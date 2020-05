A MÁV venne ötven új motorvonatot

A MÁV-Start venne húsz 200 és harminc 150 ülőhelyes új motorvonatot, írja a cég. A dízelmozdonyokat tervezik kiváltani ezekkel, ugyanis a tervezett új, zéró emissziós hibrid motorvonatok olcsóbbak és környezetkímélőbbek is. Ami legalább annyira fontos ezek mellett, hogy kényelmesebb utazást is kínálnak a MÁV jelenlegi megoldásainál.

Az új motorvonatok beszerzésére a cég nem kapott pénzt a költségvetésből, úgyhogy hitelből finanszírozná. A közbeszerzés határideje június 22.

Akkumulátoros motorvonatok A kettős üzemű motorvonatokból kétfajta van: az egyik a dízelmotoros és villamos felsővezetékes üzemű hibrid motorvonatok; a másik a zéró károsanyag-kibocsátással rendelkező, hibrid villamos motorvonatok, amely járművek lehetnek vagy akkumulátoros és felsővezetékes üzemű villamos motorvonatok, vagy pl. hidrogén meghajtású járművek. A MÁV-START akkumulátoros üzemmel rendelkező kettős üzemű villamos motorvonatokat szeretne most venni, közölte a cég.

A MÁV szerint a nagyon elöregedett távolsági-regionális és interregionális hálózaton közlekedő eszközpark is megújulna. Az elmúlt években itt zömében csak járműkorszerűsítések történtek, továbbá a Budapest elővárosából felszabaduló korszerűbb eszközök átcsoportosításával próbálták fejleszteni a vasúti közlekedés színvonalát. A számítások alapján jelentős, éves szinten összesen 3,6 milliárd, azaz

járművenként átlagosan 73 millió forint közvetlen költségmegtakarításra

is számítani lehet, írja a cég.

Régóta egyértelmű egyébként, hogy a MÁV járműveit is korszerűsíteni kell. Komoly kockázat azonban, hogy nem megfelelő eszközöket veszünk, illetve az is, ha indokolatlanul drágán tesszük mindezt. A most megcélzott hibrid motorvonatokra már mindegyik nagy gyártó (Alstom, Bombardier, Siemens, Stadler) mutatott be megoldásokat, ezeket az Indóház vette sorra nemrég.

A MÁV nem árulta el közleményében, hogy mennyiért szerezné be a motorvonatokat, és a közbeszerzésnél sem adtak meg becsült árat. Azt is lehet tudni, hogy a nagy értékű közbeszerzéseknél a MÁV elnöke, Homolya Róbert önmagában egy komoly kockázat az eddigi pályafutása alapján.