Még soha nem volt akkora sztrájk a Ryanairnél, mint ami most készül

Öt európai országban sztrájkolnak majd a Ryanair munkatársai szeptember 28-án, ez lesz a cég történetének eddigi legnagyobb sztrájkja, ami több száz járatot érint, jelentette az AFP. A sztrájkban a holland, a belga, az olasz, a spanyol és a portugál munkatársak vesznek részt.

Németországban most is sztrájkolnak, a társaság 400 németországi járatából 150-et törölt szerdán. A Ryanairnél már augusztusban is munkabeszüntetések voltak: a svéd, ír, belga, spanyol, portugál és olasz dolgozók sztrájkja miatt mintegy 400 járatot kellett törölni.

(Borítókép: Wolfgang Rattay / Reuters)