőhiány

A KSH friss adatai alapján Magyarországon az idei második negyedévben újabb történelmi rekordot döntött a munkaerőhiány: összesen nagyjából 83 600 meghirdetett munkahelyre nem találtak embert a munkaadók április és július között. Mindez egy év alatt 27 százalékos növekedést jelent – derül ki a Portfolio cikkéből.

A 83 600 betöltetlen álláshelyből 61,8 ezret hirdettek meg a versenyszférában, a maradék 18,1 ezer helyre állami szervek kerestek embert.

Legtöbben a feldolgozóiparból hiányoztak, ott csaknem 25 ezer álláshelyet nem tudtak betölteni a cégek, de sokan hiányoznak az oktatásból (a Klebelsberg Központ kiszivárgott augusztusi adatai alapján már többen is, mint júliusban) és az egészségügyből is, illetve az építőiparban jelentkező munkaerőhiány is jelentős a számok alapján.

Az építőiparban sok projekt konkrétan a munkaerőhiány miatt csúszik, erről itt írtunk részletesebben.