Matolcsy Ádám barátai is jókor hagyták ott az NHB bankot

Egyre több emberről derül ki, hogy óriási mázlija lehet, amikor pénzügyekről van szó, mert pár héttel azelőtt sikerült kivenniük a pénzüket a Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére, Szemerey Tamás tulajdonában lévő NHB bankból, mielőtt az MNB visszavonta volna a bank engedélyét, ezzel korlátozva a kifizetéseket, amit követően nem sokkal a bank csődbe is ment. Azt korábban már írtuk, hogy ilyen szerencsés ember Matolcsy Ádám és Matolcsy Máté , a jegybankelnök két fia, akik még pont időben nyitottak cégeinek új számlát a Gránit Banknál.

A Hvg viszont azt írja, hogy rajtuk kívül még legalább 17 cég mentette ki az utolsó pillanatban a vagyonát az NHB-ból, köztük sok olyan, amely Matolcsy Ádám ismerőseinek tulajdonában van. Ez a 17 cég mind december 6-án váltott bankot, majdnem kivétel nélkül a Gránit Banknál nyitva új számlát. Az NHB utolsó beszámolójából pedig a lap szerint látszik, hogy rövid idő alatt olyan sok pénzt vettek ki a bankból az engedély visszavonása előtt, hogy a betétek fedezetére nem maradt elég eszköz a bankban.

A Matolcsy testvéreken kívül még barátjuk, Száraz István is a pénzmentők között volt, aki az Origót tulajdonló New Wave Media tulajdonosa volt, mielőtt Matolcsy Ádámé lett a cég. Ő három cégének nyitott új számlát a Gránitnál. Szintén ehhez a bankhoz ment az NHB-tól Somlai Bálint Fülöp, a New Wave Media televíziós üzletágának vezetője, aki négy ingatlanos cégét mentette át ide. A Matolcsy tesókkal és Száraz Istvánnal több bulifotón is együtt látható Pintér Máté Tibor és felesége, Pintér-Farkas Tímea pedig öt cégnek nyitott új számlát.

Az amúgy már kiderült, hogy az MNB-ből súgtak számlatulajdonosoknak arról, hogy az NHB-ból érdemesebb lenne elvinni a pénzt, mert a jegybank vissza fogja vonni a bank engedélyét, a bank pedig várhatóan becsődöl. Egy ilyen ügyben nyomozás is indult a rendőrségen, ám a hatóság nem találta úgy, hogy bűncselekmény történt volna, ezért megszüntette a nyomozást.

A Növekedési Hitelbankban végül közel 20 milliárd forint vagyon ragadt bent, mikor a bank márciusban csődbe ment. Ebben viszont a fent említett személyek vagyona már vélhetően nem volt benne.