Mészáros lánya vezetheti a család új óriáscégét

Mészáros Lőrinc lánya lehet az összeolvadó Opus és Konzum cégek elnöke - írja piaci pletykák alapján a 24.hu, és hasonló pletykákról számoltak be az Index piaci forrásai is. Az Orbán Viktorral nagyon jó kapcsolatot ápoló milliárdos felcsúti üzletember 34 éves lánya azután került a képbe, hogy hétfőn kiderült, a két tőzsdei céget jelenleg vezető Jászai Gellért távozik az Opus és a Konzum igazgatóságából.

A jogász végzettségű Beatrix. Mészáros idősebbik lánya már eddig is részt vett a cégek vezetésében, ő volt a többek közt a Mészáros-birodalom építőipari és energetikai cégeit összefogó Opus elnöke és a turisztikai érdekeltségeket is tömörítő Konzum igazgatóságának is tagja. Ezen kívül már évek óta résztulajdonos több Mészáros-érdekeltségben, és felügyelőbizottsági tag a Mátrai Erőműben.

Hogy tényleg ő lesz-e az egy céggé váló Konzum és Opus Global vezetője, az április 30 után derül ki, akkor távozik a cégekből Jászai Gellért. A cégek közleménye szerint Jászai a szintén nemrég megszerzett 4iG Nyrt.-nél "megkezdett stratégiai feladatokra és vállalatépítésre koncentrál majd." A 4iG-ről az a pletyka járja, hogy ez a cég veheti meg a T-Systems Magyarország Zrt.-t, amely közvetlenül a Magyar Telekom, közvetve pedig a német Deutsche Telekom érdekeltsége.

ászai Gellért már évek óta a Mészáros-birodalom egyik legfontosabb menedzsere, ő vezette a Konzum és az Opimus, később Opus tőzsdei terjeszkedését, a cégháló integrálását, vagyis gyakorlatilag Mészáros majdnem minden üzletéhez köze van. Részletesebben ebben a cikkben írtunk róla.