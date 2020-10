A Daimler AG legújabb közleménye szerint a Mercedes a világ leghosszabb hatótávolságú és legkisebb fogyasztású elektromos autóját fejlesztette ki. A gyár kutatási és fejlesztési részlegének vezetője, Markus Schafer szerint

ez egy rendkívüli projekt, melyben már a következő generációs technológiák szerepelnek.

A munka a Mercedes-Benz Vision EQXX koncepció égisze alatt fut, és már néhány, bár még nem túl sokat mutató fénykép is napvilágot látott róla.

Az eddig látottak alapján annyi állapítható meg, hogy a jármű

az aerodinamikailag igen előnyös csepp formát követi, buborékszerű vezetőfülkével.

A gyártó szerint az új autó képes lesz a Peking–Shanghai-utat akár megszakítás nélkül is megtenni, az pedig bizony 1200 kilométert jelentene.

A jelenleg megvásárolható legnagyobb hatótávolságú elektromos autó a Tesla Model S Long Range Plus, 600 km körüli elméleti hatótávval (a nemrég bemutatott, három motorral rendelkező, összkerékhajtású Model S Plaid 800 kilométert ígér, de még nem kapható, leghamarabb 2021 végére várja a gyár).

Az előrelépés tehát mindenképpen óriási lenne. Azt jelenleg csak találgatni tudjuk, hogy miért pont két kínai város közötti távolsággal érzékeltette új fejlesztésének képességeit a Mercedes, az mindenesetre tény, hogy Kínában hatalmas az autópiac, és igen élénk az elektromos autók iránti kereslet is.

A Mercedes szerint új járművük kiemelkedő hatótávolsága nem csupán egy nagyobb akkumulátorcsomagnak köszönhető, hanem sokkal inkább azon apró módosítások sokaságának, amelyek a hatékonyságot növelik.

A hatótáv növelése egy nagyobb akkumulátorral egyszerű dolog, de ennek vannak határai, és visszafelé is elsülhet.

– mondta Markus Schafer. Túl sok konkrét részletet nem árult el, de annyit megjegyzett, hogy a súly és a légellenállás csökkentése, valamint az erőátvitel hatásfokának növelése képezik a fő irányokat.

A gyártó közlése szerint az EQXX ugyan kísérleti program, az itt bevezetett újításokat azonban a szériagyártású autókba is gyorsan át lehet ültetni majd. A Mercedes egy másik részlege is dolgozik hasonló megoldásokon, mégpedig az egyesült királyságbéli Mercedes-Benz F1 HPP, ahol az autósportban, egyebek között a Forma–1-ben szerzett tapasztalatokat próbálják a mindennapi gyakorlatban is alkalmazhatóvá tenni.

A Mercedes nem mellesleg jelenleg is kínál már elektromos meghajtású autókat, az EQ-modellpaletta keretein belül 450 km körüli becsült elméleti hatótávolsággal. Ha új fejlesztések a sorozatgyártású autókban is megvalósulnak, az feltehetőleg tovább segíti majd az elektromos autók elterjedését, sokan ugyanis jelenleg az általában kicsi hatótávolság és az emiatt történő gyakori töltések miatt idegenkednek tőlük.

Napi 1200 kilométernél azonban tényleg kevesen vezetnek többet.

