Közel 17 millió munkanélküli az elmúlt 3 hét termése az USA-ban

Az elmúlt 3 hét folyamán 16,8 millióan váltak munkanélkülivé az Amerikai Egyesült Államokban – írja az AP.

Már az előző hétre vonatkozó adatok is 6 millió fölötti újonnan regisztrált munkanélküliről szóltak, és a frissen kiadott statisztikák alapján nem lanyhul a munkanélkülivé válás üteme a koronavírus által letaglózott gazdaságban, sőt: a csütörtökkel záruló héten újabb 6,6 millió ember vesztette el a munkáját.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a vírus miatti válság berobbanása óta minden tizedik dolgozó munkanélküli lett az USA-ban.

A valós számok egyébként még ennél is magasabbak is lehetnek, tekintve hogy a hivatalok túlterhelődése miatt sokak kérelme valószínűleg még át sem jutott a rendszeren. Nem csoda, hogy a munkaerőpiaco is ilyen súlyos a helyzet, az USA néhány hét leforgása alatt a járvány központjává vált, jelen állás szerint a Worldometeres azt írja, összesen több mint 438 ezren fertőződtek már meg az országban, közülük több mint 15 ezren belehaltak a Covid-19 betegségbe.

A tömeges munkanélkülivé válás elkerülésére a világ országai közül jópár alternatív modellekkel kísérletezik, több helyen vezettek be az alapjövedelemhez hasonló juttatást illetve olyan intézkedéscsomagokat, melyek részeként az állam állja a cégek helyett a dolgozók bérének nagyobb részét.

Ettől függetlenül az ILO legfrissebb jelentésében 195 millió megszűnő munkahellyel számol világszerte a járvány hatására.