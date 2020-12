A pénzünk tizedét webshopokban költjük el

Keményen mozgatja a webáruházak forgalmát a járványveszély, és nemcsak felfelé, hanem lefelé is – írja közleményében a blokkk.com. A kereskedelmi szakportál összesítése szerint pénzünk 10 százalékát költjük el különféle webshopokban.

A webáruházi költekezés növekedésének üteme követi a járvány hullámzásait is.

Azokban a hónapokban mutatott nagy eltérést a statisztika, amikor nagy volt a baj. A portál hozzáteszi, hogy a járvány miatt korlátozni kellett a hagyományos boltok nyitvatartását, vagy éppen be is kellett zárni őket, így a sürgős vásárlásoknál nem is volt más választása a vásárlónak, csak az online rendelés.

Az elmúlt években egyébként évről évre 30-40 százalék közötti ütemben ugrott a webáruházi költekezés, a 2019-es webáruházi növekedés 40 százalék volt.

web (2020) web (2020/2019) bolt (2020) web/bolt január 69 30 % 717 9,6 % február 64 31 % 742 8,6 % március 83 49 % 829 10 % április 114 104 % 698 16,3 % május 92 49 % 783 11,7 % június 77 37 % 830 9,3 % július 75 20 % 861 8,7 % augusztus 73 24 % 853 8,6 % szeptember 88 37 % 802 10,9 % október 95 40 % 849 11,2 % 1-10 hónap összesen 829 42 % 7964 10,4 % Forrás: blokkk.com, KSH (milliárd forint, 2020/2019: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest) / web: webáruházak, bolt: kiskereskedelem, élelmiszer és iparcikk, de web és üzemanyag nélkül, folyó áras adatok

A pénzünk 85 százalékát még a korlátozásokkal sújtott időszakokban is a hagyományos boltokban költjük – derül ki a közleményből. „A webáruházi vásárlások arányát a boltos élelmiszeres és iparcikkes vásárlásokhoz mérve egy olyan kép rajzolódik ki a statisztikában, hogy száguldanak ugyan a webáruházak, a járványos időszakokban pedig nagyobb sebességre is kapcsolhatnak, de a vásárlók a pénzük nagyobb részét a nyugtát adó boltos pénztárakban hagyják.”

Mint írják, ez az arány 2019-ben 8,1 százalék volt, ami 2020 elején tovább emelkedett, de továbbra is a 10 százalékos szint alatt mozgott. A márciusi spájzolás és az iparcikkes boltok nyitvatartásának 15 órás korlátozása viszont megmozgatta a webáruházakat, és az 50 százalékos növekedés feljebb húzta a vizsgált részarányt 10 százalékra. A webpiac áprilisi duplázása pedig már 16 százalék környékére tornázta a pénztárcánkban a webáruházakat a költekezés súlyát nézve – ekkor már a többi bolt zárva volt. A nyári hónapokban enyhült a járványveszély, a vásárlók pedig visszatértek a boltokba, így esett is a webáruházak részaránya, visszacsúszva a 10 százalékos szint alá. Szeptembertől ismét súlyosbodott a járvány, és a vásárlók is váltottak az őszi hónapokban, visszatérve a webáruházakhoz.

