Több okból is rendhagyó volt az idei MTV European Music Awards (MTV EMA). A díjátadót 1994 óta rendezik meg, és ez volt az első alkalom, hogy a szervezők virtuális műsorral jelentkeztek, ami a koronavírus-járvány miatt elkerülhetetlen volt. A gálának emellett először volt két házigazdája – Magyarország és Anglia –, ráadásul a régióban elsőként hazánk adott otthont az eseménynek.

És hogy mindez mennyibe került?

„Az eredeti terv az volt, hogy idén egy hagyományos MTV-díjátadónak adunk otthont, amelyre a koronavírus-járvány miatt nem volt lehetőség. Ennek a rendhagyó virtuális show-nak a szervezéssel járó kiadása a töredéke volt annak, mintha rendesen, nézők előtt rendeztük volna meg az eseményt, ezt a költséget pedig az MTV magára vállalta, így a technikát és a bérleti díjat is, vagyis az, hogy például David Guetta a Széchenyi Gyógyfürdőből zenélt, Magyarországnak egy forintjába sem került. Sőt a főváros keresett is rajta, mert bérleti díjat kértek az üres Széchenyi fürdőért” – mondta az Indexnek Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója.

A világszerte 180 országban közvetített eseményen a nézők virtuális turnén vehettek részt, betekinthettek a kulisszák mögé és Budapest mellett Veszprém és Esztergom látványosságaiban is gyönyörködhettek. És ugyanezt megtehetik majd 2021-ben is – remélhetőleg már élőben, és nem csak virtuálisan.

Merthogy Budapest az első olyan város, amelyik egymást követő két évben is a házigazdája lesz a világ egyik legnagyobb könnyűzenei eseményének.

Guller Zoltán szerint a koronavírus rendkívüli nehézségek elé állít bennünket, de az MTV EMA óriási lehetőség Magyarország számára, és nemcsak azért, mert a nemzetközi események nagymértékben hozzájárulnak a pozitív országkép kialakításához hanem azért is, mert turisztikai szempontból nagy potenciál rejlik bennük.

– mondja Guller Zoltán, aki lapunknak azt is elárulta, hogy a mennyibe kerül a jövő évi díjátadó megrendezése, amelyről az MTV-vel kötött megállapodás miatt nem adhatott tájékoztatást, de dolgoztak azon, hogy az MTV eltekintsen ettől, és nyilvánosságra hozhassák a részleteket.

– árulta el lapunknak Guller Zoltán.

Az 1,68 millió eurós (nagyjából 600 millió forintos) költségvetés pedig a következő tételekből áll össze:

Az MTÜ vezérigazgatója szerint nagy kihívás lesz a rendezvény, valamint bízik benne, elindul a tömeges oltás tavasszal, így novemberre véget ér a mostani rémálom, és meg lehet rendezni az eseményt több tízezer, vagy akár százezer ember előtt is, mert Magyarország emblematikus ünnepsége lesz a díjátadó, amelyre a legnagyobb sztárok érkeznek hazánkba.

A bölcsek köve ugyanakkor nincs Guller Zoltánnál, így vészforgatókönyvet is kell készíteni, de reménykednek benne, hogy elkezd javulni a helyzet, és a belföldi turizmus már nyárra helyreáll. Idén nyáron például 22 százalékkal többet költöttek itthon az emberek, mint 2019-ben, ami azt jelzi, hogy 2021-ben is erős lesz a nyári szezon. A turizmusban pedig folyamatos emelkedés lesz tapasztalható, ám a 2019-es szintet – a GDP-hez 13,5 százalékkal járult hozzá Magyarországon, 400 ezer ember megélhetését jelentette – várhatóan csak 2024-ben éri el.

Persze, az még odébb van, és egyelőre nehezen látható, mikor éri el újra a tavalyi szintet a turizmus, elvégre a kereskedelmi szálláshelyek 12,9 millió vendéget fogadtak 31,5 millió vendégéjszakára, amelynek a felét a külföldiek tették ki.

– hívta fel a figyelmet a vezérigazgató.

Guller Zoltán szerint Budapestnek azon kell dolgoznia elsősorban, hogy a vidékieket a fővárosba csábítsa, hogy megismerjék a megannyi látnivalót, és érezzék, érdemes idejönni. A budapesti turisztikai marketingszervezeteknek, az MTÜ-nek és a szolgáltatóknak is az a feladatuk, hogy aktivitásokat végezzenek a vidékiek felé, hogy minél többen jöjjenek a fővárosba.

Igaz, ennek nem most van itt az ideje, elvégre este 8 órára haza kell érni, ráadásul nem lehet beülni a kávézókba, éttermekbe. Az állam azonban segítséget nyújt, a szállodáknál a zárás utáni első 30 napban, a novemberi 8-ig beérkező foglalások 80 százalékát megtéríti – a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 928 ezer vendégéjszakát rögzítettek –, de csak akkor, ha nem bocsátják el a dolgozókat, akik megkapják a fizetésüket.

Az éttermeknek és a szabadidős létesítményeknek pedig a dolgozóik után erre a 30 napra nem kell járulékot fizetni, és az állam a munkavállalók fizetésének felét megtéríti, amennyiben nincs elbocsátás és megkapják a fizetéseket. Ráadásul a vendéglátóhelyekre nem vonatkozik az este 7 órás bezárás, a kijárási tilalom idején, este 8 óra után is szállíthatnak házhoz, miközben a kiszállított ételek áfáját 27 százalékról 5-re csökkentették.

A kormányzat kétmilliárd eurót tett bele az ágazatba, ami irgalmatlanul sok pénz. Az államnak természetesen nagy szerepe van az ágazat megmentésében, ahogy a tulajdonosoknak is, de a Fővárosi Önkormányzattól is sokat várunk. Jó lenne, ha valamit ők is tennének az ügy érdekében, elvégre az önkormányzatok is jelentős összeget kaptak az adóbevételekből. Mellettük a társadalmi felelősség vállalás is szükséges, hogy az emberek rendeljenek az éttermekből, hogy a fennmaradásuk biztosítva legyen