A kínaiak lassanként beveszik a Daimlert (is)

A kínai BAIC ma bejelentette, hogy 5 százalékos részesedést vásárolt a Daimlerben – írja a Portfolio a Reuters híre alapján. A német autógyártó részvényei nagyot emelkedtek a bejelentés után.

A BAIC kedden jelentette be, hogy 5 százalékos részesedést vásárolt a Daimlerben, de hogy mennyiért, azt nem közölték. A két cég nem most kezd ismerkedni egymással, Daimler konszern és a BAIC vegyesvállalata, a Beijing Benz Automotive Co., Ltd. (BBAC) évek óta közösen gyárt autókat az ázsiai országban, jelenleg pedig egy akkumulátor-üzemet is épít Pekingben. A BAIC vezérigazgatója kiemelte, hogy a lépés megerősíti a cég a Daimler menedzsmentje és stratégiája iránti támogatását, a német autógyártó pedig üdvözölte a kínai cég befektetését.

A Daimler legnagyobb tulajdonosa egyébként a szintén kínai Geely autógyár. A Geely vezetője tavaly a német szabályozási kiskapukat kihasználva gyakorlatilag teljesen észrevétlenül szerzett 9,7 százalékos részesedést a Daimlerben a Tenaciou3 Prospect Investment Ltd-en keresztül.