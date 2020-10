Válságok idején nem könnyű megtalálni azt a helyet, ahol a pénzünk biztonságban van, és még értékelhető hozamot is termel. Van, aki ilyenkor az aranyra esküszik, a kockázatkeresőbbek a részvényekben bíznak, míg aki a tutira megy, állampapírba fekteti a pénzét, és ott vannak még azok is, akik az ingatlanban látnak fantáziát. De mit mondanak az elemzők? Körkép.

„A koronavírus-válság nagyon nagy változást hozott a világban: a jegybankok és az államok rájöttek arra, hogy ha koordináltan működnek, akkor nagyon jelentős költségvetési hiánnyal, de ki tudják menteni a világgazdaságot” – mondta az Indexnek Zsiday Viktor befektetési szakember. Ez magyarul pénznyomtatást jelent, rövid távon negatív következmények nélkül. Zsiday szerint ennek az lesz a következménye a következő évekre vetítve, hogy ha a világban bármilyen nagyobb probléma van, akkor azt hasonló módon, pénznyomtatással, a jegybankok által megfinanszírozott költségvetési hiányokkal fogják kezelni a kormányzatok. Ez pedig ahhoz vezet, hogy

a pénz elértéktelenedik.

Ilyenkor – ha nem rövid távon gondolkodunk, hanem mondjuk 3-5 éves időtávban – már érdemes befektetésekről beszélni. A közgazdász mindenképpen olyan eszközt javasolna, amely reáleszköz – például részvény vagy ingatlan –, hiszen a következő évek „pénznyomtatásai” miatt nem biztos, hogy csak pénzben, bankban érdemes tartani a pénzünket.

A részvények szerinte hosszú távon vonzónak tűnnek, főként az energiaipari cégek és a pénzügyi cégek részvényei. Megemlítette az aranyat is, amely valamilyen szinten védelmet nyújt a pénz elértéktelenedésének esetére.

Alacsony kamatkörnyezetre van kilátás

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője szerint a gazdaságpolitikának a válságkezelése feltételezi az alacsony kamatkörnyezetet hosszú évekre előre. Tehát jelentős kamatcsökkentések voltak, Magyarországon pont nem, de mindenhol máshol igen, és az államkötvényhozamok a mélybe zuhantak. Ilyen esetekben az az általános befektetési trend, hogy a nagyobb hozammal kecsegtető befektetési lehetőségeket keresik – az egyik ilyen a részvény.

A részvénypiacok jellemzően inkább emelkedni fognak, így érdemes lehet részvényben gondolkodni

– mondta az Indexnek Török Zoltán. Ezen belül szerinte az amerikai részvénypiac az, amelyik az egyik legjobb kilátásokkal rendelkezik.

Az aranyról elmondta, hogy nagyon megdrágult az utóbbi időben. A gazdasági kilábalás a kockázatok mérséklődését hozza majd, ami az aranybefektetéseknek nem fog kedvezni, de aki jó időben beszállt, az az aranyon sokat tudott nyerni.

A kockázatkerülőbbek a magyar állampapírokat választhatják, ami szerinte nem feltétlenül egy szuperjó befektetés, de az értékmegőrzést sikerülhet velük teljesíteni.

Az ingatlanról szólva kiemelte, hogy nagy árzuhanás a koronaválság hatására nem volt, az ingatlanárak pedig már eddig is sokat emelkedtek. Szerinte hosszú távon az ingatlanbefektetés valószínűleg jó lehet, viszont kiszállni belőle már sokkal macerásabb, szemben például egy részvény eladásával. Ráadásul az ingatlanokkal törődni is kell, igaz, ki lehet adni, bár az albérletárak bezuhantak, ugyanakkor ez Török szerint csak átmeneti lesz.

Sokan kivárásra játszanak

A profi befektetők jelentős része is el van bizonytalanodva

– kezdte az Indexnek Tardos Gergely, az OTP Bank vezető elemzője. Befektetési szempontból szerinte a részvények drágák – főként az amerikai papírok, a hazaiak kevésbé –, míg a kötvények a lakossági állampapírokon kívül nem kecsegtetnek jelentős hozammal.

