Tíz éve egy vulkán, most a koronavírus csinálja ki a légi közlekedést

Többek között Hollandia, Belgium, Olaszország és Ausztria is leállította az Egyesült Királyság irányából érkező légi forgalmat. Németország és Franciaország hasonló döntést fontolgat. A drasztikus lépésekre az után került sor, hogy Londonban és Délkelet-Angliában a koronavírus egy gyorsan terjedő új koronavírustörzsét fedezték fel, és újabb korlátozásokat jelentettek be. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közölte, hogy a brit egészségügyi hatóságok segítségével már vizsgálják az új vírusvariánst. Bővülhet azon országok száma, amelyek kitiltják az Egyesült Királyságból érkező légi járatokat.

Az intézkedések nem példátlanok, a koronavírus első hulláma idején világszerte több ország is úgy döntött, hogy korlátozza légi forgalmát, illetve tiltólistára tettek más országokat.

December elejei összefoglalójában a portfolio.hu kiemelte: a második világháború óta nem érte olyan mértékű sokk a világ légi közlekedését, mint idén a koronavírus-járvány következtében.

Becslésekre hivatkozta a portál azt írta: harmadára esett a globális utasforgalom – utaskilométerben mérve –, és bár biztatóak a vakcinafejlesztésekkel kapcsolatos hírek,

a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség várakozásai szerint legkorábban 2024-re fogja elérni a tavalyi szintet a forgalom.

A portál arról is beszámolt, hogy

az idei évre 118 milliárd dolláros, míg jövőre 38 milliárd dolláros veszteség várható a légitársaságoknál.

Tíz éve egy vulkánkitörés okozott globális szinten milliárdos veszteséget a légi közlekedésben. Az izlandi Eyjafjallajökull vulkán 2010. április 14-i kitörése nagy mennyiségű hamut juttatott a légtérbe Európa északi része felett, ezért Európa-szerte légtérzárat rendeltek el.

Több millióan rekedtek a reptereken az egész világon. Csak május közepe után térhetett vissza minden a normál kerékvágásba, de addigra a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség szerint a légitársaságok 1,7 milliárd amerikai dollár veszteséget könyvelhettek el. Ez azonban már eltörpül a koronavírus-járvány okozta veszteségek mellett.