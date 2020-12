Drágultak idén a fenyőfák: a Makert elnöke szerint a gyenge forint miatt az import a hazai árakat is fentebb húzza. Na de mennyibe kerül majd az ezüst? A luc? Na és a nordmann?

Minden kategóriának nőtt az eladási ára, az euró-forint árfolyam változása elsősorban a nordmann fenyőre van hatással, amelyből évente 500-600 ezer darab érkezik az országba, az import pedig felfelé húzza a hazai termesztésű fák árát is, így a lucfenyők ára már egyre jobban közelít az import nordmann fenyőkéhez a Magyar Kertészeti Árudák Egyesületének (Makert) elnöke, Boross Dávid szerint. A távirati irodának korábban arról beszélt, hogy

a karácsonyi fenyők forgalma idén 15 milliárd forintra nőhet a tavalyi mintegy 12 milliárdról.

Ezt az emelkedést az átlagárak növekedése mellett a műfenyők arányának emelkedése is magyarázza – idén várakozásaik szerint 100 ezerrel többet, 300 ezret adhatnak el. Cserepes fenyőből 15-20 ezer fogyhat idén (tavaly 10 ezret értékesítettek), míg az eladott vágott fenyők száma a tavalyi évhez hasonlóan 2-2,2 millió darab körül lehet.

A méterenkénti átlagárakról elmondta, hogy idén

a luc 3500-4000 forint körül mozoghat,

3500-4000 forint körül mozoghat, az ezüstfenyő 5000 forint körül, míg

5000 forint körül, míg a nordmann fenyő 6000-7000 forint lehet.

A fenyők ára azonban nemcsak a mérettől, hanem a származási helytől, így a minőségétől is függ. Boross szerint – a tavalyi évhez hasonlóan – a vágott fenyők közül 50 százalékban lucot, 30-40 százalékban nordmannt értékesíthetnek az idén is, az összes többi fajta pedig alig 5 százalékot tesz majd ki.

Van, amikor olcsóbb a dán fenyő?

Egy XVII. kerületi fenyőárusnál a külföldi fákra esküsznek: az elmúlt években Dániából, Szerbiából és Ausztriából is vásároltak vágott fenyőfákat a hazain kívül, idén azonban már csak Dániából rendeltek 700 darabot.

Ár-érték arányban egyszerűen jobb minőségű fákat tudunk hozni Dániából

– fogalmazott a tulajdonos, hozzátéve, hogy a dán fák olyan szépek, hogy „eladják magukat”. Korábban vásároltak fákat Zala megyéből is, elmondása szerint ezek minőségben felveszik a versenyt az osztrák importtal, de legalábbis nagy különbség nincs közöttük.

Lesznek, akik idén nem állítanak karácsonyfát Az Agroinform.hu mezőgazdasági portál felmérése szerint a korábban évente fenyőfát vásárlók 5-6 százaléka tartja elképzelhetőnek, hogy a vírushelyzet miatt idén nem állít hagyományos karácsonyfát. Felmérésükből az is kiderül, hogy a fenyőfát vásárlók körében immár messze a nordmann fenyő a legnépszerűbb, 54 százalék választja ezt a fajtát, második az ezüstfenyő (22 százalék), míg a harmadik a lucfenyő (21 százalék). A legtöbben (44 százalék) a másfél-két méter közti magasságot keresik, további 40 százalék másfél méternél kisebb fenyőfával is megelégszik. Minden negyedik vásárló szeretne 5 ezer forinton belül maradni a fenyővásárlásnál, 5-10 ezer forint között tervez költeni közel minden második vásárló, míg a maradék 23 százalék 10 ezer forintnál többet is hajlandó kiadni karácsonyfára. A válaszadók 12 százaléka pedig műfenyőt díszít karácsonykor.

Viszont szerinte a hazai és a dán nordmann között már óriási a különbség, aminek főként éghajlati okai vannak. Ugyanakkor beszerzési árban nincs nagy különbség, sőt:

a magyar őstermelőktől nettó áron vásárolt nordmann fenyők ára méterenként körülbelül 3000 forint (100-120 centiméter között),

míg a dán nordmann ára körülbelül nettó 3100 forintra jön ki (100 és 150 centiméter között).

„Dániából az EU-n keresztül érkezik a fa, a 27 százalékos áfánkkal durván 4000 forintra jön ki métere” – tette hozzá. Egy érdekességre is felhívta a figyelmet: minél nagyobb fát vesznek, annál nagyobb az árkülönbség a magyar és a dán árak között – a hazai javára: egy kétméteres dán nordmann nettó ára körülbelül 5700 forint, míg egy hazai nordmanné 6500.

Náluk nordmannból fogy a legtöbb, ez a legdrágább fajta. Idén összesen – ahogy az elmúlt években is átlagosan – 700 fát rendeltek: körülbelül 65 százalékuk nordmann, 25 százalékuk luc és 10 százalékuk ezüstfenyő. Tavaly kísérleti jelleggel próbálkoztak egy amerikai fajtával is (Fraser), de azt a 20 darabot is, amit vettek, nehezen tudták eladni – végül azért csak sikerült. Összesen egyébként három darab fenyő maradt rajtuk tavaly: két luc és egy eltört nordmann.

Visszatérve az árakra: a legolcsóbb, amit hazai termelőktől be lehet szerezni, az a luc: egy kisebb fát 1500-ért már meg lehet venni, métere 1500-2000 forint között mozog. Szerinte a kereskedők többsége méterenként 3000 forintért próbálja eladni ezeket.

A koronavírus miatt több a fenyőárus?

A kerületben 30 éve két-három fenyőárus volt mindössze, azóta egyre több helyen lehet karácsonyfához jutni: a nagyobb áruházak előtt szinte kivétel nélkül lehet már fát venni. A fenyőárus szerint idén a koronavírus-járvány okozta válság miatt több „hirtelen vállalkozó” is lett, és sokan megpróbálnak fenyőárusításból extra bevételhez jutni. Elmondása szerint március óta csak Rákosmentén legalább tíz új zöldséges nyílt.

Hogy megéri-e? Ha elfogy az összes fa, akkor szinte biztosan, de ez sok munkával jár, december 24-ig napi 14 óra. Ha nem megy el mind, akkor benne van a pakliban, hogy „ingyen dolgoztak” decemberben, ha pedig nagyon rossz a forgalom, akkor akár ráfizetéses lehet a fenyővásár.