A koronavírus-járvány második hullámában nagy a bizonytalanság, a technológiai papírok ugyan nagyot mentek az utóbbi időben, de már ezeknél is megállt az árfolyamok emelkedése, és benne van a levegőben akár egy jelentősebb részvénypiaci korrekció is. „Elviselhető kockázat mellett normálisabb hozamot csak a lakossági állampapírok jelentenek” – fogalmazott az elemző. Érdemes lehet pénzünket profikra bízni, ilyenkor jönnek képbe a különböző befektetési alapok, ahol lényegében az alapkezelőre bízzuk a döntést. A hozamokat nézve Tardos Gergely szerint ezek még úgy-ahogy, de megyegetnek. Mindezek mellett

teret nyert a megtakarítási formák között a bankbetét, ami szintén azt jelzi, hogy sokan kivárnak.

Amikor kitör egy válság, sokan az aranyba menekülnek, így van ez a pandémia idején is: az arany árfolyama a nyáron történelmi csúcsra drágult, augusztusban pedig 2000 dollár felett is járt az árfolyam, jelenleg 1900 dollár körül mozog az arany unciánkénti ára. Az elemző szerint akár mehet feljebb is az arany árfolyama, de hosszabb távon nem nagyon hisz benne, hiszen a válság utáni kilábalási időszakban általában nem teljesítenek jól a nemesfémek. „Viszont, ha valaki diverzifikációban gondolkodik és tart az infláció felfutásában, akkor valamennyit érdemes lehet aranyba fektetnie” – fogalmazott az elemző.

Tardos az ingatlanbefektetéseket, például a lakást nem ajánlaná, „ez nem az a pillanat”, kicsi az esélye annak, hogy a következő években érdemben emelkedjenek a lakásárak. Szerinte most csak annak érdemes ingatlant vásárolnia, aki lakhatás céljából tenné. Az ingatlanpiacon ugyanis sok éven keresztül jelentősen emelkedtek az árak, amelyek 2019-re a hazai jövedelmekhez képest magas szintre kerültek. Ráadásul az ingatlanpiac igen érzékeny a gazdasági sokkokra. Amit már látunk, hogy az albérleti díjak például jelentősen csökkentek az idén. Így számos tényező mutat abba az irányba, hogy „esnie kellene az áraknak”, de azt is hozzátette, hogy egyelőre a piacon ennek még nincsen sok jele.

A pénzügyi megtakarításoknál egy átlagos kockázatkerülő háztartás esetén Tardos Gergely szerint lakossági állampapírokba lehet érdemes fektetni, a részvényekkel egyelőre óvatosan bánna, míg összességében a nyersanyagokban nem lát fantáziát.

Aki nem spekuláns, annak most talán érdemes kivárnia, míg letisztulnak a dolgok, és kihasználni az esetleges áreséseseket a kockázatosabb eszközök megvásárlásához

– fogalmazott portálunknak az OTP Bank vezető elemzője.

Alulértékeltek a magyar részvények

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője szerint magyar részvényekbe mindenképpen érdemes most beszállni, mert nagyon alulértékeltek. Például teljes mértékben egyetért Csányi Sándor OTP-vezérrel, aki szerint minimum 30-40 százalékkal többet ér az OTP. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy

arra semmi garancia nincsen, hogy az árfolyamok emelkedni fognak.

A tengerentúli tőzsdéket viszont túlértékeltnek tartja. A kötvények közül Suppan is megemlítette az állampapírt, mint amibe érdemes lehet fektetni. Az aranyról elmondta, hogy az árfolyama erősen függ a dollártól: sok esetben, ha a dollár gyengül, akkor az arany ára emelkedik – „amit nyerünk a réven, azt elveszítjük a vámon”.

Az ingatlanról szólva elmondta, hogy hosszabb távon emelkedhetnek az árak. Úgy véli, rövid távon elképzelhető egy kis korrekció az ingatlanpiacon, de szerinte érdemes inkább kivárni. „Hosszabb távon nyerő lehet az ingatlan is, nem gondolom, hogy véget ért az emelkedés” – tette hozzá.

(Borítókép: Spencer Platt/Getty Images)