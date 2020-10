Az Amazon tulajdonosát még sokkal gazdagabbá tette a járvány

A világ öt leggazdagabb embere összesen 613 milliárd dollárt birtokol, ami nagyságrendileg 189 000 milliárd forint – ez közel négyszerese a tavalyi magyar GDP-nek.

Az Amazon alapítójának van messze a legtöbb pénze, de neki még a volt felesége is vezet egy rangos listát.

Elon Musk Tesla-vezér pénze nőtt arányaiban a leginkább, és kilőtt egy halom műholdat is az űrbe.

Bill Gates és Mark Zuckerberg rengeteget adakozik.

A válság alatt sem fogy rosszul a Moët pezsgő és a Louis Vuitton táska, aminek Bernard Arnault örül.

Súrolja a 190 milliárd dollárt az Amazont alapító és vezető Jeff Bezos vagyona a Bloomberg naponta frissülő, milliárdoslistája alapján. A gazdasági portál a világ 500 leggazdagabb emberét rangsorolja napról napra a tőzsdei kereskedés zárultával. Az összesítés magában foglalja a becsült vagyonuk változását, továbbá azt, hogy mely ágazatokban tevékenykednek. Az első ötben – Jeff Bezos mellett – a Forbes leggazdagabb embereit felvonultató listán több mint három évtizede szereplő Bill Gates amerikai üzletember, Mark Zuckerberg Facebook-alapító, Elon Musk, a Spacex technológiai vezetője, Tesla-vezér, és Bernard Arnault, az LVMH konglomerátumnak vezérigazgatója és résztulajdonosa található.

Tarolnak a techóriások

Egész egyszerűen az történt, hogy azok a korábbi hátrányos helyzetű startupként induló cégek, amelyek megkérdőjelezték és megtörték az akkori status quót, olyan hatalommal bíró monopóliumokká váltak, amilyeneket utoljára az olajbárók vagy a vasútmágnások korában láthattunk

– ahogy az Index is beszámolt róla, ez áll az amerikai képviselőház közel 500 oldalas jelentésében, mely a techóriások piaci versenyre vonatkozó visszaéléseivel foglalkozik.

Ez az egész teljes mértékben hidegen hagyja az első helyen álló Amazon-alapítót, mint mondja, egy cég piaci dominanciája még nem jelenti a szabad verseny korlátozását. Közleményében az áll, hogy cége csupán az amerikai kiskereskedelmi piac 4 százalékát birtokolja, szemben a bizottság által emlegetett 40 százalékkal. Az Amazon 2019-ben nagyjából 280 milliárd dolláros bevételt hozott össze, a jól menő biznisz pedig Jeff Bezos vagyonát is szépen növeli. A Bloomberg adatai szerint

a koronavírus-járvány márciusi berobbanásakor 116 milliárd dollárja volt Jeff Bezosnak, napjainkra pedig elérte a 190 milliárdot.

A növekedés szinte folyamatos, az egyetlen kilengés szeptember elején volt, igaz, akkor 205 milliárd dollárról zuhant le a hónap közepéig 175 milliárdra. Utána viszont szépen lassan visszaállt, októberben volt olyan nap, amikor ismét 200 milliárd fölé kúszott az üzletember összvagyona. Az már csak mellékes, hogy az Amazon-alapító volt felesége lett a leggazdagabb nő a világon.

Sokat jótékonykodik a Microsoft-alapító

A lista második helyén Bill Gates áll 124 milliárd dollárra becsült vagyonával. A Microsoft alapítójának és társtulajdonosának közel 30 milliárd dollárral csappant meg a vagyona a járvány kitörése után március közepére, azonban azóta több mint 34 milliárd dollárral több pénze lett. Azt már a Guardian cikke jegyzi meg, hogy bár Gates rengeteg pénz fordít jótékonysági célokra, vagy éppen a koronavírus elleni vakcia „olcsósításán” fáradozik a feleségével létrehozott Bill and Melinda Gates Foundation keretein belül, vagyonát a járvány okozta válság alatt is több mint 20 százalékkal növelni tudta.

Gates a válságról nemrég azt mondta, hogy az a világot 25 hét alatt mintegy 25 évvel vetette vissza. Az IMF becslései szerint a világ gazdaságának erősítésére már 18 ezer milliárd dollárt költöttek a járvány kezdete óta, de a globális gazdaság 2021 végére legalább 12 ezer milliárd dollárt fog veszíteni – ez a legnagyobb globális GDP-veszteség a második világháború óta.

Az év elejét sokan megérezték A világ száz leggazdagabb embere 408 milliárd dollárt vesztett a járvány miatt február–márciusban egy felmérés szerint. Mint írták, a 100 milliárdos 86 százalékának a vagyona csökkent, 9 százalékának nőtt, és 5 százalékának nem változott érdemben az elmúlt két hónapban. A Hurun-jelentés szerint februárban és márciusban a 100 leggazdagabb ember vagyona annyival csökkent, amennyivel az elmúlt két és fél évben nőtt. A világ tíz leggazdagabb emberének együttes vagyona két hónap alatt mintegy 125 milliárd dollárral lett kisebb.

Az Amerikai Szövetségi Kereskedelmi Kamara (FTC) trösztellenes beadványt készít elő a Facebook ellen, mert az összeköti a most még különálló alkalmazásit, amivel egyre nehezebbé válik jogi úton feldarabolni az összesen 2,5 milliárd felhasználóval rendelkező birodalmat. Ez nem hatja meg Mark Zuckerberget, hiszen március eleje óta 28,4 milliárd dollárral lett gazdagabb, így a Bloomberg listáján dobogós helyen áll (105 milliárd dollárral). A Facebook bár lehet, hogy elhagyja Európát, azt jóformán meg sem érezte, hogy júniusban több nagyvállalat – köztük a Coca-Cola, a Mars és a HP – bejelentette, hogy nem hirdetnek náluk. Zuckerberg és felesége szintén nagy adakozók.

Musk, a zseni, Arnault a pezsgőmágnás

Elon Musk kimaxolta a hétvégét, nem sértődött meg azon, hogy Bill Gates Porschét vett Tesla helyett, hanem fellőtt 60 műholdat az űrbe, egyben megérkezett a lista negyedik helyére. Az üzletember több dologban is utazik egyszerre, Elon-sebességgel vezeti a Teslát, űrkutat és alagutat épít. Márciusban 36,3 milliárd dollárja volt, mára pedig 65,7 milliárddal több, összesen 102 milliárd dollárja lett a zseninek – augusztusban volt ez 115 is, amivel most megelőzné az előtte álló Zuckerberget és becsúszna a harmadik helyre.

2019-ben a francia LVMH luxusipari társaság elnök-vezérigazgatójának vagyona nőtt a legjelentősebben. Bernard Arnault ezt idén februárban még feltolta 109 milliárdig, de októberre bőven lement 100 alá, 94,1 milliárdra, ezzel pedig a lista ötödik helyén végzett. Arnault az Arnault családi trösztön keresztül a Moët Hennessy – Louis Vuitton fölött bír hatalommal, valamint 97 százalékos részesedése van a Christian Diorban.