Hamarosan, állítólag már novemberben elindulhat a visontai keményítőgyár. A Viresol Kft. a régió legnagyobb és legmodernebb búzafeldolgozó üzeme lesz – írja az erről szóló közlemény, ráadásul, és ez egyelőre eléggé ritka a Mészáros-cégek világában, a Viresol erős exporttevékenységet is folytathat.

De mit is gyárt egy keményítőgyár? A közlemény szerint az évi 250 ezer tonna hazai búzából eleinte keményítőt, alkoholt, takarmány-alapanyagokat adnak majd el a régiós élelmiszer-, gyógyszer- és vegyipar számára.

Majd 2019 tavaszától már maltodextrint (ez egy súlyjavító, amit például chipsekben használ az élelmiszeripar), kationos keményítőt és különböző takarmánymixeket is értékesítenek. Az üzem összesen 280 embernek ad munkát.

Kis betű – nagy betű

A közlemény VIRESOL-ként, vagyis csupa nagy betűvel használja a 2015-ben (akkor még Visonta Projekt Kft. néven) alakult cég nevét. Mindez határeset, mert a magyar helyesírás szabályai szerint tényleg így kell írni a rövidítésekből álló neveket, és állítólag a cég elnevezése egy rövidítés, amely csupa pozitív vállalkozói tulajdonságot ötvöz, a vállalkozói szellemet, az innovációt, a rugalmasságot, az elhivatottságot, a szakértelmet, az optimumot, illetve a lojalitást, de azért ez talán mégsem egy klasszikus rövidítés.

Helyesírási dilemmáink miatt természetesen még nem írtunk volna cikket, de ma az Opus Global Nyrt. bejelentette a Budapesti Értéktőzsdén, hogy Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége, a Talentis 26,7 milliárd forintos értéken apportálja a Viresol Kft. üzletrészét az Opus Global Nyrt-be.

Változó tulajdonosok

Ha egy kicsit visszamegyünk az időben, egy ideig fele-fele részben Mészáros Lőrinc és Szíjj László egy-egy érdekeltsége, a Mészáros és Mészáros és a Duna Aszfalt voltak a tulajdonosok, aztán az arányok eltolódtak Mészáros irányába., és Mészáros már a Talentis Groupon keresztül volt tulajdonos.

A tervezett tőkeemelés után 51 százalék lesz az Opusé, 33 százalék Szíjjé (Duna Aszfalt) és 16 százalék közvetlenül Mészárosé (Talentis). Az Opus Nyrt. már jó ideje egy tőkeemelés-sorozattal bővíti az ipari portfólióját. A Viresol miatt 1,1 milliárd forinttal kell megemelni az Opus Global alaptőkéjét, amely így el 10,7 milliárd forintra nőhet. A tőkeemelés során kibocsátandó új részvényeknél 611 forintos árfolyamot vesznek majd figyelembe.

A BÉT honlapján közzétett határozat szerint az Opus Nyrt. igazgatósága a Viresol Kft. 51 százalékos üzletrészének apportját 26,7 milliárd forintos értéken fogadta el, amit az EQCA határozott meg. Ha az EQCA így nem lenne ismerős, az cég a tőzsde egyik legaktívabb brókercégének, az Equilor-csoportnak a része. Maga a diszkontált cash-flow alapon történő értékelés is olvasható a BÉT honlapján, a teljes céget 52,3 milliárd forintra értékelte a társaság.

Mindez lehet sok is, és kevés is. Ha a közlemény azon pontjára utalunk, hogy a cég nettó értékesítési árbevétele meghaladhatja majd az évi 100 millió eurót, akkor nem tűnik elszálltnak az értékelés. Viszont eddig arról lehetett hallani, hogy a gyár 24,1 milliárd forintos beruházással már hamarabb elindul, mégis a működése előtt több mint duplájára nőtt az érték. Igaz a közlemény arról is megemlékezik, hogy menet közben nőtt meg az étvágy és végül nagyobb lesz az üzem, ezért a csúszás.

A beruházás tavaly tavasszal indult a Mátrai Erőmű ipari parkjában, jelenleg a próbaüzem előkészítése zajlik. A projekten dolgozott állítólag a Penta Industry Kft. nevű építőipari cég is (legalábbis ez olvasható a Penta honlapján). Ez annyiban lehet releváns, hogy a Penta mostanában rendre megcsúszott a vállalásaival (Bibó Kollégium, visegrádi iskola, Deák Ferenc utcai orvosi rendelő).

Kormányzati támogatás

A visontai projektet az állam is támogatta, egyrészt kiemelt üggyé nyilvánította, másrészt mintegy 6 milliárd forintos támogatást is nyújtott A Heves megyei Visontán Mészárosék egyre nagyobb birodalommal rendelkeznek. Övék a Mátrai Erőmű többsége, a Geosol hulladékfeldolgozó, illetve a Viresol.

Ráadásul információnk szerint a Mátrai Erőmű lassan megszerezheti a felszámolási eljárás alatt álló Zöldolaj BB nevű céget is, amely szintén agrártermékek feldolgozását végzi, biodízelt állít elő. Azt hallottuk a cég környékéről, hogy állítólag a visontai logisztika megszervezése miatt szükséges Mészároséknak, hogy ez is a cégcsoport birtokába kerüljön. Sőt, egyes hírek szerint a Mátrai Erőműben már nyilvánosan is elhangzott, hogy hamarosan a Zöldolaj BB is a csoport része lesz.

(Borítókép: Mészáros Lőrinc a Visonta Projekt Kft. tulajdonosa Tóth László a Duna Aszfalt Kft. ügyvezető igazgatója Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Horváth László a térség fideszes országgyűlési képviselője és Tóth Anett a Visonta Projekt Kft. ügyvezető igazgatója (b-j) a Visonta Projekt Kft. búzafeldolgozó üzemének alapkőletételén Visontán 2017. április 24-én. - f otó: Komka Péter / MTI)